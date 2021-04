Publicada el 12/04/2021 a las 11:05 Actualizada el 12/04/2021 a las 11:44

Unidas Podemos ha prometido este lunes que impulsará la gratuidad de la universidad y la Formación Profesional públicas en dos años en caso de gobernar la Comunidad de Madrid tras las elecciones del 4 de mayo. Además, aumentarían el número de plazas de FP pública en un 50% en 4 años e incrementarían significativamente la cantidad de plazas en la red pública de Escuelas Infantiles de 0 a 3 años, según informa Europa Press.

Hay aproximadamente 200.000 universitarios en centros públicos madrileños. Los ingresos por tasas y precios públicos totales de las universidades públicas madrileñas son 466 millones. En este importe se incluyen matrículas de grados y postgrados y primeras y ulteriores matrículas. "El primer año de gobierno, reduciremos las tasas de primera matrícula en grados y postgrados en la universidad pública de la Comunidad de Madrid a la mitad. Esta medida tiene un coste estimado de 200 millones de euros al año. Durante el segundo año de gobierno, alcanzaremos la gratuidad total de las primeras matrículas", ha señalado en un comunicado la candidatura liderada por Pablo Iglesias.

Por otro lado hay 34.000 alumnos y alumnas de Formación Profesional Superior en centros públicos de Madrid. "Es la única comunidad que cobra matrícula de 400 euros a estos alumnos. Por eso haremos gratuita la matrícula en estos centros públicos. La medida tiene un coste de 12 millones de euros", han idnicado.

Desde el año 2019 las escuelas infantiles públicas de la Comunidad de Madrid son gratuitas. La partida para compensar las tasas que se pagaban es de 34 millones de euros. "Duplicaremos la inversión en esta partida para crear 6000 plazas públicas gratuitas anuales adicionales y así seguir avanzando hacia una red pública de calidad que garantice una cobertura universal y gratuita", ha prometido la formación morada.

"El PP utiliza la educación para favorecer la desigualdad"

En una entrevista en Radiocable recogida por Europa Press, la número dos de la lista electoral de Unidas Podemos, Isa Serra, ha indicado que los diferentes gobiernos del PP han utilizado la Educación para "el adoctrinamiento y favorecer la desigualdad y la desatención a la infancia".

"Somos la tercera región de Europa con más segregación escolar, y la que más crece en este sentido. El PP apuesta por favorecer la privada y concertada y poner trabas a los niños en colegios públicos, creando guetos. El bilingüismo pone zancadillas, la construcción por fases, que la mayoría de niños han tenido que estudiar en colegios a construir o en barracones. Es alucinante que esto pase en la región más rica de España. El PP utiliza la educación como mecanismo para favorecer la desigualdad y la segregación", ha apuntado.

Respecto a Sanidad, Serra ha indicado que ha sido "devastada y maltratada" por los diferentes gobiernos del PP, incluido el último dirigido por Isabel Díaz Ayuso, "quien ha utilizado la pandemia no para reforzar la Sanidad pública, sino para cargarse la Sanidad". Por ello, ha defendido de cara a las elecciones, contratar más personal en condiciones dignas, revertir las privatizaciones e impulsar la Atención Primaria, "que es la principal barrera contra el virus".

"Es central dotarla de recursos. No solo para enfrentar el virus. Las listas de espera no dejan de aumentar. La cobertura tiene que ser universal en la pública, también del dentista, el oculista y la fisioterapia. Cuestiones centrales no pueden ser derivadas a lo privado. Tiene que haber una cobertura universal para arreglarse los dientes, ponerse unas gafas o la fisioterapia", ha añadido la hasta ahora portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid.