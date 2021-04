Directo | Sánchez recuerda el 90 aniversario de la II República: "Hay un vínculo luminoso con nuestro mejor pasado que debemos reivindicar"

Publicada el 14/04/2021 a las 08:00 Actualizada el 14/04/2021 a las 09:42

La actualidad continúa estando marcada por la pandemia, que empieza a verse alterada por el efecto de la Semana Santa, y por las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Ambos temas marcaran el pleno del Congreso de este miércoles en el que Sánchez explicará el Plan de Recuperación que presentó el martes en el Palacio de la Moncloa.

Sigue en infoLibre la actualidad política y de la pandemia de este miércoles:

09.43. Sánchez: "No nos podemos relajar cuando estamos al final del túnel". "2021 es el año de la vacuna y el año de la recuperación. Nuestro objetivo es vacunar, vacunar y vacunar con total garantía y seguridad. El próximo escenario será recibir entre abril y junio 38 millones de vacunas de Pfizer, Astrazeneca y Janssen. Supone recibir más vacunas que el primer trimestre del año", explica Sánchez. "No nos podemos relajar cuando estamos al final del túnel. Propongo que sigamos resistiendo. Hace poco más de un año aprobamos el primer estado de alarma, y funcionó. Y lo volvimos a aprobar el 25 de octubre", reconoce el presidente del Gobierno que apunta que ahora las cirscunstancias no son las mismas que en esas dos fechas.

09.36. Sánchez: "España se sitúa hoy entre los países de la UE con mejor desempeño en la vacunación". "Vamos a acelerar la vacunación", admite Sánchez que asegura que España va a la cabeza de Europa en la vacunación y que se cumplirá el objetivo previsto de que el 70% de la población estará vacunada al final del verano. "Ya hay más de 3 millones de personas con pauta completa y casi 8 millones ya ha recibido la primera dosis. Esta semana vamos a lograr tener más personas vacunadas con pauta completa que contagiadas por covid-19", apunta el presidente. "La estrategia de vacunación ha conseguido su quinta actualización con el fin de definir nuestros grupos prioritarios de vacunación", reconoce.

09.26. Sánchez: "Es un plan ejecutivo, concreto, imprescindible y trascendental para la recuperación y la transformación de nuestro país". "Es un plan ejecutivo, concreto, imprescindible y trascendental para la recuperación y la transformación de nuestro país", explica Sánchez que detalla las inversiones previstas por el Gobierno. "Los proyectos van a impulsar algo que es la colaboración público-privada, que va a ser fundamental para la recuperación económica de nuestro país. Ya estamos trabajando en la puesta en marcha de un primer Perte para el desarrollo de vehículo eléctrico", detalla Sánchez. "El plan que presenté el pasado 22 de mayo busca la empleabilidad de nuestros jóvenes", admite Sánchez que, sobre el plan ampara, explica que son "reformas dirigidas a la formación digital, a promover industrias, apoyar el deporte, sobre todo deporte femenino, la creación de plazas de primer ciclo de educación infantil… España debe busca la senda de la productividad y la competitividad".

09.18. Sánchez: "Planteamos cuatro grandes transformaciones que se convierten en políticas reales". Sánchez recuerda que se creará en el marco de este plan un comité técnico para el plan de recuperación y una conferencia sectorial en torno a los fondos europeos que reúne al Gobierno, a las comunidades autónomas y a los municipios. "El Plan ofrece una oportunidad única para escalar las reformas ya iniciadas y para movilizar la inversión privada", reconoce. Asimismo, explica que se plantean "cuatro grandes transformaciones" que se convierten "en políticas reales": "Lo verde, lo digital, la cohesión social y territorial y la igualdad real, las cuatro políticas palanca que marcan la evolución futura del país".

09.08. Sánchez anuncia que se amplían durante tres meses las medidas sociales sobre desahucios y alquiler. "El Gobierno va a ampliar tres meses más todas las medidas de los reales decretos en materia de desahucios y contratación del alquiler de la vivienda", asegura Sánchez que explica que así no decaerán con la finalización el 9 de mayo con el fin del estado de alarma. "El Plan de Recuperación es la mayor oportunidad económica para España desde nuestra entrada en la UE", apunta el presidente del Gobierno.

09.02. Largo aplauso en el Congreso en el 90 aniversario de la República, recordada por Sánchez en la tribuna de oradores. Pedro Sánchez inicia su comparecencia en el Congreso recordando el 90 aniversario de la proclamación de la II República: "Hay un vínculo luminoso con nuestro mejor pasado que debemos reivindicar". "Hay que acelerar la vacunación", continúa el presidente entrando ya en la valoración del estado de alarma y el Plan de Recuperación.

09.00. Arranca el pleno del Congreso con la comparecencia de Sánchez.

08.10. El PP carga contra Sánchez por no dar tiempo a los grupos a estudiar su Plan de Recuperación antes de ir al Congreso. El PP ha cargado contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por no dar tiempo a los grupos parlamentarios a estudiar el Plan de Recuperación que presentó el martes en el Palacio de la Moncloa y que centrará la comparecencia prevista este miércoles en el Congreso, según han señalado fuentes conservadoras que creen que ese plan nace marcado por "el ocultismo y la falta de transparencia". El PP ha reaccionado así después de que Sánchez haya anunciado que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia contempla 20 inversiones en sectores principales para los tres próximos años, con el foco en movilidad sostenible, vivienda, energía, modernización de la administración pública y digitalización.

08.00. Los aliados del Gobierno exigirán a Sánchez que pacte con las comunidades una alternativa al estado de alarma. Algunos de los partidos que apoyaron al Gobierno para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 aprovecharán este miércoles la presencia del presidente Pedro Sánchez en el Congreso para exigirle que pacte con las comunidades autónomas una alternativa jurídica al estado de alarma, habida cuenta de que ya ha anunciado su intención de no prorrogarlo más allá del 9 de mayo. Así lo han avanzado este martes Más País, Compromís, Bildu y también el PDeCAT en distintas ruedas de prensa en la Cámara Baja, incidiendo en que el número de contagios por coronavirus va en aumento y en que algunas comunidades están volviendo a endurecer las restricciones.

07.30. Primera sesión de control sin Iglesias y con Díaz de vicepresidenta. La de este miércoles será la primera sesión de control sin Pablo Iglesias en el banco azul del hemiciclo, ya que el líder de Podemos dejó el Gobierno para ser candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo. Y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, tras más de un año de duelos parlamentarios con Iglesias, ha decidido debatir con la nueva vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, la máxima representante de Unidas Podemos en el Ejecutivo. Para este primer rifirrafe, García Egea ha elegido una pregunta sobre la evolución del empleo, habida cuenta de que Díaz es titular de esta cartera, además de la Vicepresidencia Tercera. "¿Está satisfecha con los datos del empleo?", reza la pregunta del dirigente conservador.

07.00. Sánchez atenderá en el Congreso preguntas sobre la imagen exterior de España, fiscalidad y paro juvenil. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contestará este miércoles en el Pleno del Congreso a preguntas sobre la imagen exterior de España, sobre la fiscalidad que pretende adoptar frente al incremento del gasto publicado por la pandemia sobre y la situación del paro juvenil en España y singularmente en Asturias. Será en la primera sesión de control al Ejecutivo tras el receso de la Semana Santa y tendrá lugar justo después de una comparecencia de Sánchez para hablar sobre el plan de vacunación y el estado de alarma derivado del coronavirus, que concluye el próximo 9 de mayo y que, de entrada, no prevé prorrogar. En concreto, el presidente del PP, Pablo Casado, pedirá a Sánchez que se pronuncie sobre cuál cree que es actualmente la imagen de España en el exterior. No obstante, es más que probable que el interrogante derive en otro tipo de cuestiones, sobre todo teniendo en cuenta la cercanía de las elecciones de la Comunidad de Madrid. Tras Casado, será el turno del portavoz adjunto de Bildu, Oskar Matute, quien pretende que el presidente revele si piensa adoptar alguna medidas fiscal adicional para abordar el mayor gasto público generado por la pandemia. De su lado, el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, emplazará a Sáncez a dar cuenta de las medidas que se plantea el Gobierno para revertir la pésima tendencia del desempleo juvenil en Asturias, que se sitúa en el 39,6%, "la más elevada de toda la UE".