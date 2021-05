Publicada el 08/05/2021 a las 12:20 Actualizada el 08/05/2021 a las 13:33

Último día de estado de alarma. Decretado por segunda hace seis meses, decae este domingo a medianoche y, con su finalización, se abre nueva fase de la lucha contra la pandemia, que deja la gestión de las medidas en manos de las comunidades autónomas y de los tribunales, y supone el inicio de un conflicto por la restricción de derechos fundamentales. El primer episodio no se ha hecho esperar: el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictaminado este viernes que no pueden mantenerse en Euskadi los confinamientos autonómicos o municipales, el toque de queda nocturno ni el límite de agrupaciones de cuatro personas después del fin del estado de alarma el 9 de mayo, al considerar que afecta a derechos fundamentales garantizados en la Constitución.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de este sábado:

13.25. Almeida pide reflexión a los miembros del PSOE: "Sánchez va de derrota en derrota hasta la victoria final".El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, ha pedido este sábado una reflexión a los miembros del PSOE por sus diversos resultados electorales en territorios y ha apostillado que el presidente del Gobierno y líder del PSOE va "de derrota en derrota hasta la victoria final". "Los diversos resultados del PSOE debería hacer a sus miembros reflexionar si la línea de actuación y conducta política que han seguido en los últimos años es la más adecuada, la que mejor sirve a los españoles y a España y la que mejor se corresponde con su historia y tradición política", ha dicho. Almeida ha apuntado que en Galicia "obtuvieron muy mal resultado electoral, al convertirse tercera fuerza", al igual que en Madrid, mientras que en el País Vasco Bildu es la primera fuerza de izquierdas "con notable diferencia respecto al PSOE, mientras que en Cataluña obtuvieron una victoria absolutamente inútil".

.@AlmeidaPP_ pide reflexión a los miembros del PSOE: "Sánchez va de derrota en derrota hasta la victoria final" https://t.co/NVfEweriC6 pic.twitter.com/0RCoYo4HJX — Europa Press TV (@europapress_tv) May 8, 2021

13.10. Susana Díaz asegura que sabe que ella no es la candidata de Ferraz, pero sí quiere serlo "de los militantes" socialistas de Andalucía. La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha dicho saber que ella no es "la candidata de Madrid", en alusión a las preferencias de la dirección federal del partido por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, en el marco de las primarias abiertas en el PSOE-A para designar candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, pero también tiene claro que ella quiere "ser la candidata de los militantes", la que elijan sus "compañeros" del PSOE andaluz. Así lo ha destacado, en declaraciones a los periodistas, poco antes de tomar parte, junto al secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, en un encuentro con militantes del partido en la capital cordobesa, donde ha afirmado que, "desde ese voto de la militancia", que ésta ejercerá "libremente", pretende "llevar a cabo el proceso de cambio que el PSOE necesita para recuperar una amplísima mayoría de la sociedad andaluza, que nos devuelva el Gobierno" de Andalucía.

12.55. Bruselas confirma el acuerdo con BioNTech-Pfizer para comprar hasta 1.800 millones de dosis para la UE. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha confirmado este sábado el nuevo contrato de compra con BioNTech y Pfizer para contar con 900 millones de vacunas contra el coronavirus para toda la UE en el periodo 2021-2023, con una opción de compra por otra cantidad equivalente, lo que podría elevar el contingente total hasta las 1.800 millones de dosis. La propia Von der Leyen adelantó ya en abril las conversaciones con el laboratorio para concretar este acuerdo de compra que esta semana solo estaba pendiente del visto bueno formal del Colegio de Comisarios. El objetivo no es solo elevar la cantidad de dosis disponibles para atender a la población, sino también prepararse para posibles nuevas variantes, contar con recursos para la vacunación de menores y reforzar inmunizaciones.

Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.



Other contracts and other vaccine technologies will follow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2021

12.35. La Comunitat Valenciana fija el toque de queda en medianoche, el cierre de bares a las 23.30 y permite reunirse a 10 personas. La Mesa Interdepartamental de la Generalitat valenciana ha acordado este sábado las nuevas medidas de prevención de la pandemia que entran en vigor en la Comunitat Valenciana tras el final del estado de alarma, y que incluyen la restricción de la movilidad nocturna entre las 00.00 horas y las 6.00 horas y permitir la apertura de los establecimientos de hostelería hasta las 23.30 horas, así como las reuniones de hasta diez personas en el ámbito público y privado. Las nuevas medidas cuentan con la autorización de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Todas las medidas existentes durante el estado de alarma decaerán y entrarán en vigor las acordadas este sábado en la Interdepartamental. La Conselleria de Sanidad Universal publicará a lo largo de este sábado dos decretos en una edición extraordinaria del DOGV y entraran en vigor a las 00.00 horas de esta madrugada, hasta las 00.00 horas del día 24 de mayo de 2021. En concreto, queda limitada la libertad de circulación de las personas en horario nocturno entre las 00.00 horas y las 06.00 horas en todo el territorio de la Comunitat Valenciana, salvo en las excepciones que se han aplicado hasta el momento. En espacios de uso público, tanto cerrados como al aire libre, no se podrán formar grupos de más de diez personas, salvo que se trate de personas convivientes. En domicilios y espacios de uso privado, tanto en el interior como en el exterior, no se podrán formar grupos de más de diez personas, salvo que se trate de personas convivientes y no más de dos núcleos de convivencia.

Actualització de les Mesures #COVID19 en la Comunitat Valenciana



Decau el confinament perimetral

Mobilitat limitada de 00 a 06h

Hostaleria fins a les 23.30 h

10 persones

⛪ 75% llocs de culte



️ En vigor a partir del 9 de maig i durant els següents 15 dies pic.twitter.com/x4SF28mrQS — Generalitat (@generalitat) May 8, 2021

12.30. La hostelería de Castilla-La Mancha podrá abrir hasta la 1, al 100% en terraza y con 10 comensales por mesa desde el domingo. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, junto al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, han ofrecido las novedades de la nueva normativa que regirá a partir de la medianoche de este sábado toda vez que finaliza el estado de alarma a nivel estatal, apuntando extremos como que la hostelería y los lugares de ocio podrán abrir en el caso de la región hasta la 1.00 horas. En rueda de prensa tras un nuevo Consejo de Gobierno extraordinario, han dado los detalles del nuevo decreto que regirá a la región a partir de esta medianoche, un conjunto de medidas que requiere "un cambio de normativa importante", según García-Page. No se admitirá el consumo en barras de bar, el aforo será 75% en interior y cien por cien en el exterior excepto en municipios que requieran medidas más restrictivas. Además, el número de comensales se eleva hasta 10 personas tanto en interior como en exterior. Uso de la mascarilla obligatorio, limpieza en locales, higiene personal, ventilación de espacios, prohibición de venta y consumo de alcohol cuando los bares estén cerrados entre la 1.00 y las 6.00 horas o cien por cien de aforo en lugares de culto son otros extremos recogidos en el decreto que entrará en vigor. En cuanto a las reuniones familiares, se recomienda que en domicilios no exceda de los convivientes.

Entre las medidas anunciadas por el presidente de Castilla-La Mancha están:



No habrá cierre perimetral

No habrá 'toque de queda'

La mascarilla seguirá siendo obligatoria

Habrá un criterio de horarios

Se intensificarán los rastreoshttps://t.co/PqjOZDl3eu pic.twitter.com/dOTKXSDLvA — RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 8, 2021

12.15. Lambán asegura que "nadie ha presentado un recurso de inconstitucionalidad" a la ley aragonesa para frenar el covid. El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha recordado que "hasta ahora nadie ha presentado ningún recurso de inconstitucionalidad" a la ley de medidas para el control de la pandemia del coronavirus, la única de este tipo aprobada en una comunidad autónoma. En declaraciones a los medios de comunicación este sábado, antes de participar en la gala del 50 aniversario de los Hospitales Materno-Infantil y de Rehabilitación, Traumatología y Quemados, del Miguel Servet, Lambán ha asegurado que el resto de comunidades autónomas españolas "envidian sanamente" a Aragón por ser la única región que tiene una ley específica para gestionar la pandemia. Ante las críticas sobre el nuevo paraguas legal que ha acordado el Ejecutivo autonómico a partir de este domingo, 9 de mayo, en el que finaliza el estado de alarma, el presidente ha valorado lo siguiente: "Hay quienes claman sin aportar ninguna solución y se dedican sistemáticamente a descalificar las opciones que aportamos los demás".

12.05. Page, muy crítico con el fin del estado de alarma: "Si llega otra ola, a algunos les supondrá un adiós". El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado muy crítico con el hecho de que finalmente en la medianoche de este sábado vaya a decaer el estado de alarma decretado a nivel estatal pese a la insistencia de varias comunidades autónomas de poder prolongarlo alguna semana más, escenario en el que ha mandado un aviso: "Si llega otra ola, a algunos les supondrá un adiós". En rueda de prensa para explicar los pormenores de la nueva normativa en la región, García-Page ha dicho que "la ciudadanía tiene que entender que hoy cambian cosas hacia adelante por el esfuerzo de todos, y sólo la responsabilidad de todos puede hacer que estos pasos hacia adelante no signifiquen una marcha atrás", ha deseado García-Page, quien confía en que no aparezca una quinta ola de contagios en el territorio nacional. Si esa ola llega, "a algunos les supondrá un adiós", ya que "toda gestión que hagan las administraciones públicas comportan una responsabilidad". Así, prefiere que lo que se pueda decidir por consenso no acabe siendo "impuesto", en alusión al fin del estado de alarma sin más negociación por parte del Gobierno de España.

Emiliano García-Page, sobre las nuevas medidas que aplicarán en la comunidad a partir de mañana: "La ciudadanía tiene que pensar que cambian muchas cosas, pero deben entender que pueden volver a cambiar. Hoy los cambios son hacia delante"https://t.co/1YKsdA9ocs pic.twitter.com/A0a7tJrtPi — RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 8, 2021

11.30. La OCU defiende poner fin a la obligatoriedad de llevar mascarilla en espacios exteriores tras estado de alarma. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pide a Gobierno y Comunidades Autónomas que a partir de mañana domingo 9 de mayo, fecha en la que decaerá el estado de alarma y se replantearán las diferentes medidas restrictivas para combatir la transmisión de la covid-19, no sea obligatorio el uso de la mascarilla en espacios exteriores, salvo en aquellas circunstancias en las que se produzca un contacto estrecho con otras personas y no pueda garantizarse la distancia de seguridad. "Nos basamos en un informe de la OMS", ha señalado en declaraciones a Europa Press Televisión la directora de Comunicación de la organización, Ileana Izverniceanu, "en el que se decía que había países que estaban haciendo un uso excesivo en momentos en los que se había demostrado científicamente que el contagio era muchísimo más difícil en el exterior por ejemplo, manteniendo una distancia de más de 1 metro y medio, que en el interior".

.@consumidores defiende acabar con obligatoriedad de la mascarilla en espacios exteriores https://t.co/OAKaNELTO7 pic.twitter.com/hArCNuB72k — Europa Press TV (@europapress_tv) May 8, 2021

11.00. El decreto de Urkullu recomienda reducir la movilidad nocturna y las reuniones en una Euskadi en emergencia sanitaria. El decreto del Lehendakari, Iñigo Urkullu, que se ha publicado este sábado en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) y que establece las nuevas medidas que entrarán en vigor esta medianoche tras el fin del estado de alarma, "recomienda" al conjunto de la sociedad que reduzcan la movilidad nocturna, los encuentros sociales y las agrupaciones de personas en una Euskadi que mantiene la emergencia sanitaria por la pandemia de la Covid-19. Todas las restricciones tienen como objetivo "rebajar al máximo posible la transmisión del virus". Las medidas han sido acordadas por el Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi, LABI, presidido por Urkullu, para el nuevo escenario abierto tras el final del Estado de Alarma y la resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que impide mantener el toque de queda, los confinamientos perimetrales y la limitación de los grupos a un máximo de cuatro personas. El decreto, que entrará en vigor cuando decaiga el estado de alarma a las 00:00 horas de este domingo 9 de mayo, se revisará dentro de tres semanas y establece un nuevo marco regulador en el ámbito de las competencias de Euskadi. Entre otras medidas, se retrasa hasta las 22.00 horas el cierre de la hostelería y el de las actividades culturales, sociales y comerciales. El decreto no contempla ni la limitación a la movilidad nocturna, la restricción específica a agrupaciones de personas, ni cierre perimetral de la Comunidad Autónoma Vasca o municipios.

10.00. India bate un nuevo récord al registrar más de 4.000 muertes por coronavirus en un solo día. India ha superado este sábado los 4.000 muertos por coronavirus en un solo día, lo que supone un nuevo récord para el país, después de varios días anotando sus cifras más alta de fallecidos y de contagios diarios, lo que marca una situación límite. Concretamente, el Ministerio de Salud de India ha registrado en la última jornada 4.187 muertes por la enfermedad, con lo que se alcanzan los 238.270 desde el inicio de la pandemia. En lo que respecta a los contagios diarios, se han confirmado 401.078 en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos acumulados es 21.892.676.