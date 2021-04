Publicada el 15/04/2021 a las 18:02 Actualizada el 15/04/2021 a las 18:17

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha asegurado que "la ley no es igual para todos", pues a su juicio las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Justicia son más duros contra la gente de izquierdas.

En una entrevista en TVE recogida por Europa Press, preguntado por las nuevas detenciones a personas que agredieron a varios policías en un mitin de Vox el pasado 7 de abril en la llamada Plaza Roja de Vallecas, entre ellas algún miembro de los Bukaneros, ha mostrado su sorpresa porque la carga policial "la provocó el líder de Vox, Santiago Abascal".

"Y eso se lo dijo la Policía a un diario tan poco sospechoso de ser izquierdista como el ABC. Ahora han conseguido su objetivo, que una semana después se siga hablando de la ultraderecha. Algunos deberían reflexionar que un partido de ultraderecha, que hace apología del terrorismo y de la violencia callejera, que se hacen fotos de la estatua vandalizada de Largo Caballero, vayan a Vallecas a provocar la violencia y una semana después sigan consiguiendo que se hablan de ellos", ha manifestado.

El líder de Podemos ha criticado que mientras estas detenciones de Vallecas se producen "inmediatamente", no se ha arrestado todavía a los autores de las bombas incendiarias con el que atacaron la sede de su partido en Cartagena, cuando hay un vídeo, ha dicho, con la cara de uno de los supuestos autores. Y se ha preguntado por qué la Policía no ha apresado todavía a los neonazis que intentaron reventar una visita a Coslada el pasado 30 de marzo.

"Cada vez hay más gente que tiene la sensación de que la Justicia no es igual para todos y desde aquí mi cariño y felicitaciones a la que gente que demostró que Vallecas es un barrio tolerante y no acepta el fascismo, el racismo y la homofobia y a los hinchas de un equipo de fútbol que son un ejemplo de defensa de valores solidarios y antifascistas, que son de lo mejor de nuestra ciudad", ha señalado.

Y es que el que fuera vicepresidente del Gobierno de España ha aseverado que a cualquier persona de izquierdas que haga una cosa ilegal "va a caer sobre ella todo el peso de la ley, pero seguro que la imagen del antidisturbio tirando una piedra no se traduce en ninguna sanción ni detención".

"Cualquier persona de izquierdas que coge a un policía sabe que le van a detener y caer todo el peso de la ley sobre él. Esa detención no falla nunca. Pero al revés no ocurre lo mismo. Pero si vemos detenciones irregulares que no se ajustan al reglamento, no se habla en los medios ni jamás vemos una sanción. Cuando son los fascistas los que agreden, no están las detenciones, o en la sede de Cartagena. ¿Qué pasa, que tienen más medios para investigar a la gente de izquierdas que a las de ultraderecha?", ha preguntado Iglesias.

El secretario general de Podemos ha condenado la violencia, pero "toda la violencia". "Cuando un miembro de la UIP tira la piedra, también está bien decir de los medios que se está en contra de esto. Mucha gente se empiece a dar cuenta que la ley no es igual para todos. Cualquier personas de izquierdas cuando hace un ilícito le cae todo el peso de la Ley; cuando son otros da la impresión de cierta impunidad. Si eres el rey, puedes hacer las tropelías que te de la gana porque gran parte de los medios de España te va a proteger", ha reiterado.

Pero no se ha quedado ahí y ha puesto el ejemplo del exlegionario que fue detenido por un vídeo en el que dispara contra fotos de miembros del Gobierno de España; "que se va de rositas y archiva el caso el juez". "Uno por poner un tuit estúpido si es de izquierdas le detienen por un delito de odio, pero el otro se va de rositas. Hay mucha gente que tiene la sensación que algunos tienen impunidad para todo", ha sentenciado.

Sobre las encuestas: "Nosotros tenemos números y son buenos"

Por otro lado, preguntado por las encuestas que no dan un buen resultado a Unidas Podemos, el aspirante de Unidas Podemos ha respondido que eso no se explica con que "haya tanta agresividad de poderes mediáticos por parte de la derecha y ultraderecha".

"Nosotros tenemos números y son buenos. Vamos a sumar. A mí Me dijeron que era imposible sacar adelante una moción de censura para echar a Rajoy, que no salían los números y salieron y que era imposible un Gobierno de coalición en España y mucho menos conmigo. Ahora van a salir encuestas de aquí al día 3 de mayo que van a decir que Ayuso lo tienen hecho. No las crean. Es lo que hacen cada vez que ven los números difíciles. Si la gente sale a votar, si en el 70% de los barrios y ciudades donde gana la izquierda sale a votar y no dejan que ese 30% restante se imponga a la mayoría, habrá gobierno de cambio en Madrid", augura.

Tres nuevos detenidos por agredir a policías en los disturbios de Vox en Vallecas

La Policía Nacional ha detenido este jueves a otras tres personas por agredir a policías en los disturbios del 7 de abril en el mitin de Vox en la llamada 'plaza roja' de Vallecas, han indicado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Se trata de un joven de 22 años sin antecedentes ni afiliación a ningún grupo; un hombre 53 años sin antecedentes y sin afiliación; y un individuo de 32 años, sin antecedentes, y miembro del grupo radical de aficionados del Rayo Vallecano Los Bukaneros.

La Policía Nacional ha arrestado esta mañana a otros cinco individuos por los mismos motivos. Las detenciones se han realizado a primera hora de este jueves por parte de agentes de la Brigada de Información en varios pisos de Vallecas y Moratalaz. Están acusados de desórdenes públicos y atentado contra agente de la autoridad.

Entres ellos está un joven de 23 años con detenciones por lesiones, ría tumultuaria y desórdenes. Otro tiene 22 años y antecedentes por lesiones, abusos sexuales, desórdenes públicos y lesiones; mientras que hay otro hombre con 34 años por daños y hurto. Alguno de ellos está también vinculados a los Bukaneros y con otros grupúsculos antifascistas, como el Movimiento Antirrepresivo de Madrid, han indicado a Europa Press fuentes policiales.