Iglesias, en el 90 aniversario de la II República: "La identidad democrática española es republicana y necesitan borrarla"

Publicada el 14/04/2021 a las 13:38 Actualizada el 14/04/2021 a las 14:17

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha afirmado este jueves que el Gobierno municipal "de PP, Cs y Vox" madrileño "sabe que la identidad democrática española es republicana y por ello necesitan borrarla". Iglesias ha hecho estas declaraciones en los muros del cementerio de la Almudena donde colgaba el mural con los nombres de víctimas del franquismo y que fue retirado por el nuevo Ejecutivo local, en un homenaje que ha celebrado para recordar el 90 aniversario de la proclamación de II República Española y a las víctimas de la dictadura.

Ha estado acompañado por miembros de su lista electoral como Isa Serra, Agustín Moreno, Alejandra Jacinto, Serigne Mbaye, Tito Morano, Bea Gimeno, Fernando Jiménez y Yenia Camacho, junto a familiares de represaliados por el franquismo e integrantes de la Plataforma en Defensa del Memorial y amigo de Miguel Muga, según informa Europa Press.

El líder de Podemos les ha agradecido "que en condiciones difíciles hayan mantenido viva la llama de la memoria" y ha contado que de pequeño iba a este cementerio con su abuela, a quien le entristecía no poder velar a su hermano, fusilado en la Guerra Civil y cuyo cuerpo no pudieron recuperar. Finalmente, han podido recuperarlo y su familia ya puede rendirle homenaje, ha contado. "Como esta hay millones de historias en España. No es un problema personal que afecta a millones de familias, es la historia política de España. El olvido y las políticas de la memoria son eso, política. Cuando estudiamos esos planteamientos aparentemente tan cuñados de que no hay que abrir heridas, que ni fascismo ni antifascismo, ni nazis ni judíos, ese planteamiento opera en una dirección muy concreta", ha esgrimido.

"¿Por qué les obsesiona tanto, por qué el PP, Cs y Vox destruyeron ese memorial, por qué llevar a cabo acciones de violencia callejera contra la estatua de Largo Caballero, por qué humillar públicamente a dos miembros del Gobierno de la II República?. Porque saben que la identidad democrática española es republicana y antifascista. Necesitan políticamente borrar eso, borrar el ejemplo de millones de mujeres y hombres que pelearon por lo que hoy es un consenso", ha proseguido.

En ese punto, Iglesias ha defendido a quienes hace 90 años trajeron la república a España "para que hubiera una mínima justicia social, para las mujeres tuvieran unos mínimos derechos, siempre insuficientes". "Nunca hubo tantos avances en ese periodo. Un país en el que no hubiera solo libertad para los ricos, en el que no hubiera ni reyes ni ladrones. Eso es el ADN democrático de nuestra patria y por eso necesitan borrarlo", ha aseverado.

"El ejemplo de lo que hacéis aquí no tiene nada que ver con el pasado. Hablar de memoria es hablar de futuro. Porque una generación que conoce la historia democrática de su patria no se la deja arrebatar por los que abiertamente desprecian la democracia, hacen apología del terrorismo de ultraderecha y destruyen la geografía de la memoria, porque la geografía de la memoria es la historia democrática de nuestro país. Muchas gracias. Porque fueron, somos; porque somos, serán", ha finalizado el exvicepresidente del Gobierno de España.