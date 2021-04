La Marea Blanca vuelve a salir a la calle para reclamar un cambio "radical" en las políticas sanitarias de Madrid

La Marea Blanca ha vuelto a movilizarse este sábado frente a la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid para reclamar un cambio "radical" en las políticas sanitarias del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y un endurecimiento de las restricciones ante el impacto del covid-19 en la región. Bajo el lema "Elige Sanidad Pública", varios cientos de personas convocadas por once organizaciones organizaciones sociales, sindicales, vecinales, ciudadanas, así como diversos colectivos y plataformas, se han congregado en la Puerta del Sol para reclamar mejoras en el sistema sanitario, informa Europa Press.

Durante el acto de protesta, que ha arrancado a las 12.30 horas, los congregados han denunciado el "fracaso" de la estrategia de confinamientos perimetrales puesta en marcha por el Ejecutivo regional "con medidas restrictivas muy laxas".

Frente a la Consejería de Sanidad que ha vendido esta estrategia como un "éxito", las organizaciones convocantes han subrayado en un manifiesto leído en el acto la situación de "riesgo extremo" en la región por el covid-19, con un exceso de mortalidad muy superior al de resto de comunidades y a las puertas de la cuarta ola, mientras hay "una gran improvisación en la vacunación".

En este sentido, han criticado que la presidenta regional no asuma la responsabilidad ni de la falta de recursos en la sanidad pública, agudizada por la pandemia, ni de la situación que la Comunidad de Madrid presenta tras la Semana Santa. Así, han vuelto a reclamar "un cambio radical" en las políticas sanitarias en la Comunidad de Madrid, que no ha variado durante la pandemia y que ha castigado a la "imprescindible" Atención Primaria, a la que no han llegado los millones de euros recibidos desde el Gobierno central.

Entre otras reivindicaciones, la Marea Blanca ha vuelto a reclamar la apertura de todos los centros de urgencias y consultorios de Atención Primaria que aún permanecen cerrados y dotar "de manera inmediata" a los centros de salud de los recursos humanos necesarios "que permitan reanudar una actividad normal en los mismos y acometer la campaña de vacunación con recursos propios".

Han exigido también un incremento sustancial de recursos en salud pública, particularmente rastreadores, y la dotación a los hospitales públicos de los recursos humanos detraídos para destinarlos al Hospital Enfermera Isabel Zendal, para el que piden un plan de viabilidad futuro.

También reclaman un aumento en el presupuesto sanitario, que debe ser más equilibrado y garantizar que la Atención Primaria en la Comunidad de Madrid llegue al 25% del total de gasto sanitario público, y que las cuentas sean transparentes para conocer "el destino de los 3.500 millones de fondo covid, con planes claros y eficaces en la vacunación".

Como en todas sus convocatorias, las organizaciones han vuelto a reclamar la eliminación de las privatizaciones en servicios "que pueden y deben ser realizados por el sector público y de forma más económica y eficiente", el 69% del gasto sanitario consolidado de 2019.