El mapa de la rendición de cuentas durante la pandemia: ¿qué papel han jugado los presidentes autonómicos?

19/04/2021

La pregunta la lanzó este miércoles en el Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno en la comparecencia en la que rendía cuentas sobre el estado de alarma que expira el próximo 9 de mayo. Era su turno de réplica a los grupos parlamentarios:

"Yo he comparecido en dos ocasiones para rendir cuentas sobre el estado de alarma en este periodo y anteriormente lo hice cada quince días. La pregunta es: ¿sabría usted decirme cuántos presidentes autonómicos han comparecido durante estos seis meses en sus parlamentos autonómicos para rendir cuentas sobre su gestión del estado de alarma y su gestión al frente como autoridad sanitaria? Sería interesante verlo, porque aquellos que reprochan que no hay rendición de cuentas por parte del Gobierno y por mi parte ante sus señorías en sus comunidades autónomas no hacen ninguna comparecencia". Sánchez lanzaba esta cuestión en un momento en el que se refería al diputado Ferran Bel (PDeCat), pero quiso precisar que se refería a "otros grupos parlamentarios", aquellos que "siempre gritan", que se quejan de que comparezca "poco" en la Cámara.

Más allá de las sesiones de control al Ejecutivo, que en los últimos meses han estado dominadas casi de forma exclusiva por la pandemia y sus efectos, el presidente del Gobierno ha comparecido en nueve ocasiones en sesiones monográficas sobre el covid-19 en la Cámara Baja, dos durante el estado de alarma todavía vigente y siete durante la primera ola de la pandemia en cumplimiento de lo establecido para la ratificación de los reales decretos.

¿Qué ha ocurrido en los parlamentos autonómicos? ¿Hay, en lo numérico, alguna equiparación posible a lo ocurrido en la Carrera de San Jerónimo? ¿Hay algún algún patrón específico que permita definir la forma en la que se han comportado los líderes territoriales en los parlamentos regionales?

infoLibre ha repasado las agendas de las diecisiete cámaras autonómicas durante los últimos meses, desde el primer estado alarma a día de hoy. Y el resultado ofrece un mapa bastante dispar. Más allá de los números, en todas las comunidades autónomas insisten en que la rendición de cuentas en materia de covid-19 ha sido compartida en departamentos de Gobierno más allá de las presidencias, en que las sesiones de control han sido prácticamente monográficas con la pandemia y en que hay que tener en cuenta si la oposición reclamaba, o no, esas comparecencias.

Andalucía

En esta comunidad gobernada por el Partido Popular y por Ciudadanos en coalición, el presidente autonómico, Juanma Moreno, ha comparecido en una ocasión de forma específica y exclusiva para rendir cuentas sobre la crisis del covid-19. Fue ante la Diputación Permanente del Parlamento andaluz el 24 de abril de 2020.

En octubre, recuerdan en la institución, se celebró el debate sobre el estado de la comunidad autónoma, cita en la que la pandemia fue el tema más recurrente. Asimismo, insisten en que otros representantes del Gobierno autonómico, como el responsable de Sanidad, han rendido cuentas de forma frecuente y que Moreno también lo hace en las sesiones de control al Ejecutivo en el Parlamento.

Aragón

El socialista Francisco Javier Lambán Montañés es el presidente de la Diputación General de Aragón. Los diarios de sesiones de las Cortes de Aragón le ubican como uno de los líderes autonómicos que más han comparecido de forma monográfica desde que estalló la pandemia.

Lo hizo el 15 de abril de 2020, en dos ocasiones en el mes de mayo, en una ocasión en junio, en una en julio, en una en septiembre, en una en enero de 2021 y el pasado 8 de abril. En total, suman ocho ocasiones. En algunas de ellas lo hizo a petición propia y, en otras, a solicitud del Partido Popular y de Ciudadanos.

Asturias

La Junta General del Principado de Asturias no ha acogido ninguna sesión específica sobre el covid del presidente Adrián Barbón (PSOE). Fuentes de la Cámara consultadas por infoLibre destacan, en todo caso, que ningún grupo parlamentario ha pedido comparecencias de este tipo y que todos los partidos integrantes de la institución han estado a diario al tanto de la evolución de la pandemia en la región y de las medidas que se adoptaban y que se iban a adoptar.

En este sentido, recuerdan que entre los meses de marzo y abril de 2020 se constituyó un grupo de trabajo específico, que celebró jornadas telemáticas en las que participaron consejeros involucrados en la gestión de la pandemia y parlamentarios de diferentes grupos. Recuerdan también que el debate del estado de la región del mes de octubre fue casi un monográfico de covid-19 y que Barbón responde a preguntas en la Cámara cada quince días. Más de la mitad de ellas, dicen, suelen estar relacionadas con esta crisis sanitaria.

Baleares

Desde el 14 de marzo a día de hoy, la socialista Francina Armengol ha comparecido, sin tener en cuenta el Debate de Política General de las Illes Baleares, en cuatro ocasiones de forma monográfica por este asunto.

La primera de las ocasiones fue el 23 de marzo de 2020 en la Diputación Permanente, a petición propia del Govern; la segunda, en el Pleno del 5 de mayo de 2020, a solicitud del Grupo Parlamentario Popular; la tercera, también en Pleno, el 15 de septiembre y también solicitada por los conservadores de Baleares.

Hasta la fecha, su última comparecencia específica sobre este tema tuvo lugar el 26 de enero de 2021, en el Pleno, a demanda del Partido Popular.

A fecha de 16 de abril de 2021, no había prevista ni registrada ninguna solicitud de comparecencia de la presidenta del Govern en este sentido.

Canarias

Ángel Víctor Torres compareció el 14 de abril de 2020 ante la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias. Además de las sesiones de control, en las que respondió a preguntas sobre la pandemia y del debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, abordó de forma específica el covid-19 y sus efectos en las islas el 22 de octubre de 2020, tal y como refleja el archivo de sus intervenciones parlamentarias. Fue en el Pleno donde expuso el denominado "Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias".

Cantabria

Desde el Parlamento de Cantabria informan de que el presidente Miguel Ángel Revilla (Partido Regionalista de Cantabria) ha protagonizado dos plenos, a petición propia, en los que ha rendido de forma monográfica cuentas sobre esta crisis.

Fueron el 6 de abril de 2020 y el 20 de noviembre del mismo año.

Castilla-La Mancha

Además del debate del estado de la región, dominado sobre todo por la pandemia, y de sus intervenciones en los plenos, Emiliano García Page protagonizó un pleno extraordinario monográfico el 2 de mayo.

Junto al líder socialista, también compareció en esa fecha el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.

Castilla y Léon

Son cinco las veces que, hasta la fecha, al presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha comparecido en las Cortes de Castilla y León desde que se inició la pandemia para analizar la situación.

La primera de las comparecencias tuvo lugar el 17 de marzo de 2020. Lo hizo ante la Diputación Permanente.

El 24 de abril volvió a comparecer ante el Parlamento autonómico para dar cuenta de la evolución de la pandemia y de las actuaciones puestas en marcha en relación a la crisis sanitaria y económica.

El 1 de septiembre, se produjo la tercera comparecencia a petición propia del presidente de la Junta. En esta, explicó los detalles de las quince conferencias de presidentes autonómicos y Gobierno central celebradas hasta ese momento.

El 1 de diciembre, Fernández Mañueco informó sobre las actuaciones impulsadas por la Junta de Castilla y León y como autoridad delegada del Gobierno de España durante el Estado de Alarma en relación con la Covid-19 durante la segunda ola de la pandemia.

La quinta comparecencia tuvo lugar el pasado 5 de febrero de este año.

Cataluña

Según refleja la página web del Parlament de Catalunya son tres las ocasiones en las que Pere Aragonès, vicepresidente en funciones de president, ha rendido cuentas sobre la pandemia en la Cámara autonómica. Aragonès asumió estas funciones tras la habilitación de Quim Torra. A día de hoy, la investidura de un president en el Parlament en base a los resultados de las autonómicas del pasado 14 de febrero sigue encallada.

Sus comparecencias específicas en materia de covid-19 fueron el 4 de noviembre de 2020, 18 de noviembre y el 2 de diciembre.

Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, disolvió la Asamblea para la convocatoria de las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo. La dirigente conservadora es, de todos los líderes autonómicos del PP, la que más ha confrontado con Pedro Sánchez y la que más ha criticado la gestión de la pandemia llevada a cabo por el Gobierno central.

Desde el arranque de la pandemia a día de hoy, Ayuso ha comparecido en cuatro ocasiones con la gestión de la pandemia como exclusivo telón de fondo –en este caso tampoco se cuentan los plenos de control ni el debate de estado de la región–. La primera ocasión fue el 29 de abril de 2020, cuando el estado de alarma llevaba más de un mes en vigor.

Después lo haría el 12 de noviembre, para explicar las conclusiones de la XXIII Conferencia de Presidentes Autonómicos, en el que se había hablado del reparto de fondos de la Unión Europea. El 22 de octubre compareció para dar explicaciones de la dimisión de Alberto Reyero (Cs) como consejero de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, y el nombramiento en su lugar de Javier Luengo.

Hasta la fecha, la última comparecencia específica fue la del 31 de enero de 2021, cuando convocó para informar sobre el plan de vacunación de la Comunidad de Madrid.

Comunitat Valenciana

Sin contar los plenos ordinarios en los que el socialista Ximo Puig ha respondido preguntas relacionadas sobre sobre esta crisis, han sido dos las ocasiones en las que ha abordado el tema de forma específica en Les Corts. La primera fue el 12 de marzo, dos días antes de decretarse el estado de alarma; la segunda, el 22 de abril.

Fuentes de Les Corts destacan que ha existido una comisión específica y que no sólo el presidente ha rendido cuentas, sino también los consejeros cuyas áreas se han visto más afectados por el covid-19.

Extremadura

El estado de alarma se declaró el 14 de marzo de 2020. Un día después, la Mesa de la Asamblea de Extremadura convocó la Diputación Permanente. Fue el 23 de abril cuando se reunió este órgano para acoger la comparecencia a petición propia del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara (PSOE). Esto, por el lado de las intervenciones en sesiones monográficas.

Además de esta comparecencia específica, Fernández Vara compareció los días 14 y 15 de julio en la Asamblea de Extremadura en el Debate sobre la Orientación de la Política General de la Junta de Extremadura, "un debate protagonizado por la covid-19 en el que el jefe del Ejecutivo presentó, además, el Plan de Plan de Actuación sobre la Demanda de Extremadura para fomentar la reactivación de la economía extremeña", informan desde la Cámara regional.

Las mismas fuentes precisan que la Comisión no Permanente de Estudio (CNPE-4) sobre la pandemia del covid-19 en el ámbito de esta comunidad se constituyó el 6 de mayo de 2020. Desde entonces, se ha reunido en 13 ocasiones, de las que Fernández Vara ha intervenido en nueve de ellas.

Galicia

El conservador Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, ha comparecido en el Parlamento regional en cuatro ocasiones. Como ocurre en el caso de Euskadi, hay que tener en cuenta que la Cámara regional estuvo disuelta bastante tiempo con motivo de la convocatoria de elecciones autonómicas, que finalmente se celebraron el domingo 12 de julio.

La primera comparecencia, a petición propia, fue el 26 de marzo de 2020 ante la Diputación Permanente. El objetivo era informar de la pandemia y de las medidas adoptadas. La segunda tuvo lugar el 7 de mayo, también ante la Diputación Permanente.

Las otras dos comparecencias fueron en Pleno, ambas a petición del Grupo Parlamentario del Bloque Nacionalista Galego (BNG). Tuvieron lugar los días 10 de noviembre de 2020 y 26 de enero de 2021.

La Rioja

El Parlamento de La Rioja informa de que la presidenta regional, Concha Andreu, ha comparecido en nueve ocasiones para rendir cuentas entre marzo de 2020 y marzo de 2021.

Del total de nueve, seis han sido en sesiones telemáticas y tres en pleno.

Murcia

El presidente de la Región de Murcia es Fernando López Miras, del Partido Popular. Hace un par de semanas superó una moción de censura gracias al apoyo de tres tránsfugas de Ciudadanos y otros tres diputados que ingresaron en la Asamblea por haber concurrido en las listas de Vox y después fueron expulsados.

En lo que va de 2021, López Miras ha comparecido una vez, el 10 de febrero, para ofrecer la posición de su Gobierno ante la tercera ola. En 2020, lo hizo el 22 de abril, a petición propia; el 3o de octubre, a petición propia y del Grupo Parlamentario Socialista, y el 2 de diciembre.

López Miras ejerce, además, de presidente del Comité de Seguimiento del covid.

Navarra

María Chivite ha explicado la gestión del Gobierno de Navarra en materia de covid en el Parlamento en siete ocasiones.

El grueso de sus comparecencias han tenido lugar en la Comisión de Régimen Foral. Han sido los días 3 de abril de 2020, 17 de abril, 24 de abril, 30 de julio, 16 de septiembre y 10 de marzo de 2021.

El 6 de noviembre, el Pleno acogió su comparecencia para abordar los fondos europeos.

País Vasco

La web del Parlamento vasco refleja tres comparecencias del presidente Iñigo Urkullu desde marzo de 2020 por motivos relacionados con la pandemia. Fueron el 2 de abril 2020, el 24 abril y el 8 mayo. Hay que tener en cuenta que, como le ocurrió a Feijóo, Urkullu estuvo en funciones desde que se disolvió el Parlamento para la convocatoria de las elecciones. Unos comicios que, en principio estaban previstos para el 5 de abril y después fueron aplazadas al 12 de julio.

Fuentes parlamentarias explican que el lehendakari ha mantenido informado durante todo este tiempo a los grupos y que ninguno demandó más comparecencias.