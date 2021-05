Directo | Ayuso recupera la tradición de homenajear a los expresidentes tras los escándalos de corrupción y premia a Cifuentes

Publicada el 02/05/2021 a las 12:00 Actualizada el 02/05/2021 a las 13:34

Último día de la campaña de las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo. A dos días de la cita con las urnas, los candidatos afrontan este domingo marcado por los actos del Dos de Mayo, día de la región.

Sigue aquí en directo en infoLibre la actualidad de este domingo:

13.40. La Junta Electoral archiva la denuncia de Vox por la participación de la directora de la Guardia Civil en un acto del PSOE. La Junta Electoral de Madrid ha archivado la denuncia formulada por Vox por la participación de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, en un acto electoral del PSOE en Vallecas. Aunque reconoce que se pueden tener "diversas opiniones al respecto", a su juicio, la participación de Gámez en el acto del PSOE "no constituye una infracción de carácter electoral" ya que, a pesar de ostentar el cargo de directora general de la Guardia Civil, "no pertenece al cuerpo". Además, la Junta Electoral de Madrid señala que no se trataba de un acto o financiado por un poder público, sino de un acto electoral de un partido político. "Gámez no pertenece a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ni a la Guardia Civil. Carece de graduación en el Instituto. Es un civil designado como director general de la Guardia Civil", ha explicado la Junta, por lo que ha procedido a archivar la denuncia de Vox.

13.35. El CIS defiende que la prohibición de publicar encuestas 5 días antes de las elecciones no impide realizarlas. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha defendido que la prohibición de publicar encuestas durante los últimos cinco días anteriores a las elecciones "en ningún caso impide la realización" de las mismas, y afirma que "no ha incurrido en ningún momento en ninguna ilegalidad, ni ocultamiento de información". En concreto, en un comunicado subraya que el apartado 8 del artículo 69.7 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral General "prevé precisamente la realización de encuestas por organismos públicos durante la campaña electoral". El CIS afirma que "el inicio de la realización de encuestas CATI (Computer Assisted Telephone Interwiew) permite realizar trabajos de campo hasta el último día", y asegura que esto "ayuda a estudiar el comportamiento de los indecisos en un contexto sociológico tan volátil, proporcionando informaciones sociológicas de interés científico tanto para todos los partidos políticos, como para los analistas y especialistas en estas materias, así como para el público en general".

13.15. La delegada del Gobierno en Madrid destaca la normalidad en las manifestaciones del 1 de mayo y los actos del 2 de mayo. La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, ha destacado la "normalidad" en las manifestaciones y concentraciones del 1 de mayo y en los actos del 2 de mayo, y ha expresado su deseo de que "el día 4 la gente vote tranquilamente en sus colegios, con todas las medidas de seguridad sanitarias y todas las medidas de seguridad ciudadanas". En declaraciones a los medios desde la Real Casa de Correos, González se ha refiero a este 2 de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid, como "un día extraño" porque también "es el día de cierre de la campaña electoral y a las puertas de la jornada de reflexión", pero ha agregado que es un día en el que "todos los madrileños" tienen que celebrar el Día de la Comunidad de Madrid. Respecto al desarrollo de los actos que se han producido este fin de semana con motivo del 1 de mayo y del 2 de mayo, González ha agradecido a los sindicatos la "organización esplendida" de las movilizaciones, así como en todas las manifestaciones y concentraciones que se produjeron, un total de ocho entre la mañana y la tarde, que "transcurrieron con absoluta normalidad". "Los actos están yendo también bastante bien", ha agregado.

13.00. Ayuso llama el Dos de Mayo a "renovar la concordia" frente a los únicos enemigos comunes: "El virus y la ruina". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho un llamamiento este domingo, en la celebración del Dos de Mayo, a que entre todos se renueve "la concordia" frente a los únicos enemigos comunes: "el virus y la ruina". En el acto institucional con motivo del Día de la Comunidad de Madrid, que se celebra cada año en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, en su discurso ha proclamado que hoy es un día "para celebrar la historia y a sus héroes". Así, ha incidido en que, en 1808, "Madrid fue el epicentro de una reacción que recorrió España desde Ferrol a Valencia y desde Cádiz a San Sebastián". "El pueblo, es decir, la Nación, organizó el levantamiento para defender la misma causa que hoy, dos siglos después, seguimos defendiendo: España y la Libertad", ha recalcado.

12.50. Nacho Cano asegura que la distinción de la Gran Cruz del 2 de Mayo "la merece Ayuso por ser valiente y abrir teatros". El músico Nacho Cano ha recibido este domingo la Gran Cruz del 2 de Mayo con motivo del Día de la Comunidad de Madrid, si bien, tras recibir esta distinción, ha manifestado que quien la merece este año es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por ser "valiente" y "abrir los teatros". "Yo... que me encanta esta Medalla, porque en el colegio no me daban... La medalla del arte y cultura de este año, por mantener teatros abiertos, por ser tan valiente, te la mereces tú", se ha dirigido a Ayuso, a quien le ha entregado la banda que ella le había colocado con anterioridad por la distinción, en el acto de entrega que se ha celebrado este domingo en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

12.45. Cifuentes recibe la Medalla de Oro de la Comunidad "después de que la Justicia haya hablado tras un largo calvario": "Me presento libre de cargos". La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha recibido este domingo, festividad de la región por el 2 de mayo, la Medalla de Oro de la Comunidad, una distinción que acepta, ha afirmado, con "gratitud y especial orgullo", pues llega "después de que la Justicia haya hablado" tras "un largo calvario de tres años extremadamente difíciles". Cristina Cifuentes fue absuelta del delito de falsedad documental del que había sido acusada por la Fiscalía de Madrid por inducir la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) del curso de postgrado que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) en 2012. "Siento un especial orgullo de haberla recibido después de que la Justicia haya hablado tras un largo calvario de tres años extremadamente difíciles y muy dolorosos. Me presento libre de cargos y de cargas", ha trasladado a los invitados a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, a la que se ha referido como "casa tan querida".

12.00. La Comunidad de Madrid celebra el 2 de Mayo en la Puerta del Sol con todos los candidatos del 4M salvo Iglesias. La Puerta del Sol ha acogido este domingo el homenaje a los héroes del 2 de mayo de 1808 con un acto cívico-militar presidido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al que han asistido todos los candidatos a las elecciones madrileñas de este 4M a excepción del candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Así, han estado presentes el candidato socialista, Ángel Gabilondo; la candidata de Vox, Rocío Monasterio; el candidato de Ciudadanos, Edmundo Bal, y la candidata de Más Madrid, Mónica García. Junto a la presidenta regional y candidata a la reelección, también ha estado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís.

11.45. Sánchez celebra los 142 años del PSOE en un momento "lleno de dificultades": "Siempre hemos estado a la altura". El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter el aniversario del PSOE, que este domingo 2 de mayo cumple 142 años. Aunque ha lamentado que España atraviesa un momento "lleno de dificultades, de desafíos importantes que ponen en riesgo tantos derechos y libertades conquistados", ha asegurado que en momentos "más duros" los socialistas siempre han "estado a la altura". "Esta vez también lo vamos a estar", ha sentenciado. El líder socialista ha resaltado que el PSOE es el partido que conserva la tradición democrática "más antigua" de España y ha reivindicado "con orgullo" las conquistas sociales del país. Para el presidente del Ejecutivo, es un "orgullo" ser parte de un partido "que camina de la mano de la sociedad, que avanza con ella, que transforma el país desde la libertad, el progreso, la justicia y la igualdad".

11.30. La Guardia Civil desaloja en Madrid una macrofiesta universitaria con 400 estudiantes. Más de 400 estudiantes que participaban en una macrofiesta universitaria en una finca situada en Ciempozuelos, el pasado viernes, fueron desalojados por la Guardia Civil, según ha informado el instituto armado este domingo en un comunicado.

11.20. Mónica García pide a los madrileños que demuestren en urnas que "vivir a la madrileña" es empatía y no soberbia. La candidata de Más Madrid a la Presidencia regional, Mónica García, ha animado este domingo a los madrileños a que demuestren en la jornada electoral del 4 de mayo, con su voto, que el tan repetido "vivir a la madrileña" significa empatía y no soberbia. "Celebramos el 2 de mayo, y celebramos la mejor tradición de los madrileños, quienes ante las adversidades, responden en común", ha destacado García a su llegada a los actos que conmemoran el levantamiento del pueblo de Madrid contra los franceses en 1808.

11.10. Bal anima a los madrileños a elegir la "papeleta naranja", que representa "tolerancia, moderación y futuro". El candidato de Ciudadanos a las elecciones de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha animado este domingo a los madrileños a depositar el 4 de mayo en las urnas la "papeleta naranja" que reúne, ha afirmado, "tolerancia, moderación y futuro". Antes de los actos en conmemoración por el 2 de mayo, Bal ha trasladado a la prensa que son "elecciones especiales", y ha situado su candidatura en la "moderación", vaticinando que serán "decisivos en la conformación de gobierno" en la región. "Es importante llamar a la gente a votar, que con la valentía que hoy conmemoramos, que se levanten, que sean valientes y vayan a votar naranja, porque votar Cs es un voto que vale por tres, por la moderación y contra el insulto", ha apuntado a continuación.

11.00. Gabilondo pide ir a votar para "convertir los aplausos en votos" y tener mejores servicios públicos. El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha llamado este domingo a acudir a las urnas el próximo 4 de mayo con el objetivo de "convertir los aplausos en votos" y tener así "mejores servicios públicos". "Animo a votar porque es la máxima expresión de que todos somos importantes, nuestro voto es decisivo; no basta con aplaudir, hay que votar para tener mejores servicios públicos", ha manifestado ante la prensa antes del comienzo del acto institucional por a festividad del 2 de mayo.

10.45. Unidas Podemos defiende en un spot "ilusión colectiva" frente a la "ilusión óptica" de que "Madrid es de derechas". Unidas Podemos han lanzado este domingo, último día de la campaña electoral, Son Ilusiones, un spot de campaña escrito y dirigido por Felipe Vara de Rey con la voz de la actriz María Botto. Bajo la idea de que "su mayoría es una ilusión óptica y la nuestra, una ilusión colectiva", el vídeo hace una comparativa entre varias ilusiones ópticas y la falsa premisa de que la Comunidad de Madrid es de derechas. "Los de abajo, si salimos a la calle, si caminamos codo con codo, somos imbatibles", destaca. El spot también denuncia la gestión del último cuarto de siglo de gobierno del Partido Popular, quienes "se han dedicado a construir ficciones". "No gestionan mejor la economía, no respetan las reglas del juego. No les importa lo público. Tampoco les ha importado nuestra salud. No defienden la libertad y su victoria es también la del fascismo", señala una voz en off.

10.00. Monasterio tilda de "brutal" que Iglesias acuse a Vox de provocar cuando él había enviado a "sicarios" a Vallecas. La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha calificado de "brutal" que su homólogo en Unidas Podemos, Pablo Iglesias, les haya acusado de ir a provocar a Puente de Vallecas cuando fue él el que envió a "sicarios a apedrearles". Estas declaraciones se producen después de que Podemos haya admitido uno de los detenidos por pegar a policías antidisturbios en el mitin de Vox en la llamada Plaza Roja de Vallecas es miembro del partido y contratado por el mismo, aunque no es escolta de su líder, Pablo Iglesias, indicaron a Europa Press fuentes del partido. En una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press, la candidata ha señalado que espera que todos los periodistas y políticos que "se levantaron indignados" cuando dijo que no se creía nada del Gobierno "estén haciendo rectificaciones por todo lo que han hecho estos días".