Florentino Pérez defiende su Superliga como salvación del fútbol porque "lo atractivo" es que jueguen "los grandes"

Publicada el 20/04/2021 a las 08:35 Actualizada el 20/04/2021 a las 08:56

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dejó claro que la creación de la Superliga, de la que ha sido nombrado presidente, es debido a que los clubs importantes de Inglaterra, Italia y España deben dar "una solución a una situación muy mala que está atravesando el fútbol". "Nadie ha montado nada, los clubs importantes de Inglaterra, Italia y España tienen que dar una solución a una situación muy mala que está atravesando el fútbol", expresó Florentino Pérez en una entrevista en el programa El Chiringuito recogida por Europa Press.

El dirigente recordó que "cuando no tienes más ingresos que los de la televisión, la única manera de rentabilizarlos es haciendo partidos más competitivos y con más atractivo entre los grandes clubes". "Llegamos a la conclusión de que si en vez de hacer entre semana la Champions hacemos una Superliga entre los grandes clubes seríamos capaces de paliar los ingresos que hemos perdido", añadió.

"Esto se nos ocurrió a todos porque la Champions estaba perdiendo interés y nos dijimos: '¿Qué es lo que tiene atractivo? Que juguemos entre los grandes'. Lo que hacemos es por el bien del fútbol, es para salvarlo porque está en un momento crítico", insistió.

El empresario advirtió que el "fútbol debe evolucionar" e "irse adaptando" a los tiempos actuales. "El fútbol lleva perdiendo interés, se nota en que las audiencias van bajando y los derechos televisivos van disminuyendo. Algo había que hacer y la pandemia nos ha dicho que debía ser con urgencia porque estamos todos arruinados", aseveró.

El mandatario madridista se refirió a la pérdida de la audiencia joven y apostó por "elaborar una competición atractiva para que dejen la 'tablet'". "Hay muchos partidos de escasa calidad y ahora tienen otras plataformas donde distraerse", puntualizó.

Pérez remarcó que la Superliga "no es cerrada" porque cinco equipos entrarán en la competición por méritos y que el fútbol "es una pirámide". "Si los de arriba no perdemos dinero, fluye para todos. Estos 15 son los que generan valor y una vez que dé dinero, seremos solidarios porque el fútbol funciona con la solidaridad", indicó.

"No es una liga para los ricos, si se lo explican así es porque a alguien le ha interesado explicarlo así. Vamos a ayudar a los modestos antes de que se acabe la posibilidad, esta es la buena y única manera para salvar a todos", detalló el dirigente, que señaló que llevan "trabajando más de dos años" en este proyecto.

El presidente del Real Madrid cifró en 120 millones de euros lo que ingresa la UEFA por la Champions, aunque recibiría por esta Superliga 400 millones "para repartir entre los clubs". En este sentido, aseguró que van a "hablar" con el organismo continental y con la FIFA. "No sé por qué alguien se tiene que enfadar", lamentó.

De todos modos, se mostró crítico con la UEFA, a la que le pide "ser más dialogante y transparente, y no amenazante". "No tiene una buena imagen a lo largo de su historia. No hay que amenazar y no puede insultar como ha hecho su presidente. Hemos ofrecido dialogar y un formato que creemos que salva el fútbol", reiteró, afirmando, "completamente seguro", que "no se va a echar a ninguno de la Champions", y que los jugadores pueden estar "completamente tranquilos" porque la amenaza de no poder jugar la Eurocopa y Mundial si lo hacen en la Superliga "no va a pasar".

"Con todo el respeto, no he entendido el nuevo formato de la Champions, que no funciona y no produce los ingresos necesarios para salvar al fútbol, que es salvar a todos y para que los próximos 20 años pueda vivir sin agobios. Además, dicen de empezar en el 2024 y ya estaremos 'muertos'", resaltó el mandatario, que opinó que la actual máxima competición continental sólo es "atractiva a partir de cuartos".

Además, también descartó cambios en las ligas nacionales. "Van a ser como hasta ahora, son una competición muy arraigada. Alguien ha dicho que íbamos a acabar con las ligas, que son el pilar de todas las competiciones", apuntó. "¿Pero cómo no va a ir el Real Madrid con los mejores jugadores? ¿Por qué va a ser peor LaLiga? Al principio hubo dificultades con la Euroliga, pero se puede convivir perfectamente", manifestó.

Finalmente, Florentino Pérez confesó que no le costó "convencer" a Joan Laporta para tener su 'sí' en este proyecto. "Cuando hablas con personas responsables, no tiene vuelta de hoja. Va a ayudar al Barça que está pasando una situación económica mala. Es una persona sensata y lo entendió", expresó.