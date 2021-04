Sanidad decidirá este viernes qué hacer con la segunda dosis de AstraZeneca antes de conocer los resultados del estudio CombiVacs

Publicamos esta información sobre el coronavirus en abierto gracias a los socios y socias de. Sin su apoyo, nuestro proyecto no existiría. Hazte con tu suscripción o regala una haciendo click aquí . La información de calidad es la mejor vacuna contra cualquier virus.

Publicada el 28/04/2021 a las 20:19 28/04/2021 a las 20:19

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado este miércoles en rueda de prensa tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que la Comisión de Salud Pública tomará este viernes una decisión sobre la segunda dosis de AstraZeneca en menores de 60 años, mientras espera que los resultados del estudio CombiVacs –que estudia los efectos de una segunda dosis con Pfizer– estén a mediados de mayo.

“Estamos revisando la información disponible, y lo que hace nuestro entorno. Es un debate abierto, donde países como Francia están poniendo una segunda dosis de Pfizer, mientras que Irlanda ha ampliado a 16 semanas el periodo entre las dos dosis. Entre hoy y mañana se inyecta a los participantes de CombiVacs, y esperamos tener a mitad de mayo las primeras evidencias de este ensayo clínico”, ha argumentado Darias, que ha incidido en que “es posible prolongar” el periodo previo a la segunda dosis para que la decisión “sea la más segura y la más efectiva”.

Pese al informe favorable de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) sobre la administración de dosis de AstraZeneca a adultos de cualquier edad, Darias ha insistido en que lo que ha hecho la EMA es una contextualización, y que está en mano de las autoridades de salud pública de cada país la decisión. “Lo que hemos hecho al no vacunar a los menores de 60 es maximizar los beneficios”, ha remarcado, ya que la EMA no se ha pronunciado sobre la combinación de vacunas. Los fármacos de RNA no serán susceptibles de esa dilatación en el tiempo entre la primera y segunda dosis, ha asegurado.

Respecto a la elaboración de un marco jurídico tras el fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo, la titular de sanidad ha asegurado que “algunos consejeros han pedido herramientas jurídicas, y el Gobierno de España se manifiesta en su intención de no mantener el estado de alarma”. Sin embargo, ante las preguntas de la prensa sobre la posición de Euskadi durante el Consejo Interterritorial y la posibilidad de que el Estado de Alarma se aplique en comunidades concretas, la ministra ha negado rotundamente que “nadie haya planteado eso” y ha defendido que la intención del gobierno es “acabar con el estado de alarma”.