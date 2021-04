Directo | Iglesias exige a Vox que se retracte tras dudar de las cartas con balas: "Nos vamos a replantear estar en ningún espacio con ellos"

Publicada el 23/04/2021 a las 08:14 Actualizada el 23/04/2021 a las 09:48

La campaña de las elecciones a la Comunidad de Madrid que se celebrarán el próximo 4 de mayo y la pandemia continúa acaparando la actualidad. Sanidad notificó este jueves 10.814 casos y 132 muertes por covid-19, con la incidencia subiendo a 232.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este viernes:

09.45. Tracking electoral de Sigma Dos para 'El Mundo': Ayuso ganaría las elecciones, pero necesitaría de Vox para gobernar. Isabel Díaz Ayuso ganaría con entre 56-59 escaños las elecciones de la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo, pero necesitaría del apoyo de los 12 diputados Vox para gobernar, según el tracking electoral de Sigma Dos que publica este viernes El Mundo. Según este sondeo, la derecha lograría el 49,6% de los sufragios frente al 50% de hace menos de una semana. Ciudadanos no ayudaría al bloque a sumar, ya que se quedaría fuera de la Asamblea al no llegar al 5% necesario. Por su parte, el bloque de la izquierda sumaría el 44,9% de los votos frente al 44,1% de hace cinco días. El PSOE obtendría el 22,6% de los votos y 31 o 32 diputados. Más Madrid se sitúa en el 15,1% con entre 21 y 23 escaños. Y Unidas Podemos, el único partido de izquierdas que baja en este sondeo, se quedaría en el 7,2% con entre 9 o 10 parlamentarios.

09.40. Iglesias exige a Vox que se retracte tras dudar de las cartas con balas: "Nos vamos a replantear estar en ningún espacio con ellos". El candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha reconocido en La Hora de La 1 que, tras la carta con balas que recibió el jueves, espera que "se produzcan detenciones". "Hoy son balas de CETME y mañana veremos qué pasa", ha afirmado. Sobre las palabras de Rocío Monasterio sobre las "falsedad" de estas amenazas, Iglesias ha reconocido que es "inaceptable": "Si Vox no se retracta, nos vamos a replantear estar en ningún espacio con ellos". Con respecto al cártel de Vox en Sol, Iglesias ha asegurado que le parece "increible" la decisión de la Justicia de no retirarlo: "Son el mismo tipo de mensajes que los de los nazi".Sobre la polémica de si su vicepresidencia indicó o no a Defensa las residencias que tenía que desinfectar la UME, el líder de Unidas Podemos ha explicado que tiene en sus móviles whatsapp con la ministra Robles y "si tengo que sacarlos, los sacaré": "EStuvimos colaborando mucho".

09.30. Monasterio duda de las cartas amenazantes enviadas a Iglesias y Marlaska: "Del Gobierno no nos creemos nada". La candidata de Vox a las elecciones del 4M ha mostrado sus dudas sobre la carta amenazante con una bala en su interior que han recibido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. Al ser preguntada por esta carta, la candidata de Vox ha señalado que condena "toda la violencia" y que le hubiera gustado que todos hubieran condenado lo ocurrido en Vallecas, pero ha subrayado que del Gobierno "no se creen nada", en una entrevista en RNE. "Del Gobierno ya no nos creemos nada los españoles, nos han engañado desde el principio de la pandemia una y otra vez, engaño tras engaño, estamos cansados de que nos engañen sistemáticamente", ha afirmado.

09.10. Yolanda Díaz, sobre las amenazas a Iglesias, Markasla y Gámez: "La ultraderecha está causando mucho daño". La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado en la Cadena Ser que el envío de cartas con balas a Pablo Iglesias, Fernando Grande-Markaska y María Gámez es "gravísimo". "Hay veces que frivolizamos con los fenómenos que estamos viviendo en nuestro país", ha admitido. "La sociedad española es democrática, sólida y defiende los Derechos Humanos. La ultraderecha está causando mucho daño. Los discursos de odio mojan", ha reconocido la número cuatro del Gobierno.

08.15. India marca un nuevo récord de casos de coronavirus con más de 332.000 en el último día. El Ministerio de Salud de India ha informado este viernes de 332.730 casos de coronavirus registrados en el último día, lo que supone un nuevo récord en la cifra de positivos diarios en el país, que enfrenta una crítica situación a causa de la pandemia. Continúa así la tendencia al alza de contagios, ya que en la jornada anterior se anotaron casi 315.000, mientras el total se ha elevado a 16.263.695, con 2.428.626 casos activos. En las últimas 24 horas se han lamentado, además, 2.263 fallecidos a causa del covid-19, el máximo de decesos registrado hasta la fecha en el país asiático, con lo que las víctimas mortales han ascendido a 186.920.

08.00. Iglesias denuncia que la carta con cuatro balas es consecuencia de la "impunidad" del "discurso de odio de la ultraderecha". El secretario general de Podemos y candidato de la formación a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha asegurado este jueves que la carta amenazante que ha recibido con cuatro balas en el interior es "otra consecuencia más" de la "impunidad" del "discurso de odio de la ultraderecha" y ha defendido que "para ser demócrata hay que ser antifascista". Iglesias se ha expresado de esta manera en redes sociales después de recibir una carta amenazante a través de dependencias del Ministerio del Interior, en la que había cuatro balas del fusil tipo Cetme. "Pablo Iglesias Turrión, has dejado morir a nuestros padres y abuelos. Tu mujer, tus padres y tú estáis sentenciados a la pena capital. Tu tiempo se agota", señalaba el mensaje de la misiva cuyo contenido ha dado a conocer el líder de Podemos. A este respecto, Iglesias ha recordado que "no es la primera vez que sucede" pues, según ha dicho, recibe "amenazas y más amenazas" para que deje de "hacer política". "Cada vez van un poco más lejos", ha avisado. Según el secretario general de Podemos, la carta es "otra consecuencia más de la normalización y el blanqueamiento del discurso de odio de la ultraderecha". "Esto es consecuencia de la normalización mediática de bulos y mentiras contra nosotros. Y también es la consecuencia de la impunidad", ha subrayado.