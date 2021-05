Macrofiesta 'a la madrileña' y sin distancia de seguridad en Génova 13

Publicada el 05/05/2021 a las 00:28 Actualizada el 05/05/2021 a las 03:18

Los vítores se escuchan desde la lejanía y a medida que nos acercamos a Génova 13 el ambiente de jolgorio es cada vez más palpable. Los edificios aledaños de la glorieta de Alonso Martínez hacen resonar un grito al unísono de cientos de personas: “Libertad, libertad, libertad”. A primera vista, sorprende la enorme cantidad de gente joven concentrada para celebrar la victoria electoral del PP.

Los principales cargos del Partido Popular salen al balcón de la sede, de la que el líder del partido pretende deshacerse por su vinculación con la corrupción, y el aplauso es digno de un festival de música. “Madrid ha hecho una moción de censura democrática al sanchismo”, afirma Pablo Casado, el primero en coger el micrófono. La gente salta de alegría y de nuevo entona el lema de campaña de Isabel Díaz Ayuso: Libertad. Cuando esta toma la palabra, la multitud se exalta, grita, llora y la aclama. Una de las primeras cosas a las que se refiere la presidenta es a la calificación que el director del CIS, José Félix Tezanos, ha hecho de los votantes del PP en un artículo publicado en la revista Temas. “Espero que los tabernarios hayáis tenido un buen día”. Sus seguidores, que parecen más fans de una banda de música que a simpatizantes políticos, aplauden y ríen.

Para este momento, la distancia de seguridad es completamente inexistente. Muchas personas gritan o están fumando con la mascarilla mal colocada o incluso sin ella, pero en ese ambiente de euforia a nadie parece importarle.

Comienza entonces a sonar música a todo volumen y los asistentes se desatan. La organización pide a los simpatizantes que abandonen la zona para respetar el toque de queda. Muchos hacen caso omiso pero otros ponen rumbo a sus casas.

Aprovechamos para hablar con algunos de los asistentes. María, de 23 años, fue votante de Vox en las autonómicas de 2019. Admite que su ideología le viene de familia, pero afirma que ahora decidió apostar por el PP. "Es por esta mujer. Desde que Ayuso comenzó a ganar espacio en los medios, vi representado en ella todo lo que yo defiendo". En la misma línea se manifiestan Marta y María, de 21 años y estudiantes de Arquitectura: “Nosotras votamos a Ciudadanos pero traicionaron a sus votantes al pactar con el PSOE”.

Ondeando banderas españolas y venezolanas nos encontramos con un grupo de seis hombres. "Somos exiliados políticos y Madrid nos recibió con los brazos abiertos", dice uno. Otro le corta y matiza sus palabras: ''La buena gente de Madrid nos recibió. Hay otros que nos hubieran forzado a exiliarnos, los amigos de Chávez y Maduro". Interrumpen la charla para corear "libertad" y luego sentencian: "Ayuso no solo quiere que la gente madridista [quería decir madrileña] sea libre: quiere la libertad de todos los pueblos latinos amenazados por el comunismo".

Sergio, Matias y Raúl abandonan el baño de masas con banderas LGTB colgadas en la espalda. Son treintañeros y se muestran “muy felices”por la aplastante victoria de Ayuso. En este momento, otro joven interrumpe la conversación y les dice: "Vaya par tenéis... Plantarte aquí con esa bandera...". Los chicos, ajenos al comentario, continúan su exposición: "Ahora que Ayuso ha ganado el centro, no va a permitir que Vox reduzca libertades". Tras una breve pausa, otro opina: "Si fuera por mí, no querría que Vox apoyase este gobierno."

Las inmediaciones de la sede del PP son pasto de los pitidos de los coches a pesar de la hora. Corre un aroma de victoria futbolística en un Mundial mucho más que de una victoria electoral. La policía vigila pero no interviene para hacer respetar la distancia de seguridad. Sobre todo teniendo en cuenta que esta zona fue desconfinada el mismo lunes. Ya hace veinte minutos que finalizó el acto y, pese a la petición de que los asistentes abandonen Génova para respetar el toque de queda, aún hay cientos de personas.

Un grupo de 15 jóvenes baila con un altavoz reproduciendo Resistiré a todo volumen. Por momentos se forma un corro a su alrededor, pero se disuelve rápidamente porque un hombre mayor les increpa. Nos acercamos a él para preguntarle qué les ha dicho. "Pues que no hagan eso, que no den esa imagen, esa libertad no estamos defendiendo". Y remata: "Les he dicho que no le den excusas a Sánchez para criticar aún más a los madrileños”.

Un matrimonio de ancianos, "votantes del PSOE de toda la vida", explican el porqué de su cambio de voto. Argumentan que a ellos les gustaba el PSOE "moderado". Creen que en la época de Rubalcaba el partido comenzó a deteriorarse para culminar con el liderazgo "fallido" de Pedro Sánchez. "Respetábamos a Gabilondo hasta que abrazó a Iglesias para gobernar juntos. Nosotros no queremos que los comunistas nos quiten lo nuestro y suban los impuestos". Por eso, tomaron una decisión definitiva que ya había rondado su cabeza en anteriores ocasiones: optar por "el centro derecha" y meter la papeleta de Ayuso en la urna. La mujer, eso sí, admite que "hubiera votado a Ciudadanos" si eso no supusiera “tirar su voto”.

Los furgones de la policía abandonan la zona mientras mientras algunos operarios desmontan el equipo de sonido. Uno de ellos afirma que le gustaría dar su punto de vista al ser preguntado sobre si su situación laboral. "Me gustaría, me gustaría, pero no puedo opinar porque estoy currando", y continúa recogiendo cables. Una mujer que está paseando a su perro y ha escuchado la conversación se para para dar su opinión. "Pues mira, yo mañana me levanto otra vez a llevar a mis hijos al colegio y a ir al trabajo como en los últimos 30 años." Es una de ese 23,75% de madrileñas y madrileñas que se han abstenido en la votación de este martes. Y finaliza: "Una cosa sé seguro: mi padre, que en paz descanse, falleció en una residencia y ni Ayuso, ni nadie, me lo va a traer de vuelta".