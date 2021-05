Publicada el 09/05/2021 a las 12:15 Actualizada el 09/05/2021 a las 14:05

El estado de alarma que el Gobierno decretó por segunda vez hace más de seis meses ha finalizado en la medianoche de este domingo. Desde que estalló la crisis del coronavirus en marzo de 2020, ha estado vigente en total durante 9 meses y 21 días en toda España, 10 meses y 6 días en la Comunidad de Madrid. Y aprovechando este momento, miles de personas decidieron salir a las calles para celebrarlo por muchos puntos de la geografía española como si el virus también se hubiese acabado con aglomeraciones y sin mascarillas.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de este domingo:

14.00. Feijóo cree que la victoria de Ayuso da "una bocanada de oxígeno" al PP mientras "castiga" las políticas del Gobierno. El presidente de la Xunta y líder del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, considera que la victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de la Comunidad de Madrid del pasado martes ha dado "una bocanada de oxígeno" a su partido, mientras que la ciudadanía ha emitido un "mensaje de castigo" a las políticas del Gobierno central. En una entrevista concedida este domingo en la Radio Galega, recogida por Europa Press, el dirigente gallego ha vinculado el fracaso del PSOE, que pasó de primera a tercera fuerza en la Asamblea de Madrid, a la "enorme irresponsabilidad" en la que incurrieron con las mociones de censura presentadas en Murcia y en Castilla y León -la de Madrid, fue abortada por la convocatoria electoral- a principios de marzo. "En un país en pandemia y con un estado de alarma, que se presenten tres mociones de censura en un mismo día es una enorme irresponsabilidad institucional sin precedentes", ha afeado.

13.50. Puig tras las celebraciones en Madrid por el fin de la alarma: "Cualquier persona que venga a la Comunitat Valenciana ha de cumplir las normas". El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado, tras la finalización del estado de alarma y del cierre perimetral de la Comunitat Valenciana, que "cualquier persona que venga" tiene que "cumplir las normas", como el uso de mascarilla y distancia de seguridad, entre otras, y "no superar las condiciones" y restricciones vigentes. En declaraciones a los medios antes del acto organizado por el Consell en conmemoración del Día de Europa, preguntado por las congregaciones de cientos de grupos multitudinarios de personas en distintos puntos de Madrid para celebrar la primera noche sin estado de alarma y sin toque de queda en la región, ha instado a actuar con la "máxima responsabilidad y prudencia".

13.40. Espadas tiende la mano a Díaz por "el cambio" para gobernar Andalucía: "Aquí no sobra nadie". El alcalde de Sevilla y aspirante a las primarias para el candidato socialista a la Junta en las próximas elecciones autonómicas, Juan Espadas, ha señalado que quiere contar en su proyecto con la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, quien también ha mostrado su intención de concurrir a este proceso, y a todo aquel que "quiera trabajar en la unidad" por "el cambio" para gobernar la comunidad. "Aquí no sobra nadie", ha remarcado. En un acto público en que ha presentado oficialmente su precandidatura, en el Paseo del Salón de Granada capital, Espadas ha señalado que espera una campaña "sin confrontación" pues, tras la votación de junio, habrán de sentarse "todos para trabajar", partiendo de la base de que "el cambio lo representan" los más de 450 alcaldes y más de 4.200 concejales del PSOE en Andalucía.

13.30. Garzón cree que el 4M no es exportable a toda España pero pide no bajar la guardia y trazar un "cortafuegos" a la derecha. El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha subrayado que los resultados de las elecciones madrileñas no son "extrapolables" a nivel nacional pero ha advertido de que las fuerzas progresistas "no deben bajar la guardia" y tienen que establecer "cortafuegos" ante el potencial de proyectos "nacionalpopulista" como, a su juicio, representa la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Sobre todo porque, aparte de enganchar con sectores conservadores, a la dirigente popular le ha funcionado electoralmente su "narrativa" contra el Gobierno, al que prácticamente "ha criminalizado". También ha señalado que Unidas Podemos entra en una nueva etapa tras la marcha del hasta ahora líder de Podemos, Pablo Iglesias, y ha llamado a fortalecer este espacio político, que no puede ser una mera confluencia electoral sino que debe estrechar aún más sus lazos a nivel territorial. Así lo ha indicado durante su intervención telemática ante la reunión de la Coordinadora Federal de IU, que ha ratificado su reelección como líder de la organización para los próximos cuatro años, ratificando con ello los resultados de la XII Asamblea Federal de IU.

12.50. Mónica García ve "injusto" criminalizar a los jóvenes: "Ni antes fueron los culpables de llevar a los abuelos a las UCI, ni ahora son el mayor reflejo de la irresponsabilidad". La candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Mónica García, ha tachado de "injusto" que se criminalice a los jóvenes por las fiestas y aglomeraciones que han tenido lugar esta madrugada en distintos puntos de la capital tras decaer el estado de alarma. "Ni antes fueron los culpables de llevar a los abuelos a las UCI, como aseguraba la campaña del gobierno del PP, ni ahora son el mayor reflejo de la irresponsabilidad. La criminalización de la juventud es injusta y poco útil en términos de medidas antiCovid", ha trasladado García en su cuenta de Twitter.

12.30. Sanidad no cuenta con un protocolo para vacunación de los migrantes en situación irregular en España. El Ministerio de Sanidad no cuenta con ningún protocolo sobre la vacunación de las personas migrantes que están en España en situación administrativa irregular, según han explicado a Europa Press fuentes del Ejecutivo, a pesar de que el departamento de Carolina Darias asegura que "todos los residentes" en el país "serán vacunados". Las mismas fuentes han explicado que los migrantes en situación irregular tendrán que recibir las dosis contra el covid-19 oportunas, siguiendo la Estrategia de Vacunación, aunque este Plan no cuenta de forma específica con estas personas. "Ante cualquier duda deben dirigirse a su comunidad autónoma ya que son las encargadas de poner las vacunas", ha respondido Sanidad al ser preguntado por la existencia de algunas directrices o protocolo sobre esta materia.

12.20. Alberto Garzón, ratificado como máximo responsable de IU con un 87% de apoyos. La nueva Coordinadora Federal de Izquierda Unida (IU), máximo órgano ejecutivo de dirección del partido, ha ratificado este domingo, en su primera reunión tras los resultados de la XII Asamblea Federal de IU de finales del pasado mes de marzo, a Alberto Garzón como máximo responsable de IU. De este modo, Garzón ocupará el cargo nuevamente de coordinador federal del partido durante los próximos cuatro años. El resultado de la votación ha sido de 104 votos a favor (87%), 15 en contra (13%) y ninguna abstención. A continuación, se ha procedido a ratificar también la estructura de la nueva Comisión Colegiada Federal, cuya composición y principales objetivos ha detallado Alberto Garzón, encargado de hacer la propuesta de su composición, con anterioridad a la votación. En este caso, el resultado ha sido de 100 votos a favor (84%), 22 en contra (18%) y ninguna abstención.

12.00. Almeida tacha de "lamentables" los botellones multitudinarios de esta madrugada en Madrid: "Libertad no es infringir las normas". El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha tachado de "lamentables" las congregaciones multitudinarias que se produjeron esta pasada madrugada en distintos puntos de la capital tras decaer el estado de alarma y traslada que "libertad no es infringir las normas". "Las imágenes de ayer son lamentables. Los botellones no están permitidos en la ciudad de Madrid. Muestro condena absoluta ante las imágenes de ayer. Pese al despliegue policial se han seguido produciendo estas imágenes", ha lanzado Almeida en declaraciones a los periodistas tras celebrarse un acto por el día de Europa. El regidor ha recordado que el hecho de que no haya estado de alarma ni toque de queda no quiere decir que "no haya pandemia". Así, ha pedido respetar las reglas de convivencia básicas en la ciudad de Madrid, donde ha recordado que "no se pueden hacer botellones". "La libertad no consiste en infringir las normas ni en hacer botellones; porque no están permitidos en la ciudad de Madrid. Hacer un botellón en la Comunidad de Madrid no es libertad", ha zanjado el alcalde.

11.00. Sánchez apela a la unidad frente al coronavirus y para lograr la recuperación económica. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado a la unidad para seguir haciendo frente al coronavirus y para lograr la recuperación económica. "La pandemia nos ha vuelto a demostrar el valor de la unidad", ha escrito Sánchez en Twitter este domingo, primer día tras el fin del estado de alarma en España. En su mensaje con motivo de celebrarse en esta jornada, 9 de mayo, el Día de Europa, el presidente del Gobierno destaca la "acción común" como elemento esencial frente al virus. "Nuestra acción común ha sido clave frente al virus y lo será también ahora que iniciamos la recuperación. Impulsemos juntos/as una Europa solidaria, verde, social, que proteja más que nunca a su ciudadanía", resalta Sánchez.