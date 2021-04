Publicada el 19/04/2021 a las 10:13 Actualizada el 19/04/2021 a las 10:45

El candidato el PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, se ha comprometido a aprobar un complemento extraordinario de 400 euros anuales para madrileños con pensiones no contributivas si llega a ser presidente regional, según informa Europa Press. Así lo ha avanzado Gabilondo en un desayuno informativo organizado por Europa Press, donde ha señalado que "sólo hay 6 comunidades autónomas con una prestación similar con cuantías que van de los 150 a los 350 euros anuales". La tiene, por ejemplo, Cataluña. En la Comunidad de Madrid, según el candidato, "no existe ninguna ayuda extraordinaria para los perceptores de pensiones no contributivas más allá del complemento estatal para los que viven de alquiler".

"Esta paga extra (la paga número 15) de 400 euros será la más alta de toda España y supondrá 17 millones de euros y beneficiará a 42.000 personas que están cobrando las pensiones no contributivas: 27.000 por jubilación y 15.000 por invalidez", ha estimado. Así, ha recordado que tienen un programa de Gobierno con 350 medidas concretas para estos dos años y con tres prioridades: "la vacunación, la recuperación económica y la protección social". En primer lugar quieren "vacunar" y centrarán su acción en esos dos años en "la salud de los madrileños que va a estar en el centro de todas sus prioridades".

Su programa tiene el compromiso de "aprobar un proyecto de presupuestos regionales en los primeros 100 días de Gobierno" para canalizar "de forma ágil" la llegada de los fondos europeos. Asimismo, creará 125.000 empleos en los próximos 3 años, a partir de estos fondos.

Primer "HUB" de ciencia, su medida "estrella"

Gabilondo ha resaltado como medida "estrella" de su programa de gobierno constituir en Madrid el primer Hub de Ciencia y Salud de Europa para fortalecer la Sanidad, recuperar la economía y disponer de una red de seguridad para que "nadie se quede atrás". "Movilizaremos todos y cada uno de los recursos necesarios para poner en valor todos nuestros activos en materia de ciencia, salud e innovación y multiplicarlos", ha prometido el líder socialista. Se trata de una especie de red de profesionales en ambas materias.

Asimismo, ha recordado que en su programa también se encuentra complementar el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno de España con 150 euros al mes a todos sus beneficiarios. Situando a Madrid, "una Comunidad rica y muy cara", con "el mayor ingreso mínimo vital de toda España: pasando, por ejemplo en el tramo más bajo, de 469 euros a 619 euros". Ha considerado que todo esto "se trata de hacer" y "no malgastar energías en controversias estériles, en confrontaciones que desalientan a la ciudadanía o en defensa de situaciones de privilegio o de poder que ignoran la obligación de anteponer el bien común a otros intereses".

Para el líder socialista, Madrid necesita "un programa para todos", que "no se olvide de nadie", ni de sus profesionales, ni científicos, ni de todo el talento. "Hay que hacerlo por nuestra ciencia, por nuestra sanidad, por todos los olvidados a lo largo de los últimos 26 años de gobiernos fijados en un modelo sin proyección ambiciosa de futuro y en defensa de intereses más particulares", ha lanzado.