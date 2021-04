Directo | El Gobierno vasco cree que, "antes o después, Sánchez tanteará a los grupos" sobre el estado de alarma

Publicada el 18/04/2021 a las 12:06 Actualizada el 18/04/2021 a las 13:14

Primer día de campaña en la Comunidad de Madrid: arranca así oficialmente una campaña para las elecciones del 4M en clave nacional que estará muy marcada por la pandemia del coronavirus. Los madrileños podrán optar entre 20 candidaturas diferentes a la hora de depositar su voto el próximo 4 de mayo para elegir a los 136 nuevos diputados que ocuparán un escaño en la Asamblea de Madrid durante los próximos dos años.

Sigue en infoLibre la actualidad política y de la pandemia de este domingo:

13.10. Monasterio pide el apoyo de la "España que madruga": "Tenemos que luchar por el legado de nuestros padres". La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha pedido el apoyo de la "España que madruga" y de los madrileños que tienen que levantar la persiana de sus comercios todos los días, a los que les ha trasladado que de su "coraje y convicciones" depende la conservación del "legado de nuestros padres y el futuro de nuestros hijos". Así lo ha asegurado este domingo en Móstoles, municipio que ha elegido para dar el pistoletazo de salida a la campaña electoral para el próximo 4 de mayo. "Lo de estar en Móstoles no es casualidad y tiene muchísimo simbolismo. Tuvimos a esos madrileños aguerridos que se levantaron contra los franceses, que tuvieron el coraje, el empeño y las ganas de luchar y que nos defendieron a todos los españoles", ha expresado la candidata.

13.00. Más Madrid arranca la campaña a golpe de rumba por "los cualquiera" llamando a "coger la papeleta de la doctora". Más Madrid ha arrancado este domingo la campaña de las elecciones autonómicas del 4 de mayo a golpe de rumba "por la gente valiente, por los cualquiera", a quienes llama a "coger la papeleta de la doctora". La canción -ya un clásico que Más Madrid cree su propia banda sonora en todas las citas electorales- es obra del concejal y portavoz de Más Madrid/Ganar Móstoles, Gabriel Ortega, con Beatriz Ortiz. A las 12 horas llegaban al Cerro del Tío Pío, desde Vallecas, en una de las mejores vistas de Madrid, la candidata, Mónica García, arropada por su número 5, María Pastor; su número 2, Pablo Gómez Perpinyà; el líder de Más País, Íñigo Errejón, y la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre. La rumba llama a votar "por la marea blanca y la sanidad, por la gente currela y la educación, con Mónica García a la Puerta del Sol". "Está en tus manos echar de los despachos a estos fulanos", recoge otra de las rimas.

12.45. Sánchez pide el voto para lograr un gobierno progresista que vacune "con seriedad" frente al de la "ultraderecha". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado este domingo a votar a todos los progresistas para "poner punto y final al Gobierno del PP" en la Comunidad de Madrid tras 26 años, para rechazar el camino del "odio", la "corrupción" y la "ultradrecha", y para lograr que el candidato socialista, Ángel Gabilondo, conforme un Ejecutivo "serio y abierto", que "concluya la vacunación con seriedad" y que "administre con limpieza los fondos europeos". "Lo tenemos al alcance de la mano. Lo único que necesitamos es ir a votar todos los progresistas el 4 de mayo la candidatura del PSOE y de Gabilondo. Lo que necesitamos los progresistas es votar, votar y votar, por convicción, por lo que somos y por lo que creemos", ha reivindicado. Así lo ha asegurado durante el primer mitin del PSOE en la campaña madrileña en el que ha arropado a Gabilondo, y que ha tenido lugar en el interior de la sede socialista de Ferraz y sin público, por la pandemia. Además del presidente y el candidato, también ha tomado la palabra la 'número cinco' de la lista, Irene Lozano.

12.25. Gabilondo pide el apoyo a los madrileños para "poner fin a 26 años de corrupción y deriva extremista". El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha pedido expresamente el voto hoy a los madrileños y que acudan a votar masivamente el próximo 4 de mayo para "poner fin a 26 años de corrupción y deriva extremista". Durante el primer acto de campaña celebrado en Ferraz, en la sede del PSOE, Gabilondo, arropado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reivindicado como la única "candidatura abierta al diálogo" capaz de "poner fin a una época de las mayores desigualdades de España, con menor inversión pública en Educación y que maltrata a la Sanidad Pública, fomenta la privatización y reina la abusiva especulación. "Vamos a cerrar el paso al Gobierno de Colón, a una derecha escorada decisivamente a sus dictados extremistas. Haremos una campaña de izquierdas, seria y honesta como la nuestra para poder poner fin a 26 años de inequidad, corrupción y deriva extremista", ha lanzado el candidato.

12.20. Gabilondo, a Ayuso: "Solo tienes una palabra en la boca: Sánchez. No puedes vivir sin mencionarle". El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha acusado a la presidenta regional y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, de tener solo "una palabra en la boca", al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque "no puede vivir sin mencionarle". "La señora Ayuso culpa de sus errores a todos, pero tú no ves los tuyos. Solo tienes una palabra en la boca: Sánchez. ¿El virus?, Sánchez; ¿Toni Cantó?, Sánchez; ¿Que no puede resolver algo particular?, Sánchez. Madrid no te debe tres, nos debes una porque no puedes vivir sin mencionar a Sánchez", ha arremetido Gabilondo. Así, el candidato socialista ha lamentado que Ayuso no parezca tener "más proyecto que la confrontación". Ante esto, ha defendido que él pone el foco en las palabras "Madrid", "gracias" y "diálogo", frente al "Gobierno de Colón" que quiere hacer de Madrid "el negacionismo, el pin parental, la demagogia y la desigualdad".

12.10. Sevilla, Córdoba, Granada y Almería capitales tendrán que cerrar sus bares a las 20.00 horas desde este domingo. Cuatro capitales andaluzas, como son Sevilla, Córdoba, Granada y Almería, tendrán que cerrar sus bares a las 20,00 horas desde este domingo, 18 de abril, por tener en vigor el nivel de alerta 3.1 ó 4.1 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del Covid-19 tras las decisiones adoptadas por los comités territoriales de alerta de salud pública reunidos el pasado jueves en las ocho provincias para actualizar las restricciones vigentes por municipios. Además, el aforo en hostelería y restauración para estas ciudades se limita al 50% en interior en el nivel 3 y al 30% en el nivel 4, mientras que en terrazas se permite el 100% en nivel 3 y el 75% como máximo en nivel 4. Por el contrario, las otras cuatro capitales andaluzas --Cádiz, Huelva, Jaén y Málaga--, mantendrán el horario de apertura de bares hasta las 22,30 horas al continuar en nivel de alerta 2.

12.00. Errejón pide al Gobierno que se ponga "firme" con los ERTE, exija condiciones a las empresas y vaya pensando otro modelo. El líder de Más País, Íñigo Errejón, considera que el sistema de los ERTE ha servido para "amortiguar la destrucción de empleo" por la pandemia, pero cree necesario "ir transitando hacia otro modelo". En este sentido, pide al Gobierno que "se ponga un poco firme con los ERTE" y fije condiciones para su aplicación. Así lo ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha puesto el ejemplo de la empresa téxtil H&M, que, "ha anunciado el despido de 1.100 personas después de haber cobrado ayudas públicas para estar en ERTE durante muchísimo tiempo" En este contexto, subraya que "el Gobierno tiene que ponerse un poco firme los ERTEs". A su juicio, han sido "una buena política" porque "han servido como amortiguador" pero ahora hay que "empezar a transitar" y tiene que tener "condicionalidad".

11.55. El Gobierno vasco cree que, "antes o después, Sánchez tanteará a los grupos" sobre el estado de alarma. El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, sospecha que, "antes o después", el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tanteará a los grupos sobre el estado de alarma" y no se llegará al 9 de mayo "en esta situación", a la vez que mantiene que "la limitación de la movilidad nocturna sigue siendo una medida imprescindible y más de cara a la primavera y el verano". En una entrevista en Deia, recogida por Europa Press, Erkoreka afirma, demás, que "no tiene plasmación jurídica en ninguna parte" que se pueda cerrar Euskadi a petición del Consejo Interterritorial, tal y como ha afirmado la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Ante la próxima revisión del Plan Bizi Berri y la posibilidad de preparar una respuesta jurídica que permita tomar medidas que decaerían con el fin del estado de alarma, Erkoreka precisa que lo que está en marcha es la tramitación en el Parlamento de una proposición de ley que establece medidas específicas para responder a la pandemia.

"Nuestro modelo de prisiones no será ilegal; será más humano como marca la Constitución"



10.30. La pandemia se acerca a los 141 millones de contagios mundiales tras registrar otro medio millón de casos. La pandemia de coronavirus se acerca ya a los 141 millones de contagios en todo el mundo desde la declaración de la crisis, según ha confirmado la universidad Johns Hopkins en la última actualización de su balance de este domingo, tras registrar más de medio millón de casos en las últimas horas, y un día después de superar el umbral de los tres millones de fallecidos. La pandemia deja ahora 3.011.043 decesos registrados y 140.735.224 contagios tras registrar 534.881 casos y 10.501 fallecidos en las últimas horas. Un total aproximado de 80 millones de personas se han recuperado de la enfermedad.

10.00. Desalojan a unas 300 personas de una terraza en Sevilla y precintan el local por vender alcohol a menores. La Policía Local ha precintado un local en Sevilla capital por venta de alcohol a menores de edad y ha desalojado a unas 300 personas que se encontraban en la terraza del establecimiento. La actuación ha tenido lugar sobre las 18,00 horas del sábado, en la avenida San Francisco Javier, según ha informado Emergencias Sevilla en un mensaje en Twitter. El establecimiento ha quedado precintado una vez que se han desalojado las aproximadamente 300 personas que se encontraban en la terraza del mismo.