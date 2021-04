Directo | Sánchez comparece este martes tras el Consejo de Ministros por segunda semana consecutiva

Publicada el 13/04/2021 a las 09:11 Actualizada el 13/04/2021 a las 10:36

La actualidad continúa estando marcada por la pandemia, que empieza a verse alterada por el efecto de la Semana Santa. Las comunidades autónomas notificaron este lunes al Ministerio de Sanidad 22.744 nuevos casos de covid-19 durante el fin de semana, 2.212 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas, cifras son superiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 10.630 positivos. No obstante, y pese al empeoramiento de la situación, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, explicó en rueda de prensa que el ascenso de casos está siendo más lento en las últimas semanas, algo que hay que agradecer a la vacunación. "La evolución que estamos observando es ascendente, si bien el hecho de tener cada vez más inmunes hace que la velocidad de ascenso no sea tan rápida como en anteriores ocasiones", dijo en rueda de prensa.

Por otra parte, ha alertado sobre la crecida de otros datos de la pandemia, como la ocupación de pacientes covid-19 en las unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que se sitúa en el 21,6%. Junto a esto, ha lamentado que "la positividad de las muestras va incrementándose décima a décima". El epidemiólogo recordó que "la transmisión que estamos viendo ahora y hasta la semana que se viene se produjo aproximadamente durante la Semana Santa", por lo que evitar ahora un alza de los casos resulta complicado.

Sigue en infoLibre la actualidad política y de la pandemia de este martes:

10.33. Almeida niega que exista "tensión" por la Presidencia del PP de Madrid: "Yo en la vida voy partido a partido". El alcalde de Madrid ha negado este martes que exista "tensión" por "ver quién preside el PP de Madrid" al tiempo que ha indicado que "queda mucho tiempo" para el congreso de la formación en la región. Martínez-Almeida ha apuntado que "primero" hay que ver "qué es lo que pasa, quiénes se presentan, y después que los afiliados decidan". Si bien, ha manifestado que espera que se dé una "victoria arrolladora de Ayuso" en los próximos comicios del 4 de mayo. Para Almeida, la presidenta madrileña y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, "tomó la decisión acertada" al decidir que los madrileños tomaran la palabra en las urnas y "ahora se demuestra con las encuestas que Ayuso ha acerado cuestionando a los madrileños, que quieren un proyecto de centro derecha con la capacidad para hacer frente a la izquierda"."No hay tensión por ver quién preside el PP de Madrid. ¿Alguien ha visto que yo haya discutido por este tema? Todo el mundo sabe cuál es mi postura", ha sentenciado.

10.29. PNV cree que "a partir del 5 de mayo hay tiempo para una solución puente que dé seguridad" a las comunidades. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que no ve "dónde están los instrumentos legales" para las comunidades autónomas tras la conclusión del estado de alarma y ha considerado que, tras las elecciones de la Comunidad de Madrid, "a partir 5 de mayo hay tiempo para que los partidos políticos, poniéndole dos dedos de frente, busquen una solución puente" que dé "seguridad a todos". Ortuzar ha criticado que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se haya anunciado que el estado de alarma concluirá el 9 de mayo "porque se supone que ya hay instrumentos legales" en disposición de las comunidades autónomas para establecer medidas frente a la pandemia. "No veo dónde están esos instrumentos legales", ha señalado. En este sentido, ha censurado que "no se ha utilizado todo este año para hacer las reformas en las leyes sanitarias y en otras leyes que hagan que no sea necesario el estado de alarma". El presidente del PNV ha recordado que en el Parlamento vasco se está tramitando "a toda pastilla" el proyecto de ley antipandemia, pero "no va a llegar con los plazos hasta mediados o finales de junio". Por ello, ha advertido de que, "si no hay alguna medida puente", habrá "un periodo de muy difícil gestión" por parte de las administraciones.

10.23. Arrimadas: "Nuestra apuesta para Madrid es reeditar el Gobierno que había porque funcionaba bien". La líder de Ciudadanos ha afirmado en una entrevista en RNE que su intención es "gobernar Madrid" y por ello quiere reeditar la coalición de Gobierno con el PP de Díaz Ayuso. Con respecto a las mociones de censura presentadas junto al PSOE en Murcia, ha lamentado "no haberlo explicado mejor", asegurando que se equivocaron a la hora de de comunicar la decisión y no fueron capaces de hacer entender que la única razón de presentar las mociones era "la corrupción del PP" en la Región.

10.14. Sánchez comparece este martes tras el Consejo de Ministros por segunda semana consecutiva. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este martes en torno a la una del mediodía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en lo que constituye la segunda comparecencia consecutiva en dos semanas. La semana pasada lo hizo para anunciar el plan de vacunación con el que el Gobierno tiene previsto vacunar a 33 millones de personas, el 70% de la población, para finales de agosto. En esta ocasión lo hará para explicar el plan de recuperación, el otro elemento en el que está centrado el Gobierno y que, según defendió el presidente este lunes, va totalmente ligado a la vacunación.

09.39. Errejón critica la propuesta de Escrivá de premiar a quienes se jubilen más tarde de la edad legal. El líder de Más País, Íñigo Errejón ha criticado la propuesta del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de penalizar las jubilaciones anticipadas y premiar a quienes trabajen más allá de la edad legal. En una entrevista en La hora de la 1, el diputado ha reconocido que hay "un problema de financiación de las pensiones" que, más bien, "tiene que ver con lo que han bajado los salarios". Ha criticado, en este sentido, que en el mercado laboral hay un problema fundamental: "A los jóvenes no se les deja entrar y a los mayores no se les deja salir". "No entiendo y no comparto esa especie de obsesión de Escrivá por retrasar la edad a la que la gente se puede jubilar", ha denunciado.

09.36. La pandemia de coronavirus deja más de 450.000 casos y 8.000 muertos. La pandemia de coronavirus ha dejado más de 450.000 casos en el mundo durante el último día, tras superar la barrera de los 136 millones de contagios y en un momento en el que se acerca a los tres millones de muertos, según los datos de la Universidad Johns Hopkins. El organismo ha indicado en su página web que durante las últimas 24 horas se han confirmado 454.145 casos y 8.415 decesos, lo que sitúa los totales en 136.676.442 y 2.946.124, con 77.825.600 personas recuperadas hasta la fecha. Estados Unidos continúa como el país más afectado en cifras totales, con más de 31,2 millones de casos y más de 562.000 muertos. Por detrás están India, con cerca de 13,7 millones de casos y más de 171.000 muertos, y Brasil, con más de 13,5 millones de contagios y más de 354.000 decesos.

09.01. El Gobierno analiza este martes el Plan de Recuperación, a unas horas de que Sánchez lo detalle en el Congreso. La Comisión Interministerial para la Recuperación, integrada por todos los miembros del Gobierno, analizará este martes el Plan de Recuperación que España debe enviar a Bruselas antes del próximo día 30 y en el que se contemplan los ejes, los proyectos y los objetivos a los que se destinarán los fondos europeos. La reunión de la Comisión se produce sólo un día antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca, a petición propia, en el Congreso para explicar las líneas principales de este Plan, que se aprobará en el Consejo de Ministros en los próximos días. Sánchez destacó el lunes que el Plan de Recuperación será "una historia de éxito para Europa y para España", no sólo por los recursos comprometidos (140.000 millones de euros para España en seis años), sino porque en el plano político supone el reconocimiento de que Europa puede coliderar la transformación digital y la transición ecológica. El presidente del Gobierno señaló que el Plan, articulado en cuatro ejes, se compone de 212 medidas, de las que 110 son inversiones y 102, reformas, con dos objetivos fundamentales: impulsar la recuperación económica en el corto plazo y reconvertir y transformar la economía española para hacerla más competitiva y sostenible.