Directo | Calviño asegura que "no es el momento" de subir impuestos" y "menos a corto plazo"

Publicada el 15/04/2021 a las 08:20 Actualizada el 15/04/2021 a las 09:20

La actualidad continúa estando marcada por la pandemia y el proceso de vacunación. Este miércoles, la UE pactó con Pfizer adelantar 50 millones de dosis para cubrir los retrasos de Janssen y AstraZeneca. Además, las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid continúan acaparando titulares.

Sigue en infoLibre la actualidad política y de la pandemia de este jueves:

09.30. Ayuso critica que Puigdemont se pueda presentar a las elecciones y Cantó pueda quedarse fuera por una "cuestión burocrática". La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha tachado de "curioso" que el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, se presente a elecciones y el exportavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, pueda quedarse fuera de su lista electoral por una "cuestión burocrática". En declaraciones a los medios, a primera hora de este jueves en Mercamadrid, ha trasladado que no sabe qué puede suceder en el Tribunal Constitucional porque no tiene información al respecto pero ha subrayado que "evidentemente" respetará "la última decisión que se tome" sobre la inclusión de Cantó. La presidenta madrileña ha manifestado que el exdiputado viene de una comunidad autónoma gobernada por el PSOE "con la parte más extrema" de la izquierda española que lo que hacen es "alimentar a los nacionalistas y que están creando además muchísima crisis económica sobre todo en las clases medias, las personas que levantan todos los días Valencia". Para Ayuso, allí están rompiendo la "convivencia" porque se están aprovechando "del sentimiento que provoca el nacionalismo para crear ciudadanos de primera y de segunda". "Alguien que combate todo esto, y que además es prácticamente madrileño porque vive aquí todos los días, para mí ya es el triunfo", ha dicho.

09.15. Calviño asegura que "no es el momento" de subir impuestos" y "menos a corto plazo". La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado este jueves que "no es el momento de subir impuestos" porque la prioridad ahora mismo del Gobierno español es impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, razón por la que, según ha dicho, tampoco se han subido este año, "como se ha demostrado" en los Presupuestos Generales del Estado. "De ninguna manera estamos hablando de subir impuestos y menos a corto plazo", ha remarcado la vicepresidenta, que ha explicado que eso no quita para que se haya creado un grupo de expertos sobre el que construir las bases de la futura reforma fiscal. Calviño, en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, ha afirmado que por eso no existe ninguna incompatibilidad entre lo que está defendiendo el candidato socialista a las elecciones de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, y el discurso del Gobierno central.

¿Cuánto van a subir los impuestos?

@NadiaCalvino: "He visto titulares que no se corresponden. Tenemos que modernizar nuestro sistema fiscal, hacerlo más sólido y más progresivo. Este no es el momento de subir impuestos"https://t.co/tLZucNv1H1 pic.twitter.com/Y55pDMjly4 April 15, 2021

08.45. Calviño: "Los agentes sociales están más pegados a la realidad que algunos políticos". La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado en una entrevista en Hoy por Hoy de la Cadena Ser que la presentación en el Congreso del Plan de Recuperación fue "muy desazonador": "Llevamos semanas trabajando día y noche. El presidente hizo una presentación esperanzadora y enfrente nos encontramos gritos e insultos, sobre todo del PP". En cambio, la vicepresidenta segunda ha destacado que se encontró un ambiente totalmente direrente en la reunión que tuvo por la tarde con los agentes sociales: "Veo una actitud responsables y de compromiso. "están más pegados a la realidad de los ciudadanos que algunos políticos". Asimismo, ha destacado que "Europa nos está mirando menos de lo que creemos. Les importa lo que dice el Gobierno, no la oposición. Con Bruselas el diálogo es positivo".

DIRECTO | @NadiaCalvino: "He visto una actitud responsable y de compromiso por parte de los agentes sociales. La gente quiere que se les vacune y un futuro de confianza"https://t.co/tLZucNv1H1https://t.co/MmfDHr5Izr — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) April 15, 2021

08.15. EEUU mantiene la suspensión de la vacuna de Janssen durante al menos una semana. Un panel de expertos asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha pospuesto este miércoles al decisión sobre si continuar el uso del inmunizador Janssen, desarrollado por Johnson & Johnson, que ha sido suspendido temporalmente. En concreto, el panel ha argumentado durante una sesión de emergencia que necesita más tiempo para recopilar más información antes de poder emitir nuevas recomendaciones, informa The Hill. La vacuna de Johnson & Johnson ha sido puesta en pausa temporal debido a su posible relación con la formación de coágulos de sangre poco comunes.

08.00. Egea augura que las "delirantes denuncias" del PSOE por Murcia se archivarán. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha augurado este miércoles que las denuncias presentadas por el PSOE contra el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, y los diputados regionales expulsados de Ciudadanos en Murcia se archivarán y ha respondido al Gobierno que "tiene que saber perder" tras la "maniobra torpe" de la moción de censura. En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Egea también ha criticado que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se dedique a anunciar querellas en el Senado en lugar "del AVE de Murcia". "Se lo van a agradecer la próxima vez que pongan las urnas", ha ironizado. Sobre la relación del PP con Cs, el dirigente 'popular' ha señalado que hay un "hecho objetivo", en referencia a los sondeos. A su juicio, mientras la formación de Inés Arrimadas ha mantenido "estabilidad" en los gobiernos autonómicos con el PP, "mantenía un discreto pero estable resultado". Sin embargo, "al haberse aliado con el PSOE y Podemos" en Murcia, "se han desplomado en las encuestas" y "todos los datos indican" que esos acuerdos "lo van a pagar muy caro".