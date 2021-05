ERC avisa a Junts de que si no hay acuerdo buscarán el apoyo de la CUP y los comuns

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha advertido este viernes de que se plantearán gobernar en solitario si no logran cerrar un acuerdo con Junts, y que en este escenario alternativo buscarían el apoyo de la CUP y comuns para tener estabilidad durante la legislatura. En una entrevista en La2 y Ràdio4 recogida por Europa Press, ha urgido a desbloquear las negociaciones con Junts, pero en caso de que no lograr el acuerdo, ha avisado de que están preparados para buscar alternativas de gobierno que eviten una repetición electoral, y que pasarían por gobernar en solitario, aunque no es el escenario que quieren.

Vilalta, que es miembro del equipo negociador de ERC, ha precisado que estas alternativas de gobierno pasarían por buscar el entendimiento con la CUP, con quien ya tienen un pacto, y "si es necesario también con los comuns".

Según ella, con los comuns han hablado en diversas ocasiones y comparten la necesidad de que el Govern se ponga en marcha y no se repitan elecciones, y ha asegurado que podría explorar esta alternativa "durante los próximos días" porque no pueden esperar a que expiren los plazos, ha puntualizado.

A su juicio, se está en tiempo de descuento, y por ello ha urgido de nuevo a cerrar un acuerdo lo antes posible y a evitar a llegar al 20 de mayo, la nueva fecha que ERC situó como límite, sin acuerdo: "Hay un 'dead line', el 26 de mayo. Ya estamos en zona de riesgo".

También ha avisado de que hay sectores "ruidosos" de Junts que prefieren un escenario de repetición electoral, lo que considera que sería una irresponsabilidad. "Son personas que forman parte de Junts que son ruidosas, que se hacen notar. Intuimos que hay una parte de Junts que quiere elecciones, pero es una irresponsabilidad", ha lamentado.

Sobre las negociaciones, ha admitido que ERC y Junts tienen diferencias en el ámbito de la estrategia independentista y en el papel que debe jugar el Consell per la República, y ha preguntado: "¿Debe ser un impedimento para formar Govern? Creemos que no".

Además, ha expresado su "sorpresa" por la decisión de Junts de querer someter a sus bases el eventual acuerdo que alcancen, y sobre todo en la recta final del calendario para intentar evitar una repetición de las elecciones. La dirigente republicana también ha llamado a aprovechar la "debilidad del PSOE y del Gobierno para fortalecer el proyecto independentista y Cataluña".