Los técnicos del Interterritorial responden a Madrid: no es ético vacunar a voluntarios menores de 60 con AstraZeneca

Publicada el 21/04/2021 a las 13:50 Actualizada el 21/04/2021 a las 13:52

El pasado 10 de abril, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, solicitó al Ministerio que los menores de 60 puedan vacunarse voluntariamente, a través de un consentimiento informado, con el producto de AstraZeneca. El Gobierno, aseguró, "sigue estableciendo límites de edad sin basarse en criterios científicos". Sin embargo, el Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación COVID-19 del Consejo Interterritorial de Salud, con expertos propuestos por varias comunidades, ha respondido a la propuesta –y no el Ejecutivo central–. Consideran que la medida "puede entrar en contradicción con los principios éticos en los que se fundamenta la propia Estrategia", tal y como se puede leer en la nueva actualización del protocolo de vacunas contra la pandemia, hecho público este mismo miércoles.



¿Por qué no es ético? Porque falta información para que ese posible "consentimiento informado" sea una "decisión autónoma": está inevitablemente ligado a la escasa evidencia que hay sobre las posibles consecuencias de la vacuna de AstraZeneca en menores de 60. "Sería muy discutible por cuanto que difícilmente se les habría podido ofrecer antes de recibir la vacuna una información adecuada en los términos que exige la Ley", consideran los técnicos. Remata la estrategia: "Como se señala, literalmente, en la Estrategia, la toma de decisiones para la priorización debe basarse fundamentalmente en la evidencia científica y, por tanto, no puede basarse solamente en el consentimiento informado del individuo y, menos aún, sobre la base de una información científica de seguridad de la que aún no se dispone y que como señala también la Estrategia debe ser fiable".



Por otro lado, los técnicos del Interterritorial explican que "en un contexto de escasez de recursos", la propuesta pondría en duda uno de los principios sobre los que se asienta el protocolo: "La vacunación no puede establecerse por elecciones individuales". La vacunación voluntaria con AstraZeneca "iría en contra de los principios éticos en los que se asienta la estrategia".



La actualización de la Estrategia de Vacunación incluye cambios en los grupos 5C (personas entre 66 y 69 años de edad), el grupo 6 (personal esencial) y el 8 (entre 60 y 65 años), para adaptar la priorización a la decisión de limitar AstraZeneca. En líneas generales, ningún menor de 60 se vacunará con Vaxzevria, el nombre oficial del producto de la farmacéutica anglosueca, aunque los pertenecientes al 5C podrían recibir también Pfizer o Moderna.



Como ya era conocido, la decisión de qué vacuna administrar a los menores de 60 que recibieron la primera dosis de Vaxzevria queda postergada a obtener más evidencia científica. "Se decidirá próximamente, en función de la información sobre la intercambiabilidad de vacunas y la disponibilidad de las diferentes vacunas en las próximas semanas y meses".