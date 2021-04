Directo | La Justicia archiva la denuncia por delito de odio en el cartel sobre los menores migrantes de Vox

Publicada el 30/04/2021 a las 08:30 Actualizada el 30/04/2021 a las 09:56

Recta final de la campaña de las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo. A cuatro días de la cita con las urnas, los candidatos multiplican unos actos marcados por las las amenazas recibidas por Isabel Díaz Ayuso, Pablo Iglesias, Reyes Maroto, Fernando Grande-Marlaska así como por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La gestión de la pandemia completa los intentos de los seis candidatos por conseguir la máxima movilización.

Sigue en directo en infoLibre la actualidad de este viernes:



10.00. Ayuso: "Iglesias no me parece una buena persona, siempre ha vivido de lo público para perpetuarse". Preguntada sobre las reacción de Pablo Iglesias sobre sus palabras de que es "el mal", la presidenta de la Comunidad de Madrid y la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en Espejo Público en Antena 3 que el candidato de Unidas Podemos no le parece "una buena persona, siempre ha vivido de lo público para perpetuarse". Ayuso ha culpado de la violencia y la crispación en la campaña del 4M a la aparición del líder morado.

09.50. Ayuso: "En Madrid no se puede ser nacionalista porque Madrid es España y es de todos los españoles". La presidenta de la Comunidad de Madrid y la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en Espejo Público en Antena 3 que no está "haciendo caso a las encuestas, es innecesario aventurarse". La conservadora ha insistido en que espera poder gobernar en solitario y ha afirmado que "da por hecho" que votantes que "nunca han votado al PP" optarán por su papeleta: "Nuestro proyecto concita el apoyo de muchos votantes de centro e izquierdas". "Se ha generado un movimiento de ilusión en la sociedad madrileña", ha reconocido Ayuso que ha vuelto a asegurar que ve en la calle "muchísima ilusión" tras pasarlo "muy mal" durante la pandemia: "El comunismo trae hambruna, pobreza y miseria". "En Madrid no se puede ser nacionalista porque Madrid es España y es de todos los españoles", ha admitido.

09.25. Gabilondo: "En vez de hablar de los problemas, hablamos de nosotros mismos. Eso no es política, es politiquería". El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha defendido en La Hora de La 1 que las cartas con amenazas tienen "mucha importancia": "El silencio cómplice trae consecuencias para la democracia. No me gusta banalizar". "Hemos generado el espectáculo de la confrontación. La clase política, en vez de hablar de los problemas, habla de ella misma. Eso no es política, es politiquería", ha afirmado .

Ángel Gabilondo (@equipoGabilondo) sobre las amenazas en campaña: “No hay que banalizarlo, pero hay que centrarse en resolver los problemas de los ciudadanos y frenar cualquier atisbo extremista”#LaHoraGabilondohttps://t.co/GesHjMSqQA pic.twitter.com/wf4oCfNdFG — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) April 30, 2021

09.15. La pandemia de coronavirus deja ya más de 150 millones de casos a nivel mundial. La pandemia de coronavirus ha dejado ya más de 150 millones de casos a nivel mundial, en medio de un drástico repunte de los contagios impulsado por la situación en India, que lleva nueve días consecutivos notificando más de 300.000 casos al día, según los datos recabados por la Universidad Johns Hopkins. El organismo ha indicado además que hasta la fecha 3.165.978 personas han muerto, incluidas cerca de 11.500 durante la última jornada, mientras que 87.570.816 se han recuperado del covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. Estados Unidos continúa como el país más afectado en cifras totales, con cerca de 32,3 millones de casos y más de 575.000 muertos. Por detrás están India, con más de 18,7 millones de casos y cerca de 208.000 muertos, y Brasil, con más de 14,5 millones de contagios y más de 401.000 decesos.

08.55. La Justicia archiva la denuncia por delito de odio en el cartel sobre los menores migrantes de Vox. El juzgado de Instrucción número 53 de Madrid ha archivado la denuncia por delito de odio del carte sobre menores migrantes de Vox con motivo de la campaña de las elecciones del 4 de mayo. Según publica la Cadena Ser, la magistrada ha decidido el archivo provisional porque estos mensajes no presentan "la intensidad necesaria para generar un riesgo contra los menores no acompañados".

08.45. India registra un nuevo máximo diario de casos de coronavirus con más de 386.000 contagios. El Gobierno de India ha confirmado este viernes un nuevo máximo diario de casos de coronavirus, superando por primera vez los 386.000 contagios en una jornada, periodo en el que además se han sumado cerca de 3.500 muertos, la segunda cifra más alta hasta el momento. El Ministerio de Sanidad ha señalado en su balance que durante las últimas 24 horas se han registrado 386.452 casos y 3.498 decesos, lo que sitúa los totales en 18.762.976 y 208.330, respectivamente. La cifra de casos supera el anterior máximo, notificado el jueves con 379.257, mientras que la de fallecidos es la segunda más alta, sólo por detrás de los 3.645 registrados también durante la jornada del jueves.

08.30. El Gobierno endurece las restricciones a los viajeros de países que tienen que guardar cuarentena a su llegada a España. El Gobierno ha endurecido las restricciones a los viajeros procedentes de terceros países que debían guardar cuarentena a su llegada a España para "afrontar el riesgo derivado de nuevas variantes y de la situación epidemiológica" en países como Brasil, Sudáfrica o Colombia. Así, el Boletín Oficial del Estado de este viernes añade un nuevo párrafo a la orden que establece la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19. En concreto, las personas procedentes de los países que deben guardar cuarentena solo podrán entrar en España si son personal de transporte, marinos y el personal aeronáutico necesario para llevar a cabo las actividades de transporte aéreo. Están incluidos en esta excepción el personal diplomático, consular, de organizaciones internacionales, militares, de protección civil y miembros de organizaciones humanitarias, en el ejercicio de sus funciones.

08.00. Portugal reabre este sábado la frontera con España, cerrada desde enero. El primer ministro de Portugal, António Costa, ha anunciado este jueves la reapertura para este próximo sábado primero de mayo de las fronteras con España, después de que permaneciesen cerradas desde enero a causa de la pandemia del coronavirus. Costa ha hecho el anuncio después de una reunión del Consejo de Ministros sobre las restricciones actuales, según ha informado la agencia de noticias Lusa. En la frontera terrestre, la circulación entre Portugal y España estaba limitada, con solo 18 puntos autorizados para el transporte internacional de mercancías, trabajadores transfronterizos y estacionales debidamente documentados y vehículos de emergencia y rescate.