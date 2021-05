Directo | Calvo: "Es difícil entender cómo se nos desploma tanto electorado que nosotros pensamos que podría estar cerca"

Publicada el 06/05/2021 a las 08:20 Actualizada el 06/05/2021 a las 09:40

Tras las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, los partidos comienzan a mover ficha tras los resultados. En Podemos, Ione Belarra se prepara para suceder a Pablo Iglesias al frente de la formación morada. En el PSOE, algunos dirigentes socialistas urgen a Pedro Sánchez tomar medidas ya en Madrid mientras que, en Andalucía, el temor a un adelanto electoral ha provocado el inicio del proceso de primarias para sustituir a Susana Díaz.

Y todos estos movimientos a 3 días de que decaiga el estado de alarma. La ministra Darias destacó este miércoles que las comunidades seguirán teniendo "medidas suficientes para seguir manteniendo el virus a raya". Asimismo, la titular de Sanidad también señala la "suave tendencia descendente" de la transmisión y que España "va como un tiro" en la vacunación.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de este jueves:

09.20. Errejón, sobre los resultados del 4M: "No me gustan para Madrid, pero tampoco para España". El líder de Más País, Iñigo Errejón, ha asegurado en Hoy por Hoy de la Cadena Ser que "es importante que quienes aspiramos a gobernar no insultemos al pueblo que queremos gobernar". "Cuando el adversario te gana, ha hecho algo bien o ha interpretado el momento mejor", ha explicado el diputado que también ha apuntado que nunca entenderá "que se llenen la boca hablando de pueblo y luego insultar al pueblo cuando toma decisiones que no te gustan. Hay que persuadir más y regañar menos". "Los resultados en Madrid no me gustan para Madrid, pero tampoco para España", ha reconocido Errejón. Preguntado por un posible adelanto electoral en Andalucía, el líder de Más País ha asegurado que serán "los compañeros los que deberían tomar la decisión de si concurrimos": "Está resurgiendo un andalucismo progresista del que nos gustaría formar parte".

️VÍDEO | @ierrejon, en @HoyPorHoy: "Nunca entenderé que se llenen la boca hablando de pueblo y luego insultar al pueblo cuando toma decisiones que no te gustan. Hay que persuadir más y regañar menos"https://t.co/d6FAb0dLzZ pic.twitter.com/XLEhSVFK7U May 6, 2021

09.10. Calvo: "Es difícil entender cómo se nos desploma tanto electorado que nosotros pensamos que podría estar cerca de nosotros". La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado en Más de Uno de Onda Cero que "cuando se producen unas elecciones y el resultado trae elementos rotundos, como es este caso, los primeros días son muy díficiles porque hay que hacer muchos cruces de análisis. Tenemos que ser compresibles y cautos en los primeros días" y más, ha apuntado, "en pandemia". La número dos del Gobierno ha asegurado que el PSOE siempre ha sabido "leer España, con nuestros aciertos y errores". A pesar de ello, ha reconocido que "es difícil entender cómo se nos desploma tanto electorado que nosotros pensamos que podrían estar cerca de nosotros". "La culpa de no haber acertado es nuestra", ha admitido Calvo.

#ENDIRECTO | Carmen Calvo: "Fue noble por parte de Ayuso decir que tenía voto prestado"#CalvoEnOndaCero

https://t.co/9kdZOMAvDl — Más De Uno (@MasDeUno) May 6, 2021

08.00. India marca nuevos máximos con más de 412.000 casos y casi 4.000 muertos por coronavirus. El Ministerio de Salud de India ha informado este jueves de 412.262 nuevos casos de coronavirus y 3.980 fallecidos más, lo que supone nuevos máximos en las cifras diarias de la pandemia en el país, que está inmerso en una crítica situación sanitaria. Con los datos de la última jornada, India acumula ya 21.077.410 positivos confirmados desde que estalló la pandemia, que ha dejado en total 230.168 víctimas mortales, frente a 17.280.844 personas que han logrado recuperarse. El nuevo récord de contagios y decesos se ha batido un día después de que el Gobierno alertase de que una tercera ola de la enfermedad era inevitable y tras dos semanas en las que la cifra diaria de nuevos casos se mantiene por encima de los 300.000.

07.30. Vox vaticina que el PP va a tener que elegir "qué alma desea", la de Casado o la de Ayuso. El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha vaticinado sobre el nuevo periodo que se abre ahora en Madrid tras las elecciones autonómicas que han ganado los conservadores con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, que el PP van a tener que elegir "qué alma desea". "El PP tiene que elegir qué alma desea, la que encabeza el señor Casado y que se acerca al PSOE y busca el consenso socialdemócrata, o el alma que propone Díaz Ayuso y se parece más a lo que propone Vox", ha señalado Espinosa de los Monteros en una entrevista en Trece TV que ha recogido Europa Press.

"El PP tiene que elegir qué alma desea, la que encabeza el señor Casado y que se acerca al PSOE y busca el consenso socialdemócrata, o el alma que propone Díaz Ayuso y se parece más a lo que propone Vox".



@ivanedlm (@vox_es) en #ElCascabel5M pic.twitter.com/EbAxluylvR — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) May 5, 2021

07.00. El PSOE de Madrid asume "sus pésimos resultados" y prepara una "transición ordenada" para el congreso regional de fin de año. La Ejecutiva regional del PSOE-M ha acordado en su reunión de este miércoles comenzar a trabajar para lograr una transición ordenada en el próximo Congreso Regional que se celebrará a finales de año, pero asume sus pésimos resultados en estas elecciones con Ángel Gabilondo a la cabeza. En el encuentro telemático, además de hacer hincapié en la necesidad de realizar un profundo análisis tras los "pésimos" resultados en las elecciones a la Comunidad de Madrid, se ha decidido escuchar en las próximas semanas tanto a los órganos del partido como a la militancia para analizar y tomar las medidas "necesarias" que permitan volver a conseguir "la confianza de la ciudadanía madrileña". La Ejecutiva regional ha acordado reunirse de nuevo la próxima semana para continuar avanzando, ya que en los meses que quedan hasta el Congreso regional es imprescindible tener un diagnóstico preciso de cuáles han sido los motivos de esta "pérdida de apoyo en las urnas y empezar a trabajar de inmediato y sin descanso para volver a recuperarla".