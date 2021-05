500 militantes piden por carta a Pedro Sánchez normalizar a Izquierda Socialista dentro del PSOE

Publicada el 12/05/2021 a las 20:58 Actualizada el 12/05/2021 a las 21:14

500 militantes del PSOE han enviado una carta al secretario general, Pedro Sánchez, en la que piden que se normalicen las relaciones entre Izquierda Socialista (IS), una corriente interna del partido, y la cúpula del partido. En la misiva solicitan a Sánchez una entrevista para que Izquierda Socialista “pueda ejercer dignamente su acción política tal y como queda establecido en los estatutos del Partido”. La decisión de enviar la carta se produce en el 40 aniversario del nacimiento de la corriente, cuando algunos socialistas como Luis Gómez Llorente, Pablo Castellanos y Paco Bustelo fundaron IS.

El texto, que ha sido firmado entre otros por los portavoces federales de IS-PSOE Carmen Castiñeira, Vicent Garcés y Jorge Parada, explica que este no reconocimiento está impidiendo la acción política normalizada de la corriente “como expresión democrática del pluralismo del Partido”. Además, se califica esta situación como una “anomalía”, ya que las sucesivas direcciones del partido siempre la reconocieron y permitieron con ello su acción política interna.

La carta recuerda a Sánchez cómo en la campaña a la Secretaria General, en mayo de 2017, Izquierda Socialista con Pérez Tapias al frente, le apoyó públicamente, así como en el 39 Congreso Federal, celebrado hace cuatro años. Por ello le piden que esta situación “no puede mantenerse más tiempo”. Hasta el momento, Pedro Sánchez es el primer secretario general del PSOE que no se ha reunido con IS.

El texto ha sido firmado por varios de sus fundadores, portavoces y diputados, como Manuel de la Rocha Rubí, Antonio García Santesmases y Juan Antonio Barrio, entre otros. Algunos miembros de la actual Comisión Ejecutiva Federal también han mostrado su apoyo como el exsenador Andrés Perelló o el diputado Odón Elorza. Senadores y miembros del Comité Federal del PSOE también aparecen firmando el texto, entre ellos Pedro Anatael Meneses de Canarias o Manuel Mata, vicesecretario general del PSPV.