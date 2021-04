Directo | Calvo, a Vox: "Debería darle vergüenza de lo que están instalando en la política de nuestro país"

Publicada el 21/04/2021 a las 08:20 Actualizada el 21/04/2021 a las 09:17

Pedro Sánchez no estará en esta sesión de control ya que se encuentra en la Cumbre Iberoamericana de Andorra.

La pandemia continúa marcando la actualidad política y, especialmente, la campaña de las elecciones a la Comunidad de Madrid que se celebrarán el próximo 4 de mayo. La gran cita del día es el debate a seis que organizará Telemadrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, buscará mantener la ventaja con la que parte, según las encuestas, y la oposición plantear su alternativa y darle la vuelta a las mismas.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este miércoles:

9.12. Calvo, a Vox: "Debería darles vergüenza lo que están instalando en la política de nuestro país". La vicepresidenta primera se ha dirigido a la formación ultraderechista y ha afirmado que "lo suyo es el odio", en referencia a la campaña de Vox que señala a los menores no acompañados en la Comunidad de Madrid. El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha afeado al Gobierno que el gasto por cada menor no acompañado es de 4700 euros al mes, a lo que Calvo ha respondido de forma tajante: "Señalar a niños y niñas que vienen en situaciones terribles, habiendo sido objeto de tratos inhumanos, se llama odio. Es un discurso del dolor y del desamparo. La inmensa mayoría de nuestros compatriotas tienen compasión. A ustedes les debería dar mucha verguenza"

9.05. Calvo, al PP: "Al Gobierno no lo suplanta ningún órgano". La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado este miércoles en el Congreso que el Gobierno escucha al Consejo de Estado, en respuesta a una pregunta de Cuca Gamarra en la que afeaba al Ejecutivo ignorar a dicho órgano sobre diversos temas. Calvo ha respondido un simple "no lo ignoramos", para después recordarle que "al gobierno no lo suplanta ningún órgano" porque "sale directamente de las urnas".

08.15. El PP y Vox ponen el foco en Yolanda Díaz en una sesión de control al Gobierno sin Sánchez. El PP y Vox centrarán este miércoles en la vicepresidenta tercera y titular de Empleo, Yolanda Díaz, su examen a los ministros de Unidas Podemos en el Pleno de control en el Congreso, todo ello tras su ascenso en el Gobierno con la marcha del líder de Podemos, Pablo Iglesias. De hecho, no hay ningún otro interrogante para el resto de ministros del grupo confederal. Hasta la fecha, la oposición solía dirigir a la titular de Empleo una pregunta o dos a lo sumo dependiendo de la actualidad de la semana, pero su nuevo cargo hacer prever un mayor control por parte de la Cámara por ser actualmente la voz de Unidas Podemos con más poder en el Ejecutivo de coalición. Para el Pleno de este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya comunicó su ausencia por estar participando en la Cumbre Iberoamericana de Andorra, por lo que previsiblemente en la sesión no estarán ni el líder del PP, Pablo Casado, que, como principal líder de la oposición, tiene asegurada una pregunta al jefe del Ejecutivo. Sí estará, no obstante, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, a la que la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, pedirá cuentas sobre por qué el Ejecutivo "ignora" al Consejo de Estado sobre la necesidad de promover un plan b tras el fin del estado de alarma.

08.00. Sanidad reparte este miércoles entre las comunidades las primeras 146.000 dosis de Janssen. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, junto a la directora de la AEMPS, María Jesús Lamas, ha recibido este martes por la noche las primeras 146.000 dosis de Janssen, que se distribuirán a partir de este miércoles a las comunidades autónomas. "Es un día en el que mostramos la satisfacción por seguir contribuyendo con una vacuna más, en este caso la de Janssen, para seguir inoculando a toda la ciudadanía de nuestro país. Vacunar, vacunar y vacunar. Ese es el objetivo del Gobierno de España, las comunidades y ciudades autónomas", ha señalado la ministra.

07.00. España respalda revisar los desplazamientos a UE desde terceros países para tener en cuenta las campañas de vacunación. El secretario de Estado de la Unión Europea, Juan González-Barba, ha respaldado este martes la propuesta de la Comisión Europea para revisar y actualizar la recomendación del Consejo sobre desplazamientos a la UE desde terceros países de manera que se puedan tener en cuenta, entre otras cuestiones, los progresos de las campañas de vacunación. Tras la reunión por videoconferencia en el Consejo de Asuntos Generales de la UE, el Ministerio de Exteriores ha señalado que el encuentro ha permitido "un intercambio de puntos de vista sobre las medidas de coordinación para la lucha contra la pandemia y para el restablecimiento de la movilidad".