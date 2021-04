Publicamos esta información sobre el coronavirus en abierto gracias a los socios y socias de. Sin su apoyo, nuestro proyecto no existiría. Hazte con tu suscripción o regala una haciendo click aquí . La información de calidad es la mejor vacuna contra cualquier virus.

30/04/2021

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a culpar al Gobierno central de Pedro Sánchez de los fallos en su gestión de la pandemia. Lo ha hecho, esta vez, a través de su Consejería de Educación y a apenas cuatro días de las elecciones del próximo 4 de mayo mediante una carta enviada este jueves 29 de abril y firmada digitalmente por el director general de Educación Concertada, Manuel Bautista Monjón. "Estimado director/a, como bien sabe, ha sido y es una prioridad fundamental del Gobierno de la Comunidad de Madrid la vacunación de los trabajadores de centros educativos. [...] No obstante, esta vacunación ha sufrido contratiempos ajenos a la voluntad de la Comunidad de Madrid, ya que, por un lado, el suministro de las vacunas no ha seguido el ritmo necesario y comprometido por el Gobierno de la Nación, y, por otro, los múltiples cambios de criterio en cuanto a la utilización de las distintas vacunas ha hecho que el proceso se ralentice", reza el documento, al que ha tenido acceso infoLibre.

La carta fue enviada, según confirma Isabel Galvín, secretaria general de Enseñanza de CCOO Madrid, a los directores de los centros privados y concertados de la Comunidad, a los que se les indicó, dice, que trasladaran la información a los trabajadores. Con los públicos, en cambio, se siguió otro proceso. Para informarles de lo mismo, se publicó un mensaje similar en la web de las direcciones de área, en Educamadrid.

Ese mensaje también culpaba al Ejecutivo de Sánchez. "En cuanto a la estrategia de vacunación, la Consejería de Sanidad informa que la misma está consensuada a nivel nacional. La vacunación se va realizando a medida que se va disponiendo de dosis de vacunas y en función del grupo para el que está indicada cada una de ellas", indica el escrito, fechado este viernes, 30 de abril.

La Consejería de Educación, preguntada por infoLibre, confirma el envío del correo electrónico a los directores de los centros privados y concertados. Tal y como explican sus fuentes, mediante esa comunicación trataron de reiterar "el compromiso y la voluntad del Gobierno regional de continuar con ese proceso de vacunación que se ha visto ralentizado", insisten, "por causas ajenas a la Comunidad de Madrid", como por ejemplo "el retraso en el suministro de vacunas y los distintos criterios en la administración de las mismas por parte del Ministerio de Sanidad".

Desde CCOO explican que estos escritos no son más que una reacción a la campaña que iniciaron este martes y por la que facilitan un escrito de reclamación para que los profesionales de los centros educativos demanden de manera individual su vacunación, tal y como les corresponde como grupo prioritario para la inmunización. Según denunció el sindicato, "el caos y la falta de información", sumado al descontrol en el proceso, han provocado que todavía haya un 20% de la plantilla de los centros que no han recibido sus dosis. "En la Comunidad de Madrid, la vacunación frente al covid-19 del profesorado y el personal educativo comenzó el pasado mes de febrero. Hasta el día de hoy, CCOO recibe muchas denuncias de incidencias por parte del profesorado y personal educativo que todavía no han sido citados ni siguiera para la primera dosis", criticó la organización el pasado 12 de abril.

Ese "caos" y "descontrol" del Gobierno regional, dice Galvín, es la verdadera razón de este retraso. "Nosotros pensamos que no se puede culpar de la falta de vacunas al Gobierno central, sino a la ineficacia e ineficiencia del Gobierno de Ayuso, a su incapacidad de vacunar y a la falta absoluta de organización", denuncia Galvín, molesta especialmente por el hecho de que estas cartas han sido enviadas en la recta final de la campaña electoral. "Esto es un ejemplo de uso electoralista de las elecciones", critica.

Según los datos de la propia Consejería de Educación, Madrid ya ha vacunado a 110.000 trabajadores del sector educativo. Otras comunidades informaron a infoLibre de que a principios de abril ya habían vacunado prácticamente a la totalidad de sus plantillas. En Extremadura, por ejemplo, habían vacunado al 97,5% a fecha 7 de abril; Andalucía, en la misma fecha, había inoculado al 72%; en Euskadi, para entonces, el 100% de las plantillas menores de 55 ya habían recibido la primera dosis.

Según el último informe de vacunación publicado este jueves por el Ministerio de Sanidad, la Comunidad de Madrid ha inyectado el 89% de las dosis entregadas, por lo que hay más dosis pendientes de inocular.