Amplio apoyo en el Congreso a mantener las restricciones de movimiento: PNV y Cs se ofrecen para apoyar otro estado de alarma

Algunos de los principales socios del Gobierno de coalición consideran prematura la decisión de no prorrogar el estado de alarma

El PSOE aún no se ha puesto en contacto con ninguno de los partidos que sustentan la legislatura en el Congreso

Publicada el 14/04/2021 a las 06:00

El 9 de Mayo decae el estado de alarma y ya empieza a cundir la intranquilidad entre los socios del Gobierno. A poco más de tres semanas para que el marco legal que ha sustentado las restricciones de movilidad durante la pandemia deje de tener vigencia, ningún grupo parlamentario conoce a ciencia cierta cuáles son los planes que tiene en la cabeza Pedro Sánchez. Y los nervios afloran.

Según todas las fuentes consultadas, el PSOE aún no se ha puesto en contacto con ninguno de los partidos que sustentan la legislatura en el Congreso. Las únicas pistas son las palabras del propio presidente hace una semana, cuando indicó que el objetivo es que “no sea necesario prorrogar más el estado de alarma”.

El PNV pide prórroga y CS la apoyaría

Algunos de los principales socios del Gobierno de coalición consideran prematura esa decisión. El más contundente al expresarlo es el PNV, que en boca del lehendakari Iñigo Urkullu ha trasladado la necesidad de ampliar el estado de alarma para evitar que “la sociedad pueda caer en un exceso de confianza”, ante el que las autonomías se verían “en una situación de incapacidad operativa”, en clara referencia a la decisión judicial que tumbó en Euskadi el cierre de la hostelería.

Desde Ciudadanos, la fuentes consultadas reconocen que si los datos de la pandemia lo requieren y el presidente Sánchez lo plantea, no tendrían “ningún problema en apoyar una prórroga del estado de alarma, como hemos apoyado las demás”. Eso sí, lamentan que el Gobierno “esté jugando a la comunicación” con un asunto tan serio como la pandemia. Creen que en Moncloa, inmersos en plena batalla electoral contra Ayuso, están esperando a que “sean las autonomías las que soliciten la medida para que el Ejecutivo central no tenga que mojarse”.

Restricciones más allá del 9 de Mayo

Lo que sí parece concitar un consenso prácticamente absoluto es que al día siguiente de vencer el estado de alarma, España no podrá ser un país con plena libertad de movimientos. Casi la totalidad de grupos parlamentarios dan por sentado que seguirán siendo necesarios instrumentos legales para hacer frente a una pandemia que sigue arrojando números preocupantes de incidencia acumulada en casi todos los territorios y que no terminará a corto plazo.

De hecho, algunos aliados del Gobierno no entienden cómo el presidente ha adelantado la intención de poner fin al estado de alarma con tanta antelación, con una tendencia preocupante en el número de contagios y, sobre todo, sin consultar con las autonomías.

Fuentes del PSOE explican que, precisamente porque aún faltan semanas para que decaiga, "no se puede decir sin la máxima justificación sanitaria que hay que continuar por continuar con unas restricciones que tienen consecuencias tan importantes como la restricción de derechos".

Críticas de los socios

Desde grupos parlamentarios socios del Gobierno como Compromís, Más País o ERC, lamentan que el Ejecutivo de Sánchez no haya sido capaz de poner en marcha un instrumento legal alternativo al estado de alarma que, a partir de ahora, dote a las autonomías de las competencias necesarias para llevar a cabo la anunciada cogobernanza.

“No queremos pequeñas guerritas en las comunidades autónomas por la cual se van pasando la patata caliente entre Administraciones. En una situacion que es nacional, le corresponde al Gobierno nacional poner sobre la mesa cuál es la alternativa al estado de alarma”, ha exigido Íñigo Errejón este martes.

Fuentes de ERC van un paso más allá en las críticas y relacionan directamente la indefinición del Gobierno central con la campaña electoral de la Comunidad de Madrid, y señalan que aunque entienden que “hay elecciones y que es difícil confrontar con estado de alarma a Ayuso, la gestión de la pandemia debería ser lo primero”.

El PP, entre Andalucía y Madrid

Desde el Partido Popular la posición es más complicada. Después de que gobiernos autonómicos como Andalucía o Galicia hayan mostrado abiertamente su preferencia por una prórroga y Ayuso en campaña diga justo lo contrario, en Génova optan por centrar las críticas en la ausencia de alternativas legislativas y quedarse a medio camino: “El debate no es estado de alarma sí o estado de alarma no, la solución es una vía intermedia que la irresponsabilidad del presidente ha hecho que aún no esté en marcha”, ha denunciado la portavoz popular, Cuca Gamarra.