Directo | La Junta Electoral pide a Ayuso que se abstenga de aludir a sus logros en sus discursos

Publicada el 10/04/2021 a las 12:00 Actualizada el 10/04/2021 a las 13:25

A tres semanas de las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, la precampaña electoral continúa marcada por la evolución de la pandemia y la polémica entorno a AstraZeneca. Asimismo, las palabras de Pedro Sánchez cuestionando los datos de contagios en la región marcan un fin de semana en la que los candidatos multiplican sus actos.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este sábado:

13.35. La Comunidad de Madrid acusa a Sánchez de "generar el caos" con AstraZeneca. La consejera de Medioambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, ha aseverado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no ha tenido su mejor semana" después de que el Consejo de Estado le haya amonestado por no disponer de una ley de pandemias y por haber "generado el caos" con la vacuna de AstraZeneca. En declaraciones distribuidas a los medios de comunicación en el marco de una visita a la reapertura del Mercado de la Cámara Agraria en Casa de Campo, la consejera ha apuntado que frente al "maltrato" de Sánchez a la industria agroalimentaria, la Comunidad de Madrid la "apoya" con la hostelería abierta, la comercialización de productos y un plan especial. "Las preocupaciones del sector son las de todos los madrileños: trabajar sin cierres ni restricciones; impuestos bajos, que la izquierda quiere subir; libertad individual para emprender y abrir comercios y para elegir colegio, médico, enfermera, centro de salud y hospital", ha zanjado.

13.20. Gabilondo anuncia que formará el primer ejecutivo paritario en Madrid: "Tenemos que conseguir parar el Gobierno de Colón por las mujeres". El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha anunciado este sábado que si es elegido presidente el próximo 4 de mayo, formará "el primer gobierno paritario en Madrid y aprobará una Ley de Igualdad en la autonomía. En un acto sobre igualdad celebrado en la sede del PSOE, en Ferraz, Gabilondo, acompañado de la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, y la número 2 de la lista, Hana Jalloul, también ha avanzado que aprobará un plan urgente para víctimas de violencia de género y mujeres en situación de especial vulnerabilidad. De esta forma, se les garantizaría su incorporación social y laboral y también dándoles soluciones habitacionales. Con ello, también pretenden que se blinden los fondos estatales de lucha contra la violencia de género para que sean destinados "de forma efectiva" a esa política. "Si soy elegido presidente formaré el primer gobierno paritario de la historia de Madrid con igualdad entre hombres y mujeres. Produce rubor decir que es el primer gobierno paritario de la historia. Tenemos que conseguir parar el Gobierno de Colón por las mujeres", ha lanzado.

PAREMOS el Gobierno de Colón️



Por las mujeres, por las niñas, por todos. Ninguna sociedad avanzará en el s. XXI sin IGUALDAD y sin FEMINISMO.



Hagamos que el feminismo llegue al Gobierno de Madrid el próximo #4M



¡HAGÁMOSLO POR MADRID!✊



@equipoGabilondo#GobernarEnSerio pic.twitter.com/sdIt9TSeRi — PSOE (@PSOE) April 10, 2021

13.15. Casado propone a Ayuso el lema "sanchismo o libertad": "Desde Senegal, Sánchez ha decidido ser el candidato del PSOE". El líder del PP, Pablo Casado, ha arremetido este sábado contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por poner en duda los datos de coronavirus en la Comunidad de Madrid y ha propuesto el lema "sanchismo o libertad" para las elecciones autómicas del 4 de mayo. "Desde Senegal y Angola, Sánchez ha decidido ser el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid. Tenemos a Iglesias y ahora a Sánchez, qué mal lo tienen que ver", ha proclamado Casado durante su intervención en el Congreso de Nuevas Generaciones que se está celebrando en Madrid para elegir a la diputada Bea Fanjul como su nueva presidenta. Aquí, Casado ha hecho suyas también las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, en las que aseguraba que "cree el ladrón que todos son de su condición", en referencia a las dudas de Sánchez sobre los datos de Covid-19 en esta región. "Han hecho de la mentira una forma de hacer política", ha censurado Casado, que ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez enumerando sus "mentiras" a lo largo de esta gestión de la pandemia del coronavirus.

13.10. Ayuso apela al simpatizante de izquierda que tiene "amor por España" frente a un PSOE "extremado" por Podemos. La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que aboga por que el PP sea "la casa común del centro derecha" donde se sientan también acogidos todos aquellos que "simpatizando con la izquierda tienen amor a España, a la libertad y al Estado de derecho" y a los que "quieren construir el futuro sin servilismos ni imposiciones nadie". En su intervención en el Congreso Nacional de Nuevas Generaciones, celebrado este sábado en Madrid, ha criticado al PSOE, al que, a su parecer, "Podemos y sus círculos lo han extremado tanto en sus políticas que lo han dejado irreconocible, incluso para los socialistas históricos que supieron moderarlo durante la Transición". "Sus actuales dirigentes lo han convertido en un PSOE al que acompañan en su camino golpistas y batasunos, okupas y bolivarianos. Fijaros hoy nos hablan de combatir la exclusión de los vulnerables lo mismos que quieren acabar con el verdadero ascensor social que es la educación", ha remarcado. Además, ha reprochado que desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en La Moncloa "siempre que España lidera una tasa o un porcentaje es para mal".

13.05. Calvo carga contra Ayuso: "Quiere sostener un gobierno vicario con lo que piense y decida Vox". La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por querer "sostener un gobierno vicario, milímetro a milímetro con lo que piense y decida Vox, la ultraderecha que se quiere señorear de la capital". "Las mujeres que vivimos en Madrid estamos gobernadas por una mujer que le preocupa más lo que piensa y cómo le va a ayudar Vox que lo que pensamos y necesitamos las mujeres. Este es el problema que tenemos", ha sentenciado. Así lo ha manifestado este sábado la vicepresidenta primera del Gobierno durante su intervención en un acto sobre feminismo organizado en la sede socialista de Ferraz. En este contexto, Calvo ha asegurado que Ayuso "no está" en que se ejecuten fondos dedicados a las políticas de igualdad, que se proteja la aplicación del Pacto de Estado contra la violencia de género o que todas las políticas para Madrid tengan una perspectiva de género".

El PP va arrastrado por la ultraderecha.



La derecha no acaba de entender que estamos ante la revolución del siglo XXI que protagonizamos las mujeres.



❌ Recurren leyes de igualdad.

❌ Dejan paso a Vox para imponer el pin parental.



@carmencalvo_ #GobernarEnSerio pic.twitter.com/2L8U2nzKoq — PSOE (@PSOE) April 10, 2021

13.00. La vicealcaldesa de València: "Lo que le fastidia a Ayuso es que València sea la capital europea de la responsabilidad". La vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, ha afirmado que lo que le "fastidia" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es que Valencia "sea la capital europea de la responsabilidad" y ha defendido la "gestión, prudencia y responsabilidad colectiva" de la ciudad "frente al ruido y a la incapacidad" de Madrid. Así lo ha manifestado la edil en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter, después de que este jueves Ayuso dijera en una entrevista en Telecinco que Madrid "no se puede comparar con otras capitales de provincia" y que "solo es equiparable a las mundiales", al ser preguntada por cómo ve que la Comunidad Valenciana tenga la incidencia del virus más baja de España y Madrid esté por encima de la media.

Además de soberbia, ignorante y una muestra más de su incapacidad. Es tremendo que ponga excusas. ¿No será que Madrid tiene más riesgo porque no eres capaz de tomar medidas?



Lo que le fastidia a Ayuso es que València sea la capital europea de la responsabilidad. pic.twitter.com/KZM3x9yCdJ — Sandra Gómez/ (@SanGomezLopez) April 9, 2021

12.55. Juanma Moreno subraya que "vacunarse es seguro y la única solución para frenar el virus". El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este sábado que "vacunarse es seguro y la única solución para frenar el virus". "Lo haré en cuanto llegue mi turno. Tengo confianza plena en la sanidad pública y en sus magníficos profesionales", asegura Moreno en un tuit consultado por Europa Press, sin hacer distinción en su mensaje de la farmacéutica que fabrique la vacuna. Se pronuncia así después de que hayan surgido dudas sobre la vinculación entre las dosis de AstraZeneca y la aparición de trombos. De hecho, el viernes el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Ciudadanos), se ha mostrado partidario de "retirar de forma inmediata" las vacuna de AstraZeneca y empezar la segunda dosis "con otras vacunas", si bien ha subrayado que es una cuestión que está en estudio y en los próximos días el comité de expertos decidirá.

Vacunarse es seguro y la única solución para frenar el virus. Lo haré en cuanto llegue mi turno. Tengo confianza plena en la Sanidad pública y en sus magníficos profesionales. pic.twitter.com/UI8xqzQD72 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) April 10, 2021

12.50. Yolanda Díaz reivindica dar un paso adelante para ensanchar Unidas Podemos desde la gestión en los distintos gobiernos. La ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, ha subrayado que Unidas Podemos tiene que dar "un paso al frente" para "seguir ensanchando" este espacio político no ya solo "desde la impugnación" sino desde la "construcción" que implica su gestión en los gobiernos a nivel estatal, autonómico y local. "Fuimos necesarios para impugnar y somos necesarias para seguir impugnando. Pero ahora estamos en estadios diferentes (...) tenemos muchas gentes gobernando en muchos ayuntamientos y comunidades, y estamos en el Gobierno central. Esto ha cambiado y como ha cambiado tenemos que dar un paso más y demostrar que desde la impugnación vamos a construir nuevas realidades para cambiar la vida de la gente", ha recalcado. Por ello, ha defendido que la mejor manera de hacerlo es con "hechos y no palabras" puesto que Unidas Podemos "no tiene vocación coyuntural" sino que es un proyecto político "estratégico" para las clases populares.

@Yolanda_Diaz_ "Hace años, en Madrid, la Puerta del Sol se convirtió en el kilómetro 0 de la indignación. Que el 4M esa indignación sea la esperanza de millones de personas, que ese km 0 sea el punto de la dignidad de la mayoría social para nuestro pueblo".#QueHableLaMayoría pic.twitter.com/YL0EBdZvVl — PODEMOS (@PODEMOS) April 10, 2021

12.45. La consejera de Salud de Navarra se vacuna con AstraZeneca: "Son muchísimos más los beneficios que los riesgos". La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, se ha vacunado este sábado contra el covid-19 con la vacuna de AstraZeneca y ha asegurado que son "muchísimos más los beneficios" de la vacuna frente a los riesgos de pasar una enfermedad que "está ocasionando complicaciones graves como hospitalizaciones y UCI". Induráin, de 61 años, ha acudido este sábado a las 10.45 a las instalaciones del antiguo colegio de Maristas de Pamplona, donde se ha instalado un nuevo punto de vacunación, para recibir la primera dosis de AstaZeneca. "Me vacuno con la vacuna que está definida para mi grupo poblacional y que es la que está recogida en la estrategia", ha remarcado. Se trata, según ha explicado, de la primera consejera del Gobierno de Navarra en ser vacunada.

12.40. Abascal pide a sus afiliados que trabajen para convertir a Vox en el partido más votado en dos años. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha arengado este sábado a sus afiliados a trabajar para convertir al partido en la primera fuerza política en España en los próximos dos años. "No queremos ser un partido testimonial, muleta de otros", ha sostenido ante los suyos durante el cierre de la Asamblea General de Vox. Abascal ha insistido en la "vocación mayoritaria" de Vox y ha marcado el plazo de dos años, coincidiendo con las próximas elecciones generales si se cumple la legislatura, para ser el partido más votado. A su juicio, pueden lograr ese objetivo gracias a su mensaje "coherente" e "igual en toda España", diciendo a los ciudadanos "lo que quieren oír" y poniendo sobre la mesa debates que ha denunciado que "la izquierda sectaria había declarado prohibidos". "Ya somos la primera fuerza política nacional en Murcia, en Almería, en Ceuta, en muchas localidades del cinturón verde de Madrid, en el ámbito rural y muy pronto seremos la primera fuerza política en toda la nación", ha confiado.

12.35. Ayuso reivindica corriendo en su vídeo de campaña un Madrid abierto a la "cultura del esfuerzo". La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este sábado su vídeo de campaña, en el que corriendo por un Madrid con sus establecimientos abiertos reivindica la "cultura del esfuerzo". Vestida con ropa deportiva y una mascarilla con la bandera de la Comunidad de Madrid, la dirigente madrileña se calza sus zapatillas y parte su carrera desde Madrid Río, bajo la soterrada M-30, un emblema de la gestión de los conservadores en Madrid. Mientras Ayuso corre, como hiciera el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en su vídeo de campaña en 2016, en Madrid abren las farmacias, los hospitales (como el Isabel Zendal), los restaurantes, los mercados, las barberías y los teatros. Finalmente, exhausta, sudando y faltándole casi la respiración, la candidata de del PP llega a la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional. El vídeo concluye con su lema de campaña: 'Libertad'. "Este vídeo representa la cultura del esfuerzo y no hay más palabras. La libertad no tiene más que demostrarse con ejemplos y con trabajo", ha expresado la propia dirigente madrileña tras lanzarlo durante su intervención en el Congreso Nacional de Nuevas Generaciones.

Frente a la palabrería y al ruido de la política, solo expresamos esfuerzo, cercanía y hechos.



No hacen falta palabras. #YoConAyuso pic.twitter.com/D9aK7NXaxg — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) April 10, 2021

12.30. Iglesias achaca el éxito de la derecha en Madrid "a construir la ficción de que son mayoría y no hay alternativa". El candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha afirmado este sábado que la clave del éxito histórico de las fuerzas de derechas en la región se debe a que "han construido la ficción de que son mayoría y no hay alternativa" gracias a su poder. De hecho, ha aseverado que Madrid no es de derechas y que realmente las fuerzas conservadoras son "una minoría" que entiende la Comunidad "como una trinchera para resistir los cambios de la mano de los grandes poderes económicos y mediáticos". Durante su intervención en el Consejo Confederal de Unidas Podemos, Iglesias ha hablado del "desafío" de partido en las elecciones del 4 de mayo. "En Madrid lleva demasiado tiempo mandando una minoría insolidaria, que desmantela y privatiza los servicios públicos, que no quiere contribuir a sostener lo que es de todos, desprecia la diversidad y está dispuesta a aupar a la ultraderecha para mantenerse en el poder", ha apuntado.

@PabloIglesias “Madrid no es de derechas. Hay una mayoría social que necesita los servicios públicos, que está harta de corrupción, que entiende que la vivienda es un derecho, que cada cual puede amar en libertad y que no importa el color de la piel.”#QueHableLaMayoría pic.twitter.com/FcoK2DqR0S — Podemos Comunidad de Madrid (@PodemosCMadrid) April 10, 2021

12.15. La Junta Electoral pide a Ayuso que se abstenga de aludir a sus logros en sus discursos. La Junta Electoral Provincial de Madrid ha solicitado a la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se abstenga de aludir a sus logros como presidenta en sus discursos, tras una denuncia interpuesta por Más Madrid. Así, en la intervención realizada en el Hospital de La Paz entre los minutos 9.20 y 9.35, la Junta considera que aludió a "supuestos logros obtenidos en la lucha contra el Covid-19 por parte de su Gobierno, con infracción al artículo 50.2 de la LOREG". Por ello, requiere a la candidata que "se abstenga en lo sucesivo de esa clase de actuación" y se le requiere que retire esa parte de la intervención "en toda clase de soportes digitales de grabación, que existan en ámbitos o medios institucionales de su responsabilidad".

11.50. Bal se reivindica como candidato de "concordia" frente a Iglesias: "Vallecas y Salamanca, no Vallecas o Salamanca". El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, se ha reivindicado este sábado como opción de "concordia" frente a aquellos como su homólogo de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que "enfrenta barrios". "Nos dice que Vallecas tiene que pelear contra el barrio de Salamanca, como si solo vivieran un solo tipo de personas que votan un determinado color político. El Vallecas y Salamanca, no Vallecas o Salamanca", ha insistido Bal en un encuentro telemático con afiliados celebrado este sábado. En este sentido ha reprochado que el candidato morado habla de Madrid con "una parte buena y otra mala" y que traza una línea que separa los municipios del sur "con los trabajadores, los buenos" frente a los del norte "con los ricos que son malos".

Queremos que todos los barrios de Madrid estén unidos, no enfrentados como pretende Pablo Iglesias.



@BalEdmundo "Esa visión incendiaria y peligrosa me preocupa. Por eso me presenté como candidato, para trabajar por la concordia" #MadrileñosPorEdmundoBal pic.twitter.com/xlNsWOoHNO — Ciudadanos (@CiudadanosCs) April 10, 2021

11.30. La Junta Electoral rechaza una denuncia de Más Madrid contra folletos de Ayuso dentro del Hospital Zendal. La Junta Electoral Provincial de Madrid ha rechazado una denuncia de Más Madrid que iba en contra de folletos en favor de la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en los que aparece su imagen y el mensaje "#YoConAyuso", dentro de las instalaciones públicas del Hospital, fijados a ordenadores e instalaciones del personal funcionario y a la vista del público. La Junta no considera que "exista infracción del apartado 5 del artículo 50 de la LORG", puesto que el mismo se concreta a las personas jurídicas y en el presente caso la colocación de dichos carteles según los documentos gráficos reportados, aparecen en puestos de trabajo de personas físicas, fijados a sus ordenadores o mesa de trabajo, "lo que es ajeno a un fin propagandístico de una persona jurídica".

11.15. La Junta Electoral pide a PSOE y Unidas Podemos que retiren propaganda de voto por correo con fotos de candidatos. La Junta Electoral Provincial de Madrid ha pedido al PSOE y a Unidas Podemos que retiren sus folletos y propaganda de voto por correo al estar en ellos fotografías de los candidatos de estas formaciones, Ángel Gabilondo y Pablo Iglesias respectivamente. Así lo ha trasladado la Junta tras unas denuncias del PP que considera que ambos partidos con la imagen de sus candidatos están "aparentemente" promoviendo el voto por correo, algo que no se puede hacer hasta el inicio de la campaña, el 18 de abril. El PP denuncia que en los panfletos del PSOE aparece Gabilondo con una mención que le sitúa como candidato socialista a las elecciones del 4 de mayo. En el caso de Unidas Podemos, indica que aparece Iglesias junto con la presidenta donde ensalza méritos de uno y desméritos de otro.

11.00. La pandemia de coronavirus deja ya más de 134 millones de contagios en todo el mundo. La pandemia de coronavirus ha rebasado ya los 134 millones de contagios desde la declaración de la crisis y sigue acercándose al umbral de los tres millones de fallecidos con más de 12.600 decesos adicionales en las últimas horas, según los datos de la Universidad Johns Hopkins actualizados a este sábado. El organismo ha señalado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han detectado 606.551 casos y 12.683 muertos, lo que sitúa los totales en 134.710.324 y 2.915.806, respectivamente, mientras que 76,5 millones de personas se han recuperado hasta ahora del covid-19.

10.30. El PSOE denuncia que Cantó y Conde renovaron el DNI justo antes del registro de la lista del PP para falsear su residencia. El PSOE recurre ante los tribunales y pide la exclusión de las candidaturas de Toni Cantó y Agustín Conde, los números 5 y 23, respectivamente, de la lista del PP, tras comprobar que los documentos de identidad fueron expedidos el 26 y el 29 de marzo. Los socialistas consideran que un DNI no acredita fehacientemente que el domicilio sea el que el titular tenía de empadronamiento a 1 de enero de 2021, la fecha tope para ser elector en Madrid y, por tanto, elegible [Ampliación].

10.15. PNV acusa a Sánchez de "tirarse a la piscina en solitario" al anunciar el final del estado de alarma a partir de mayo. El responsable de Política Institucional del PNV, Koldo Mediavilla, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "tirarse a la piscina en solitario" al anunciar el final del estado de alarma a partir de mayo. En un artículo publicado en su blog, recogido por Europa Press, el dirigente jeltzale defiende que "la prudencia y la grave situación sanitaria" en la que se encuentra el Estado debería haber obligado a Sánchez a actuar "como un estadista, y no como un vulgar recaudador de votos en una carrera electoral". Tras señalar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cometido "la insensatez" de anunciar que no está dispuesto a prolongar por más tiempo el estado de alarma a partir del próximo 9 de mayo, Mediavilla advierte de que con la desaparición de la legislación excepcional decaerán igualmente los toques de queda, las limitaciones de aforo, las restricción de actividades y los cierres perimetrales.

10.00. Pablo Iglesias pide "que hable la mayoría" para demostrar que Madrid no es como Ayuso y Vox. Unidas Podemos presenta un lema de campaña para desterrar la idea de que Madrid es más de derechas. Se fija el objetivo de una alta movilización para frustar un gobierno de Díaz Ayuso con Vox. El objetivo es incorporar a cuanta más gente mejor al bloque progresista, y por eso Pablo Iglesias ni siquiera pedirá el voto directamente para su proyecto [Ampliación].