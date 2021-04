Directo | Sánchez llama a "frenar la amenaza extremista" de Vox: "Ya no se trata de Madrid, se trata de nuestra democracia"

Publicada el 25/04/2021 a las 12:00 Actualizada el 25/04/2021 a las 13:12

La campaña de las elecciones a la Comunidad de Madrid que se celebrarán el próximo 4 de mayo y la pandemia continúa acaparando la actualidad. A nueve días de la cita con las urnas, las amenazas de muerte a Pablo Iglesias, Fernando Grande-Marlaskas y María Gamez y lo sucedido el viernes en el debate de la Cadena Ser siguen marcando la agenda y los mitines de todos los candidatos a la Presidencia.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este domingo:

13.30. El PSOE defiende que el pabellón del mitin de Sánchez con Gabilondo tiene su domicilio en una zona no confinada y que sus actividades están celebrándose "con toda normalidad". Tras las acusaciones de Isabel Díaz Ayuso de que Pedro Sánchez está "por encima del bien y de mal" por supuesta realizar un mitin con Gabilondo en una zona de Getafe confinada, fuentes socialistas han trasladado a Europa Press que la instalación tiene su domicilio en una zona no confinada, en la Avenida Juan de Borbón y que está en pleno funcionamiento, con actividades de escuelas y clubs deportivos de cualquier zona de la Comunidad de Madrid. Sus actividades deportivas están celebrándose "con toda normalidad" y, además, aseguran que tenían autorización por parte del Ayuntamiento de Getafe. En declaraciones a los periodistas tras el acto, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha indicado que esto se trata de un "intento del PP de torpedear las iniciativas socialistas cuando no les va bien la campaña". "Lo digo alto y claro: esta instalación no está confinada y se está desarrollando su actividad con absoluta normalidad. Cualquier madrileño de fuera del municipio puede venir a estas instalaciones", ha aseverado.

13.10. Ayuso critica que Sánchez celebre un mitin en una zona confinada: "Piensa que está por encima del bien y del mal". La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este domingo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebre un mitin en una zona básica de salud confinada en el municipio de Getafe. Al tomar la palabra, al inicio de su mitin de campaña en Alcorcón, la dirigente regional ha lamentado que personas se hayan quedado fuera de su acto, celebrado en la Finca La Alquería, pero ha recalcado que ellos sí cumplen "las normas" y "los protocolos covid". "No nos pensamos que estamos por encima del bien y del mal como ha demostrado el presidente del Gobierno que no ha tenido otro lugar mejor que elegir para hacer hoy su mitin contra la Comunidad que en una zona confinada de la misma", ha lanzado la candidata conservadora.

"Nosotros sí cumplimos las normas y no nos creemos que estamos por encima del bien y del mal, como ha demostrado el presidente del Gobierno, que no ha tenido otro lugar mejor para su mitin contra Madrid, que una zona confinada".#YoConAyuso #VotaLIBERTAD



@IdiazAyuso pic.twitter.com/9GwLquNuCO — Partido Popular (@populares) April 25, 2021

13.05. Abascal asegura que Jorge Javier Vázquez e Iglesias son los "tontos útiles" de la tensión y Sánchez "el culpable". El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado que el presentador Jorge Javier Vázquez, que participó el sábado en un acto del PSOE, y el candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, son los "tontos útiles" de la tensión en esta campaña electoral. "El culpable es Sánchez, que engañó a los españoles. Él es el culpable de lo que está pasando en España", ha manifestado este domingo Abascal en un acto de Vox en Alcalá de Henares, en referencia a los pactos de Sánchez con Unidas Podemos y los partidos independentistas.

12.45. Gabilondo, sobre el 4M: "O gana la democracia o vencen los insultos y el odio". El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha avisado este domingo a la ultraderecha de que "ninguna amenaza" logrará que deje de latir su corazón de izquierdas y ha insistido en que quiere "palabras y no balas". Así lo ha trasladado Gabilondo en un acto de campaña en Getafe, arropado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "A los violentos os digo: Aquí estamos, somos la izquierda y no vamos a pedir perdón por ello. Tenemos nuestro orgullo, somos el PSOE. Estos días he sentido cómo Madrid se rebela, cómo se revolvía ante una pesadilla que nos recuerda a épocas pasadas de oscuridad y no queremos que eso vuelva", ha lanzado Gabilondo. Para el candidato socialista, el próximo 4 de mayo pueden ocurrir dos cosas, "o gana la democracia o vencen los insultos y el odio. Por ello, ha animado, para que esto último no suceda, a que el próximo 4 de mayo se movilicen "todos los demócratas" para parar al extremismo de la ultraderecha "con los valores humanos", en las urnas.

Queremos PALABRAS, no balas.



Ninguna amenaza acallará nuestra palabra.

Ninguna amenaza logrará que deje de latir nuestro ♥️ de izquierdas.



A los violentos os digo:

Aquí estamos.

Os VAMOS A GANAR en las urnas por la Democracia ‼️



@equipoGabilondo#LosDemócratasSomosMás pic.twitter.com/VyqV0TE7xX — PSOE (@PSOE) April 25, 2021

12.30. Sánchez llama a "frenar la amenaza extremista" de Vox: "Ya no se trata de Madrid, se trata de nuestra democracia". El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido este domingo el voto para "frenar la amenaza extremista de la ultraderecha" que representa Vox, ante las amenazas de muerte recibidas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez. "Vox es una amenaza para la democracia", ha sentenciado Sánchez en el mitin de ecuador de la campaña de las elecciones autonómicas de Madrid que ha celebrado el PSOE en Getafe, en el que ha arropado al candidato socialista, Ángel Gabilondo. Durante su intervención, el líder socialista se ha mostrado muy duro con Vox por "acusar" a Marlaska, Iglesias y Gámez de inventarse las amenazas, y ha avisado que es "la última línea que cruzan". "Lo que está ocurriendo es algo que debemos parar de inmediato, así que se acabó, no es normal. Ya no se trata de Madrid, se trata de nuestra democracia", ha defendido.

VOX amenaza los derechos y libertades logrados en 40 años de Constitución.



Ante cada provocaciónRespuesta.

Ante cada insultoRepudio.

Ante su odio La fuerza del voto.



‍‍‍‍ LA FUERZA DE LA DEMOCRACIA ‍‍‍‍



Socialistas, progresistas:

¡Venzamos el #4M!



@sanchezcastejon pic.twitter.com/sTwFZrvS5n — PSOE (@PSOE) April 25, 2021

12.15. Esteban no ve "alternativa" a un Gobierno de Sánchez pero le insta a "que espabile, porque tiene deberes". El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que actualmente "no hay alternativa" al Gobierno de Pedro Sánchez, pero le pide "que espabile porque tiene deberes". "Lo venimos diciendo desde la investidura, y creo que hemos sido los socios más coherentes, incluso más que el de la coalición", añade. En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, Esteban advierte, en este sentido, que además del calendario de competencias del Estatuto está "el Ingreso Mínimo Vital, cuya transferencia debía estar hecha en octubre de 2020". Con respecto a la pandemia y la prórroga del estado de alarma, Esteban reconoce que, a dos semanas vista, los parámetros no auguran "un cambio radical" de la situación sanitaria, así que se necesitan "los instrumentos jurídicos para tomar las medidas oportunas sobre la movilidad o el toque de queda".

Solo para suscriptores de EL CORREO On+ | @Okt80

entrevista al portavoz del @eajpnv

en el Congreso, @AITOR_ESTEBAN, que habla de Sánchez, la pandemia y la Eurocopa https://t.co/mamSSCdHmF — El Correo (@elcorreo_com) April 25, 2021

11.15. Alternativa Sindical duda que sea "un error" del vigilante que las cartas con balas llegaran a sus destinatarios. Alternativa Sindical ha puesto en duda que "se pueda tratar de un error" del vigilante de seguridad de la empresa subcontratada por Correos que las tres cartas con balas y amenazas llegaran a sus destinatarios. Así lo ha manifestado este domingo el sindicato de seguridad privada en un comunicado, después de que Correos abriera expediente a la empresa subcontratada responsable de la clasificación y escaneo de la correspondencia y solicitara la "retirada inmediata" del servicio del vigilante de seguridad que no detectó en el escáner las cartas que contenían munición dirigidas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; a la directora de la Guardia Civil, María Gámez; y al candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias. El sindicato pone en duda la responsabilidad que pueda tener el vigilante de seguridad de Correos en el centro de tratamiento automatizado de Madrid/Vallecas.

11.00. Desalojan a 125 personas de una discoteca en Sevilla. La Policía Local ha desalojado a 125 personas de una sala en el Polígono Calonge que "podría estar ejerciendo la actividad de discoteca" y en la que se incumplían numerosas medidas de prevención del covid-19. La actividad ha quedado suspendida por "numerosos incumplimientos" de las medidas Covid-19 relativas a distancia de seguridad o número máximo de personas en grupos, entre otros, según ha informado Emergencias Sevilla. Esta actuación se enmarca en las labores de inspección del dispositivo de prevención del covid-19 llevadas a cabo por los agentes de la Policía Local de Sevilla.

10.00. Correos pide la "retirada inmediata" del vigilante que no detectó las cartas con balas a Marlaska, Iglesias y Gámez. Correos ha abierto expediente a la empresa subcontrata responsable de la calificación y escaneo de la correspondencia y ha solicitado la "retirada inmediata" del servicio del vigilante de seguridad que no detectó en el escáner las tres cartas con amenazas, que contenían munición de diferente calibre sin percutir, dirigidas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; a la directora de la Guardia Civil, María Gámez; y al candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias. En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la compañía señala que ha recuperado las imágenes grabadas en sus equipos de inspección, instalados en el Centro de Tratamiento Automatizado de Madrid (Vallecas), y que se ha comprobado que los tres sobres anteriormente citados fueron matasellados e inspeccionados el día 19 a las 17.48 horas, sin que el operador de servicio fuera capaz de detectarlos.

09.00. Iglesias no espera que la Justicia ilegalice a Vox y defiende una "respuesta democrática como solución al fascismo" el 4M. El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha señalado este sábado que no espera que la Justicia ilegalice en España a un partido como Vox, y ha defendido una "respuesta democrática como solución al fascismo" en las elecciones del 4 de mayo. En una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press, preguntado por una posible ilegalización de Vox, Iglesias ha recordado que con la legislación vigente esa cuestión correspondería a los tribunales, pero que "las soluciones al fascismo rara vez vienen del Derecho" y que la clave para derrotarles es la movilización política y la "respuesta democrática". Por eso espera que el 4 de mayo los madrileños den una "respuesta al fascismo que engrandezca a la democracia". "Estamos viviendo una situación de incremento de la tensión y violencia peligrosas. Pero cada vez más gente asume que esto va de democracia contra el fascismo", ha esgrimido.