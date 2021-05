El fiscal concluye que los papeles de Bárcenas son "reales" aunque su testimonio genera dudas

Publicada el 06/05/2021 a las 13:30 Actualizada el 06/05/2021 a las 14:06

El fiscal del juicio por la presunta caja b del PP, Antonio Romeral, ha afirmado este jueves durante la exposición de sus conclusiones finales que considera que los denominados papeles de Bárcenas "sí son reales" pese a carecer de valor contable, "porque recogen al menos en parte ciertas anotaciones de información veraz". Ha añadido sin embargo que el testimonio del ex tesorero del PP en este procedimiento genera dudas. Así se ha expresado el fiscal Anticorrupción al inicio de su exposición final en este juicio, en el que rechaza la aplicación a Luis Bárcenas de atenuantes y pide que sea condenado a cinco años de prisión por el presunto pago de parte de la reforma de la sede nacional del partido con dinero en negro, según informa Europa Press.

"Hay un hecho clave, estamos aquí porque en un momento determinado se publican los papeles de Bárcenas que nos han llevado hasta el día de hoy, y nos preguntamos lógicamente si esos documentos son reales, si su existencia temporal es compatible con la información que contienen y, de serlo, nos preguntamos si esos datos son reflejo de hechos y acontecimientos reales y cual es su trascendencia penal -ha afirmado Romeral-. Vaya por delante que la convicción del Ministerio Fiscal es que esos documentos sí son reales".

Así, el fiscal ha abundado en que los documentos son reales porque en ellos se expresan "en letra y guarismo, las anotaciones de Luis Bárcenas", a lo que se suman los contenidos digitales que éste aportó a la causa.

En cuanto a su testimonio, sin embargo, al fiscal le genera dudas "porque nos ha dado distintas explicaciones sobre un mismo hecho en distintos momentos de tramitación de la causa". La Fiscalía, por lo tanto, da valor a lo que ha podido corroborar con otros hechos.

Las mentiras de Bárcenas

Entre otros aspectos, el fiscal ha cuestionado que el ex tesorero tratara de "disimular" su cuerpo de escritura la primera vez que fue a declarar a la sede de la Fiscalía, si bien "no sirvió el engaño en la medida que los expertos se percataron de ello.

Se ha referido igualmente al testimonio del hoy director de El Español, Pedro J. Ramírez, que declaró como testigo en este juicio sobre la personalidad de Bárcenas al presumir éste de "lo bien que mentía" tras ver la declaración que prestó ante el juez instructor del caso Pablo Ruz.

También ha aludido el fiscal al hecho de que Bárcenas afirmara que los documentos se entregaron a la prensa sin su consentimiento, atribuyendo al ex juez Javier Gómez de Liaño la entrega, lo que para Romeral "es otra forma de "faltar a la razón", a lo que se une que el ex tesorero hablara de la existencia de dos versiones en la última etapa de los apuntes en 2008, y en una aparece el nombre del ex presidente del gobierno Mariano Rajoy mientras que en la segunda no. "Lo único que nos dijo que se le ocurría porque en ese momento la paso a limpio pero que coincidía, pero es que no coincide", ha apuntado el fiscal.