Directo | Iglesias defiende haberse ido del debate después de que Vox pusiera en duda las amenazas: "Había que decir basta ya"

La carrera hacia el 4M continúa marcando la actualidad política. Los seis candidatos a la Presidencia de la Comunidad continúan llamando a la movilización y dejando titulares, muchos de ellos marcados por la crisis sanitaria. Este lunes, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, comparecerá para dar a conocer la situación de la pandemia en España y el efecto que este fin de semana ha dejado en el número de contagios.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este lunes:

09.39. Monasterio dice ahora que condenó las amenazas de Iglesias pero insiste en dudar de su veracidad. La candidata de Vox, Rocío Monasterio, ha dicho este lunes en La hora de la 1 que el viernes condenó las amenazas de muerte recibidas por el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, sin recordar que se limitó a pedir que se condenara en su lugar la manifestación que intentó frenar el mitin de su partido en el barrio madrileño de Vallecas. Monasterio ha insistido, además, en dudar de la veracidad de la carta recibida también por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y ha asegurado que fue Iglesias el que "amenazó" a la Cadena Ser con no sentarse con la ultraderecha. "Podemos tiene tendencia a montar determinados números. El señor Pablo Iglesias estuvo amenazando a toda la dirección de la Ser", ha dicho.

Rocío Monasterio (@monasterioR), sobre condenar las amenazas: “Igual que yo había condenado todas las amenazas, le pedí a Pablo Iglesias que condenara las que sufrimos en Vallecas”#LaHoraMonasterio https://t.co/GesHjMSqQA pic.twitter.com/CmLwjdEm3X April 26, 2021

09.23. Iglesias vincula al PP con Vox. Durante su entrevista en la Ser, Iglesias también ha querido recordar que "Vox nace del Partido Popular", que tiene claro que "su regreso al poder institucional en España o mantenerlo en Madrid depende de que gobiernen" con los votos de la ultraderecha. "Eso es gravísimo", ha criticado. "Ayuso parece más la candidata de la ultraderecha que la propia Monasterio", ha añadido.

09.08. Iglesias, sobre su marcha del debate del viernes: "Había que decir basta ya". El candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido este lunes en la Cadena Ser la decisión que tomó el pasado viernes de levantarse del debate organizado por la emisora en el que la candidata de Vox, Rocío Monasterio, puso en duda las amenazas de muerte recibidas por el líder del partido morado. "Había que decir basta ya. Se han atravesado demasiadas líneas rojas. El fascismo no es compatible con la democracia. Estoy orgulloso", ha dicho. Además, ha asegurado que desde ese día, la campaña hacia las elecciones del próximo 4 de mayo ha dado un vuelco. "No se pueden aceptar las cosas que a veces se escuchan. A partir del viernes se vio también que al fascista hay que callarle en la tertulia", ha defendido, al tiempo que ha recordado que si eso sirve "para que la democracia se defienda frente al fascismo, es la mejor noticia". "Y tengo esperanza en que se pueda traducir en un Gobierno de izquierdas", ha añadido.

DIRECTO | @PabloIglesias: "Había que decir basta ya. Se han atravesado demasiadas líneas rojas. El fascismo no es compatible con la democracia. Estoy orgulloso" https://t.co/jopYp3cXu0https://t.co/AX3oU7tXvp — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) April 26, 2021

06.00. Cs rechaza un "cordón sanitario a Vox", pero asegura que sus votos nunca harán que Monasterio entre en el Gobierno madrileño. El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha rechazado hacer un "cordón sanitario" a Vox, pero ha aseverado que los votos naranjas nunca servirán para que ese partido y su cabeza de lista, Rocío Monasterio, entre en el Gobierno regional. "Yo he dicho por activa y por pasiva que con mi voto Vox no va a decidir la política de Madrid. No va a condicionar la vida de los madrileños. No va a gobernar un partido antieruopeo, que defiende el 'pin parental', que niega el cambio climático y que solo defiende un modelo de familia", ha expuesto el candidato en una entrevista en laSexta, recogida por Europa Press, en la que ha defendido que su partido se sienta "a hablar con ellos", pero que "una cosa es hablar y otra llegar a acuerdos". Bal ha defendido que la "democracia es más importante" que establecer un cordón sanitario a Vox, como ha instado en la misma cadena unos minutos antes su homólogo socialista, Ángel Gabilondo.