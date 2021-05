Almeida recuerda que Madrid Central, proyecto "fracasado" de Carmena, sigue en vigor hasta que la sentencia sea firme

Publicada el 11/05/2021 a las 13:25 Actualizada el 11/05/2021 a las 13:32

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este martes que Madrid Central continúa en vigor hasta que la sentencia que lo anula sea firme, y ha criticado que el proyecto "estrella" de la Alcaldía de Manuela Carmena se haya demostrado un "fracaso".

"Mientras no sea firme la sentencia, Madrid Central sigue en vigor. No podemos hacer nada al respecto. En el caso de que alguno circule por Madrid Central sin los supuestos previstos, el Ayuntamiento tramitaría la multa correspondiente", ha lanzado ante la prensa desde Condeduque, según ha informado Europa Press.

Así lo ha apuntado el regidor después de que el Tribunal Supremo haya inadmitido el recurso presentado por Ecologistas en Acción confirmando así la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la que anulaba la zona de bajas emisiones por defectos formales.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulaba el pasado mes de julio Madrid Central tras estimar parcialmente los recursos presentados por la Comunidad de Madrid, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid y la mercantil DVuelta Asistencia Legal sin entrar al fondo del asunto y sin valorar la delimitación de esta zona de bajas emisiones y su regulación.

"Sabíamos que Madrid Central no era eficaz ni efectivo, y que no se ajustaba al ordenamiento jurídico. Los problemas de Madrid no se solucionan solo en el Centro, los vecinos de Carabanchel también tienen derecho a respirar aire limpio", ha apostillado Martínez-Almeida, quien ha incidido en que Madrid Central "no resolvía los problemas de todo Madrid".

A renglón seguido ha aseverado que la medida "adolecía de una serie de efectos jurídicos importantes", y por ello este Gobierno municipal ha trabajado en Madrid 360, "una alternativa mejor, que incluye todos los distritos, un conjunto de medidas mucho más amplias".

Si bien, ha reconocido que se tendrá que "acelerar plazos" para que la nueva ordenanza de movilidad vea la luz y "aplicar así los principios globales de Madrid 360". Ha añadido que es "aventurado" hablar en este momento sobre cuantías de multas, pero que "los servicios jurídicos están estudiando todos los escenarios".