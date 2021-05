Publicada el 01/05/2021 a las 11:27 Actualizada el 01/05/2021 a las 12:11

Sigue en directo en infoLibre la actualidad de este sábado:

12.15. Díaz defiende el Primero de Mayo como una respuesta "rotunda" a la crisis: "Nuestra hoja de ruta inmediata es reconstruir los derechos de trabajadores en el siglo XXI". La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado que se siente "muy feliz" de estar en el Día del Trabajador en la calle "como ha hecho siempre desde que es niña". En declaraciones a los periodistas, Díaz ha apuntado que "hoy el protagonismo lo tienen los trabajadores y los representantes sindicales". En un vídeo remitido por el Ministerio con motivo del 1 de Mayo, Díaz ha afirmado que esta jornada reivindicativa es "una expresión solidaria" a lo largo del mundo, que une a todos los trabajadores. "Ha pasado más de un año desde que la pandemia nos arrebató vidas y empleo", ha recordado, tras apuntar que este primero de Mayo no es "un día mas". Además, ha apuntado que la respuesta "más efectiva y rotunda" a la crisis económica y social que nos atraviesa es "el trabajo decente, la solidaridad y la justicia social". "Esta crisis no ha enfrentado con un modelo laboral caduco. Es nuestra hoja de ruta inmediata, reconstruir los derechos de trabajadores en el siglo XXI", ha añadido.

12.00. Madrid endurecerá las restricciones en cinco zonas con alta incidencia cuando decaiga el estado de alarma. La Comunidad de Madrid restringirá la movilidad y aumentará las restricciones en cinco zonas básicas de salud (ZBS) de la región con alta tasa de incidencia por el covid-19 cuando decaiga el estado de alarma, el próximo día 9, para contener la propagación del virus. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publica este sábado la orden de la Consejería de Sanidad que recoge las limitaciones que estarán en vigor a las 00,00 horas del día 9, cuando decae el estado de alarma, hasta el 17 de mayo, cuando se revisará su posible continuidad en función de la situación epidemiológica. En concreto, estas limitaciones afectará en la capital a las zonas básicas de salud de Daroca, en Ciudad Lineal, y de Vicente Muzas, en Hortaleza, a las que se sumarán Las Ciudades, en la localidad de Getafe, Las Rozas, en el municipio de Las Rozas, y Reyes Católicos, en San Sebastián de los Reyes.

11.50. Unidas Podemos lanza el corto 'La rider', escrito por Carlos Bardem, con motivo del Día de los Trabajadores. Coincidiendo con el Primero de Mayo, Día de los Trabajadores, Unidas Podemos lanza un nuevo cortometraje de campaña escrito por Carlos Bardem y dirigido por Elena Molina titulado La rider, con la que denuncia la precaria situación que vive una familia madrileña. De esta forma, Unidas Podemos hace un llamamiento a votar el 4 de mayo "para garantizar unos servicios públicos decentes y unas condiciones de trabajo dignas". Se trata del tercer y último cortometraje creado por el grupo de cineastas y profesionales de la cultura que se han unido para apoyar de forma desinteresada la campaña de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid. Entre ellos destacan Juan Diego Botto, Juan Vicente Córdoba Lola Salvador, Ismael Serrano, Carlos Bardem, Elena Molina o Daniel Guzmán.

11.40. La Fiscalía recurre el archivo de la causa por el cartel de Vox contra los menores migrantes por inducir a una "negativa" respuesta social. La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado un recurso de apelación ante el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid contra el auto que acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa por el cartel de Vox sobre los menas al considerar que induce a una "negativa" respuesta social hacia un colectivo ya "doblemente vulnerable" como los menores extranjeros no acompañados. En el escrito presentado para que sea la Audiencia Provincial quien se pronuncie sobre el carácter delictivo del cartel, el Ministerio Público defiende que en "las imágenes, símbolos y elementos comparativos que aparecen en el cartel subyace la idea de generar rechazo y de dar una respuesta social 'negativa' hacia el colectivo doblemente vulnerable como es el de los menores extranjeros no acompañados".

11.30. CCOO y UGT piden un contrato social del siglo XXI: "Es la mejor vacuna contra la extrema derecha". El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, han afirmado que es necesario impulsar en España un contrato social del siglo XXI, ya que creen que es "la mejor vacuna para la extrema derecha". Así lo han señalado durante la rueda de prensa con motivo del Día del Trabajador. El líder de CCOO ha dejado claro que este 1 de Mayo es un día de "solidaridad y reconocimiento a la clase trabajadora que ha sacado adelante España en la peor crisis del último siglo". Por su parte, el líder de UGT ha dejado claro que este 1 de Mayo es "especial", porque el hecho de que se celebre en la calle "no quiere decir que no esté presente todo lo que se ha vivido en el país durante este último año y tres meses".

Tanto Sordo como Álvarez, han coincidido en que se tiene que hacer frente al modelo de "precariedad permanente, a la desigualdad instalada, a las enormes incertidumbres que corroen a millones de personas", porque "es la mejor vacuna para que las miserias morales de la extrema derecha no convenzan de que el problema son los más pobres o los menores no acompañados". "Queremos recordar a los cientos de miles españoles que en España lo siguen pasando mal, a los parados, a los 1,2 millones de hogares cuyos miembros están todos en desempleo, a quienes han tenido que hacer cola para poder tener una vida y sustentos básicos y a todos los trabajadores que están siendo afectados por los EREs y por los despidos masivos que de forma irresponsable están impulsando algunas grandes empresas de nuestro país", ha añadido. En esta línea, Álvarez ha señalado que el sector financiero "está abusando de los ciudadanos del país después de todo lo que se ha dedicado para sanear el sector financiero" y devolviéndolo "con despidos". Ambos sindicatos han remarcado que el país tiene "una deuda con su clase trabajadora" y que "el crecimiento de la segunda parte del año no se puede afrontar con las mismas reformas que empobrecieron a España, que crearon más desigualdad y exclusión social". En este sentido, han insistido en que es necesario que el Ejecutivo de Pedro Sánchez cumpla con los compromisos adquiridos en materia de legislación laboral, de pensiones o de protección social. "El país tiene que acometer el proceso de desmontaje de la reforma de la precariedad e impulsar nuevas reformas", según Sordo, que "pide aumentar por reforma laboral, continuar con pensiones, salario mínimo interprofesional (SMI), mejorando las rentas básicas, que en España son manifiestamente mejorables".

10.00. CCOO y UGT vuelven a tomar las calles para pedir al Gobierno que cumpla con sus compromisos. CCOO y UGT retomarán este 1 de Mayo, Día del Trabajador, las concentraciones en todas las calles de España "con total y absoluta garantía de los protocolos de seguridad" para pedir al Gobierno que cumpla con los compromisos adquiridos. Ambas organizaciones sindicales se manifestarán en más de 70 ciudades de toda España bajo el lema Ahora toca cumplir. Un país en deuda con su gente trabajadora', con el objetivo de reclamar un modelo social y económico "más justo" y poner en valor el mundo del trabajo y de los trabajadores. La manifestación principal, la de Madrid, en la que participarán los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, y en la que ha confirmado su asistencia la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, comenzará a las 12.00 horas en Cibeles y finalizará en la Puerta del Sol con la lectura del manifiesto. Además de la de CCOO y UGT, la Delegación del Gobierno en Madrid ha autorizado ocho manifestaciones y concentraciones en la capital para celebrar mañana sábado el 1 de Mayo, que reunirán en total a 4.175 personas, 1.000 de ellas autorizadas para la tradicional marcha de CCOO y UGT.