Sanidad combate el temor a AstraZeneca con la campaña 'Yo me vacuno seguro'

Publicada el 15/04/2021 a las 19:33 Actualizada el 15/04/2021 a las 19:54

La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha anunciado que el departamento que dirige Carolina Darias pondrá en marcha este viernes la campaña Yo me vacuno seguro para “concienciar de la importancia de la vacuna contra el covid-19".

La campaña surge después de las dudas suscitadas por los casos de trombos relacionados con la vacuna de AstraZeneca y Janssen, y después de que algunas comunidades autónomas aseguraran que se ha producido un aumento en el rechazo del medicamento. Calzón ha negado que ese rechazo a las vacunas esté aumentando, y ha asegurado que su aceptación es “altísima”, según las conversaciones desarrolladas dentro del Consejo Interterritorial de Salud.

Alfredo González, secretario de Salud Digital, ha adelantado que las negociaciones con el Parlamento Europeo se encaminan con el “horizonte” de tener aprobado el Certificado Verde Digital –conocido como pasaporte covid-19– para el mes de junio. "Va a facilitar la movilidad en la UE, permitiéndonos retomando la actividad económica de forma progresiva y segura", ha detallado, que ha defendido que será “gratuito y universal, al igual que las vacunas”, y permitirá acreditar que se ha obtenido una prueba diagnóstica, o que una persona se ha recuperado de la enfermedad.

El secretario ha incidido en que este certificado no limita la movilidad a quién no lo posea. “No es un pasaporte, no es un requisito para viajar. Es un mecanismo que facilita la movilidad, y respetará la protección de datos y la privacidad”, ha desarrollado González, que ha argumentado que el modelo se espera ampliar a terceros países de la UE en colaboración con la OMS.

Además, ha asegurado que su implementación tendrá lugar en España a finales de junio, en colaboración con las comunidades autónomas y otros ministerios. Momento en el que se espera que gran parte de la vacunación esté vacunada, según el objetivo delo 70% de vacunados para finales de agosto marcado por el Gobierno.