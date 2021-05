Directo | "Puede ser el principio del fin de la democracia": los mensajes de los partidos en el final de la campaña del 4M

Publicada el 03/05/2021 a las 09:30 Actualizada el 03/05/2021 a las 10:42

Quedan menos de 24 horas para la apertura de las urnas que decidirán la futura Presidencia de la Comunidad de Madrid. Este lunes, festivo en la región, es la jornada de reflexión tras una intensa campaña que culminó este domingo en distintos actos.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de esta jornada de reflexión:

10.41. Los partidos recibirán una subvención de casi 20.000 euros por escaño logrado en las elecciones. Los partidos recibirán una subvención de casi 20.000 euros por escaño logrado en las elecciones a la Asamblea de Madrid del 4 de mayo de 2021, según recoge la orden de la Consejería de Hacienda y Función Pública, emitida el 16 de marzo de 2021, por la que se fijan, las cantidades para el cálculo del límite de gastos electorales y de las subvenciones a los gastos electorales. Tal y como se recoge en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), el límite de los gastos electorales a las elecciones a la Asamblea de Madrid será el que resulte de multiplicar 0,50 euros por el número de habitantes correspondiente a la población de derecho de la Comunidad de Madrid. Las cuantías de las subvenciones por los gastos que originen las actividades electorales previstas en el artículo 22.1 de la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid, aplicables a las elecciones a la Asamblea de Madrid que se celebrarán el día 4 de mayo de 2021, serán de una subvención de 19.981,18 euros por cada escaño obtenido y una subvención de 1,01 euros por cada voto conseguido por la candidatura, siempre que hubiera obtenido al menos el 3 por 100 de los votos emitidos.

10.19. Las televisiones nacionales se vuelcan con las elecciones en Madrid con programas especiales, debates y entrevistas. La Comunidad de Madrid celebra elecciones este próximo martes, 4 de mayo, una fecha condicionada por la situación generada por la covid-19 y que determinará no sólo la Presidencia madrileña, sino también su impacto en la política a nivel nacional. Por ello, RTVE y las cadenas de Atresmedia y Mediaset prevén programas especiales, debates y entrevistas en el marco de una amplia cobertura que busca dar información durante todo el día. En el caso de RTVE, todos los informativos y programas de actualidad se harán eco el martes de la jornada de votaciones en Madrid. Así, La hora de La 1 y Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso explicarán desde primera hora de la mañana cómo se preparan los comicios, según informa la corporación. Mientras, La 1 y Canal 24 horas ofrecerán avances informativos durante todo el día, desde las 08:55 horas, presentados por Alejandra Herranz desde la Puerta del Sol, sede de la presidencia madrileña, escenario también de la primera edición del Telediario.

10.18. Leiva critica que el PP use Lady Madrid para hacer campaña: "No la manoseen. No les pertenece". La presidenta nacional de Nuevas Generaciones y diputada del PP por Vizcaya, Beatriz Fanjul, ha asegurado que la candidata del PP a la reelección en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es "lady Madrid", en honor a una canción de Pereza. "Es que Ayuso es Lady Madrid, Ayuso es una mujer con mayúsculas, es que no hace falta experimentar más", dijo este domingo durante un acto electoral, algo que no ha gustado nada a Leiva, uno de los miembros de ese dueto. "Me entristece que se haga un uso político de Lady Madrid. Nunca me sentí propietario de esa canción, siempre fue de la gente. No la manoseen. No se adueñen de ella. No les pertenece", ha dicho en Twitter.

Me entristece que se haga un uso político de “Lady Madrid”. Nunca me sentí propietario de esa canción, siempre fue de la gente.

No la manoseen.

No se adueñen de ella.

No les pertenece. — Leiva Oficial (@Leiva_Oficial) May 2, 2021

10.02. La ley establece un permiso retribuido de 4 horas para votar, pero solo si no lo permite la jornada laboral. La ley establece un permiso de cuatro horas retribuidas para votar, pero solo si la jornada laboral coincide "prácticamente en su totalidad" con el horario de los colegios electorales. Mañana 4 de mayo, martes, se han convocado elecciones en Madrid pero a diferencia de otras convocatorias el día de los comicios tendrá lugar un día laborable, y pueden coincidir las jornadas de trabajo con el horario de las mesas electorales. Solo existe un precedente de elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid en un día laborable y fue el 10 de junio de 1987 que cayó en miércoles. Entonces, la participación alcanzó el 69,51% y ganó el PSOE con Joaquín Leguina a la cabeza de la lista. Abogados laboralistas recuerdan que las empresas no podrán negarse a conceder permisos retribuidos a sus trabajadores para ausentarse sin que afecte a su sueldo e ir a votar en las elecciones autonómicas del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, previo aviso y con justificación, tal y como permite el Estatuto de los Trabajadores.

El tiempo que tendrás disponible para ausentarte del trabajo y votar dependerá de tu horario laboral (según cuanto tiempo coincida con la jornada electoral)



En esta infografía puedes ver qué permiso te corresponde: pic.twitter.com/HfZUFFwHXN — Más Madrid (@MasMadridCM) April 29, 2021

09.46. 5.900 policías nacionales y municipales y 2.200 guardias civiles vigilarán mañana jornada electoral. Un total de 4.500 policías nacionales, y 2.200 guardias civiles, apoyados por 1.400 efectivos de la Policía Municipal en la capital, vigilarán el normal desarrollo de la jornada electoral de los comicios autonómicos del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. El despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un total de 7.700 efectivos, es equivalente al de las últimas elecciones, que fueron tres comicios juntos (municipales, autonómicas y europeas en 2019. Estos agentes estarán apoyados por un dispositivo especial de 1.400 agentes de la Policía Municipal, que colaborará en las labores de vigilancia y control en los colegios electorales para garantizar que la jornada se desarrolle con normalidad.

09.45. Más de 5,1 millones de madrileños están llamados mañana a las urnas, 53.406 más que en 2019. Un total de 5.112.658 madrileños están llamados a las urnas este 4 de mayo, lo que supone 53.406 más de los que fueron convocados en los comicios autonómicos de 2019, según el censo electoral reflejado en el INE, recogido en los 179 municipios de la región. Se constituirán para ellos 7.265 mesas electorales en 1.084 locales. En estos comicios un total 119.664 jóvenes podrán ejercer su derecho al voto por primera vez por haber cumplido los 18 años desde las últimas elecciones del 26M, y 88.620 desde las últimas elecciones a las Cortes Generales del 19N, ambas celebradas en el año 2019. De los más de 5,1 millones de potenciales votantes (más de 2,52 millones mujeres y 2,26 millones hombres), más de 4,78 millones residen actualmente en la región, mientras que un total de 329.130 lo hacen en el extranjero (167.963 mujeres y 161.167 varones).

07.00. Iglesias pasará la jornada de reflexión con su familia y dará un paseo por la Sierra con miembros de su lista. El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, pasará mañana lunes la jornada de reflexión de las elecciones autonómicas del 4M con su familia, han informado esta tarde a Europa Press fuentes del partido. Además, dará también un paseo por la sierra madrileña acompañado de miembros de su lista como Isa Serra, Alejandra Jacinto y Jesús Santos, y quizá también con sus perros, como hizo en la jornada de reflexión de las últimas elecciones generales, en noviembre de 2019. El día de las elecciones, Iglesias votará en el colegio electoral de la zona de La Navata, en el municipio de Galapagar, donde vive. Lo hará previsiblemente por la mañana aunque desde la formación morada no han detallado la hora y si su pareja, la ministra de Igualdad Irene Montero, le acompañará en el sufragio.

06.55. Mónica García ofrece un gobierno que "anteponga la vida a los cálculos electoralistas". La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha ofrecido un gobierno que "antepone la vida a los cálculos electoralistas" porque Madrid "son sus mayores, sus niños, es verde, su talento, sus cielos, sus parejas de todo tipo, es encontrarte a tu ex, es valiente, es abrazos". "Y nos lo están robando", ha advertido en la Cuesta de Moyano, donde Mónica García ha cerrado su campaña electoral arropada por el líder de Más País, Íñigo Errejón, y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre.

Gracias por poner el cerebro, el alma y el corazón en esta campaña. Está en nuestras manos ganar.#VotaMasMadrid4M pic.twitter.com/oJ8OktfiW0 — Mónica García (@Monica_Garcia_G) May 2, 2021

06.50. Arrimadas: la "sensatez" de Ciudadanos enterrará el "odio" en las urnas. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este domingo, en el último acto de la campaña antes de las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, que el voto de la "sensatez" que, a su juicio, representan Cs y su candidato, Edmundo Bal, enterrará en las urnas el "odio" que han intentado generar otros partidos. Durante un mitin en la plaza de la Villa, en el que también han intervenido Bal y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y con la asistencia de distintos dirigentes del partido, Arrimadas ha indicado que en esta campaña Cs ha sido una "luz de esperanza en medio del fango".

06.45. Iglesias pide mandar a la oposición a los "enemigos de la democracia": "Para ellos la democracia ha dejado de valer". El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha pedido esta noche a los madrileños mandar a la oposición "a los enemigos de la democracia", pues entiende que para sus adversarios de izquierdas con un Gobierno de izquierdas "la democracia ha dejado de valer". Iglesias ha comenzado su segunda intervención en el mitin de fin de campaña electoral, celebrado en la Cuña Verde de Vicálvaro, citando al historiador Manuel Tuñón de Lara y de su idea del bloque victorioso del poder.

¡Sí se puede vencer al fascismo en Madrid!



El 4 de mayo, vota Unidas Podemos. #QueVoteLaMayoría pic.twitter.com/kZS0YDWZ5K — PODEMOS (@PODEMOS) May 2, 2021

06.30. Abascal llama a iniciar en Madrid el fin del Gobierno de Sánchez y avisa de la "equidistancia" del PP. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido a los ciudadanos que inicien este martes en las urnas el "principio del fin" del Gobierno de Pedro Sánchez. Y lo ha hecho avisando de la "equidistancia" del PP y burlándose de las "curiosas" maneras en las que su candidata, Isabel Díaz Ayuso, ha definido la libertad. Vox ha cerrado la campaña electoral en la plaza de Colón, un lugar ya icónico para el partido al que han acudido miles de simpatizantes.

06.15. Sánchez pide votar PSOE para evitar el "principio del fin de la democracia vigorosa" en Madrid si PP pacta con Vox. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido que votar al candidato socialista, Ángel Gabilodo, en las elecciones autonómicas de Madrid del martes es la forma de evitar "el principio del fin de la democracia vigorosa y rebosante de derechos y libertades" que hay en la Comunidad, y que a su juicio se producirá si Vox llega al Ejecutivo regional de la mano del PP. Así lo ha asegurado durante el mitin de cierre de la campaña electoral que el PSOE ha celebrado este domingo en Entrevías, en el distrito de Vallecas.

06.00. Ayuso pide "un último esfuerzo" para lograr un "gobierno en libertad" con mayoría: "Madrid se merece a los mejores". La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este domingo un "último esfuerzo" para lograr "un gobierno en libertad" con una "amplia mayoría". "Yo busco una amplia mayoría porque el pueblo de Madrid se merece a los mejores gestores, que están todos aquí delante. Madrid y España nos están mirando, estemos a la altura. Vamos con pasión a las urnas y sobre todo hagámoslo por el mayor bien que tiene el hombre: la libertad", ha lanzado en el gran mitin de cierre de campaña en Madrid Río.