Directo | Campo revela que quedó con el PP tras el 4M en "hablar" sobre la renovación del CGPJ "de manera inmediata"

Tras las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, los partidos comienzan a mover ficha tras los resultados. El PSOE reduce la autocrítica a errores de comunicación, a una oposición responsable a Ayuso y las dimisiones se circunscriben al PSM: José Manuel Franco deja la Secretaría General y Ángel Gabilondo no recogerá el acta. Además, los socialistas elegirán candidato para la Junta el próximo 13 de junio en unas primarias que enfrentarán a Susana Díaz con Juan Espadas.

Y todos estos movimientos a menos de 48 horas de que decaiga el estado de alarma y con un nuevo debate encima de la mesa: la liberalización de las patentes de las vacunas.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de este viernes:

10.00. Campo revela que habló con el PP tras el 4M y se emplazaron a "hablar" sobre la renovación del CGPJ "de manera inmediata". El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha revelado este viernes que mantuvo una conversación con el responsable de Justicia del PP, el consejero madrileño Enrique López, tras las elecciones del 4 de mayo en la que ambos se emplazaron a "hablar" de la renovación del Consejo General del Poder Judicial "de manera inmediata". En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Campo ha explicado que ambos se intercambiaron "los típicos mensajes de felicitación por el éxito" del PP en la Comunidad de Madrid en los que quedaron en "hablar del asunto". "Yo soy amigo de la discreción, pero claro que sí. Claro que vamos a hablar de manera inmediata", ha señalado el titular de Justicia que, con todo, ha asegurado que "no se atrevería a decir" si este encuentro se producirá "la semana que viene o la siguiente". Lo que le "gustaría" a Campo es que ambos pudieran "salir y decir" que han logrado un acuerdo que ofrecería a la sociedad el "fortalecimiento de las instituciones". "Las democracias se consolidan por el funcionamiento normal de las instituciones, y algo pasa en este país porque no se renuevan", ha lamentado.

09.45. Cuatro diputados de Ciudadanos se dan de baja del partido y del grupo en el Parlamento valenciano. Los hasta ahora diputados de Ciudadanos (Cs) Cristina Gabarda, Jesús Salmerón, José Antonio Martínez y Sunsi Sanchis han abandonado el partido y el grupo en el Parlamento valenciano. Martínez acababa de ser nombrado portavoz adjunto y Sanchis entró a Les Corts hace pocas semanas en sustitución de Toni Cantó. Así lo han comunicado los cuatro diputados en una carta que han firmado y publicado en sus redes sociales. En la misiva, señalan que "desde hace más de un año, con la nueva dirección del partido", han observado "como Cs ha ido abandonando esos principios liberales" que les llevaron a sumarse al proyecto. "Hoy vemos como se confirma el giro ideológico de Cs para seguir siendo una muleta del sanchismo", han agregado. "Hace unos cuantos años nos afiliamos a Ciudadanos convencidos de que los valores liberales son la solución al populismo y al nacionalismo. Nos sumamos desde diferentes ámbitos para aportar nuestro granito de arena y hacer posible que aquellos que quieren dividirnos y debilitarnos como país no lo consiguieran y servir de dique frente al nacionalismo". Así, han indicado que "tras una larga reflexión" han decidido dejar la militancia conjuntamente para "poder seguir defendiendo, en libertad, esos valores liberales que Cs ha abandonado". "Lo hacemos con tristeza, pero convencidos de que es lo correcto", ha indicado.

No puedo seguir en el proyecto de Cs después de venderse a Sánchez y que la dirección del partido siga sin hacer autocrítica tras la debacle en Madrid.

09.30. Aprobadas las Medallas de Honor de Madrid para las exalcaldesas Ana Botella y Manuela Carmena. La comisión de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este viernes, en sesión extraordinaria y urgente, la concesión de las Medallas de Honor el día de San Isidro a las exalcaldesas Ana Botella y Manuela Carmena. Esta concesión ha obtenido el visto bueno de PP, Ciudadanos y Más Madrid. Tanto PSOE como Vox se han abstenido y han reservado el sentido del voto para el Pleno que deberá aprobar estas Medallas de forma definitiva. Los socialistas ya anunciaron que votarían en contra de la Medalla de Honor que el Gobierno municipal propone para Ana Botella porque es alguien "indigno" y "la peor alcaldesa de Madrid". Entienden que la propuesta es "una provocación" con la que el partido presidido por Pablo Casado pretende limpiar la imagen de una persona con "causas penales pendientes aún con la Justicia", en referencia a la venta de miles de viviendas públicas a un fondo buitre.

09.20. Campo, sobre el decreto del Gobierno para el fin de la alarma: "Es tremendamente constitucional, empodera al Supremo". El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado en Las Mañanas de RNE que el decreto que ha preparado el Gobierno para el final del estado de alarma es "tremendamente constitucional" y que "empodera al Supremo en su rol constitucional". "Que situaciones iguales tengan el mismo tratamiento es digno de aplauso", ha defendido el titular de Justicia que ha reconocido que "la unificación de doctrina es algo que se ha venido reclamando desde todos los ámbitos". Asimismo, Campo ha recordado que, aunque ahora el estado de alarma "parece la gran panacea", "durante el último año y pico, se han dicho barbaridades".

09.15. Sánchez presenta a Felipe VI el Plan de Recuperación acompañado por las cuatro vicepresidentas del Gobierno. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este viernes a primera hora el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia al Rey Felipe VI en una visita al Palacio de la Zarzuela a la que también han acudido las cuatro vicepresidentas del Ejecutivo. Según ha informado Casa Real, Sánchez y las vicepresidentas han detallado al monarca los detalles del contenido del plan a lo largo de una reunión que no estaba incluida en la agenda del Rey ni del jefe del Ejecutivo. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia fue remitido por el Gobierno a la Comisión Europea y contiene el paquete de reformas e inversiones que pretende impulsar España para canalizar los 140.000 millones de fondos europeos de reconstrucción que recibirá hasta 2026.

09.00. India confirma un nuevo máximo de casos y enlaza dos días con más de 400.000 contagios. El Gobierno de India ha confirmado este viernes un nuevo máximo diario de casos de coronavirus, con más de 410.000, lo que supone el segundo día consecutivo notificando más de 400.000 contagios y acerca al país a los 21,5 millones de casos desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Sanidad de India ha indicado en su balance, publicado a través de su cuenta en la red social Twitter, que durante las últimas 24 horas se han notificado 414.188 casos, lo que eleva a 21.491.598 el total. La cifra supone además el decimosexto día consecutivo en el que India registra más de 300.000 casos, en el marco de un drástico repunte que ha supuesto un enorme peso sobre las capacidades del sistema sanitario del país asiático.

08.45. Leguina, después de que el PSOE le abra expediente de expulsión: "Me la suda. Volveré cuando se vaya Sánchez". El expresidente socialista de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina ha criticado este jueves duramente al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, después de que el partido le abriese expediente de expulsión contra él y también contra el ex secretario general de los socialistas vascos Nicolás Redondo Terreros. "No me han llamado del partido, me ha llamado algún periodista. Como dicen los castizos, me la suda. Si soy culpable de este desastre, que venga dios y lo vea", ha señalado Leguina en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, tras ser preguntado por la decisión de la Ejecutiva Federal del PSOE. En este contexto, Leguina ha mostrado su incredulidad porque el partido les abriese expediente después de que la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, coincidiera con él y con Redondo en una visita durante la campaña electoral a la Fundación Alma Tecnológica, de la que Redondo es presidente y Leguina patrono. "No me lo puedo ni creer, vamos a ver. ¿Qué hemos hecho nosotros, decir que no queremos a Sánchez? Recuerdo cuando estábamos en una época que se subía gente al estrado y decía que se fuera Felipe González, que no se fue por suerte para el partido. Él nunca se quejó", ha recordado Leguina.

08.20. Los líderes UE inician este viernes la reflexión sobre patentes en un debate forzado por el gesto de Biden. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea iniciarán este viernes la reflexión sobre la idea de suspender temporalmente las patentes de las vacunas desarrolladas contra el coronavirus, en un debate que los Veintisiete abordan con muchas reservas pero que se ve forzado desde Washington por el anuncio el miércoles del presidente estadounidense, Joe Biden, de que apoya liberalizar la producción de los sueros mientras dure la pandemia. Hasta ahora la mayoría de las capitales se habían mostrado reticentes a esta idea y desde Bruselas se había insistido en que para la UE la primera opción debía ser apostar por impulsar la producción y exportación de vacunas a los países pobres, una dinámica que los Veintisiete han asumido pero que no ha sido seguida por países como Estados Unidos o Reino Unido. Los líderes pasarán dos días en la ciudad lusa de Oporto -salvo la canciller alemana, Angela Merkel, y el primer ministro holandés, Mark Rutte, que participarán por videoconferencia- con la agenda centrada en la gestión de la pandemia y la cumbre con India el sábado, con cuyo primer ministro, Narendra Modi, discutirán también en remoto de la difícil situación que atraviesa el país.

08.00. La OMC insta a iniciar las negociaciones para liberalizar las patentes de las vacunas "lo antes posible". La directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, ha instado a iniciar las negociaciones sobre las patentes de las vacunas contra el coronavirus "lo antes posible", tras acoger "con gran satisfacción" el anuncio del presidente estadounidense, Joe Biden, al respecto. A través de un comunicado, ha señalado que ha leído "con interés" la declaración emitida el miércoles por la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Kai, en relación a la voluntad del país norteamericano de negociar con los proponentes de la exención temporal del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). También ha señalado que hay que actuar "urgentemente" frente a la pandemia "porque el mundo está mirando y la gente está muriendo", por lo que se ha mostrado "complacida" de que los proponentes "estén preparando una revisión de su propuesta". Así, les ha instado a "que la pongan sobre la mesa lo antes posible para que puedan comenzar las negociaciones basadas en el texto". "Sólo si nos sentamos juntos encontraremos una forma pragmática de avanzar -aceptable para todos los miembros- que mejore el acceso de los países en desarrollo a las vacunas al tiempo que proteja y sostenga la investigación y la innovación tan vitales para la producción de estas vacunas que salvan vidas", ha concluido Okonjo-Iweala.

07.40. El director médico del Ramón y Cajal dice que Gabilondo está "muy recuperado" del "pequeño" cuadro arrítmico. El director médico del Hospital Ramón y Cajal, Agustín Utrilla, ha asegurado este jueves que el candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, está "muy recuperado" del "pequeño" cuadro arrítmico que ha sufrido coincidiendo con el día en el que ha recibido la vacuna contra el coronavirus. En declaraciones a los medios, Utrilla ha trasladado que Gabilondo le ha pedido "expresamente" hacer "constar que no ha sido un accidente, que ha sido simultáneo o coincidente con la vacunación". "Le preocupa especialmente que lo hagamos constar", ha insistido. Ha detallado que el dirigente socialista "se encuentra bien" y que, aunque va a pasar la noche ingresado en el hospital, es "previsible que, si todo va bien, sea un ingreso corto". "Esperamos que la evolución sea favorable", ha añadido, al tiempo que ha relatado que esta mañana cuando ha salido a saludar a Gabilondo a su llegada al hospital para vacunarse, este le ha transmitido que "se encontraba un poquito revuelto".

07.20. Casado asegura que el PP ya tiene datos que señalan que ganarían las elecciones generales. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este jueves que el PP ya tiene datos que señalan que ganarían las elecciones generales "por encima del PSOE" y ha señalado que la división en el centroderecha provoca que se merme "muchísimo el número de votos". Preguntado por si los resultados electorales en la Comunidad de Madrid son extrapolables al resto del país, Casado ha subrayado que los datos que tienen indican que "ya es así" y ha recordado que en encuestas publicadas recientemente solo están a "un punto y medio" del PSOE. "Cuando sois tres partidos en el centroderecha, PP, Cs y Vox, y vas contra dos partidos, que eran Podemos y PSOE, te merman muchísimo de votos", ha declarado en una entrevista en Trece, recogida por Europa Press, en la que ha recalcado que solo "hay una única alternativa" contra al presidente del Gobierno. "Para echar a Sánchez hay que optimizar el voto", ha apuntado.

"Los datos dicen que ya ganaríamos las elecciones en España. Todo ha empezado con la puñalada en la espalda de las mociones de censura. Sánchez tiene miedo a las urnas. Necesitamos unirnos y derrotar a un mal Gobierno".



07.00. Casado denuncia que Leguina y Redondo Terreros han sido "purgados" por el "sanchismo". El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha denunciado este jueves que el exsecretario general de los socialistas vascos Nicolás Redondo Terreros y el expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina han sido "purgados" por el "sanchismo". Así se ha expresado Casado después de que el PSOE decidiera abrirles un expediente de expulsión tras coincidir con la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, en la campaña de las elecciones autonómicas del 4 de mayo, según han confirmado fuentes socialistas a Europa Press. "Joaquín Leguina y Nicolás Redondo purgados por el sanchismo. Dos socialdemócratas patriotas que siempre serán bienvenidos en este espacio de concordia. De esto va la libertad", ha escrito Casado en un mensaje publicado en la red social Twitter, recogido por Europa Press.