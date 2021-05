Publicada el 12/05/2021 a las 15:19 Actualizada el 12/05/2021 a las 15:37

El alcalde de la capital José Luis Martínez-Almeida, y la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, han protagonizado este miércoles varios rifirrafes en una rueda de prensa conjunta sobre el fin del estado de alarma y los instrumentos jurídicos con los que cuenta la Comunidad de Madrid para afrontar la pandemia en esta fase, según informa Europa Press. Ambos se han reunido a las 10 horas para poner en marcha un dispositivo conjunto entre Policía Municipal y Nacional para evitar aglomeraciones y botellones como los que se produjeron el sábado pasado en varios puntos de la capital. Y han llegado a un acuerdo que consiste en que Policía Nacional sacará 1.100 efectivos a la calle y la Municipal 380 más que los habituales.

Después, ha comenzado una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Madrid en la que ambos se han comprometido a coordinarse y avanzar juntos para solucionar los problemas de los madrileños, aunque reconociendo las discrepancias y diferencias ideológicos que les separan, habida cuanta que hasta hace pocas semanas González era concejal socialista en el Consistorio.

#EnDirecto | La comparecencia de Almeida y la delegada del Gobierno se convierte en un continuo lanzamiento de reproches. El alcalde habla de "espantajo jurídico" y ella dice: "Lo que no se puede hacer es poner de excusa al Gobierno para no adoptar medidas que no queréis adoptar" pic.twitter.com/noriyMYM6P — Europa Press (@europapress) May 12, 2021

Pronto se han hecho públicas dichas discrepancias en la rueda de prensa. A preguntas de los periodistas, el primer edil matritense ha pedido una reflexión al Gobierno de la Nación sobre el estado de alarma, cuando "van en dirección contraria al de todas las comunidades, sean del signo político que sean". "Todas las comunidades lanzan mensajes de que no cuentan con los instrumentos legales suficientes, y ante ello el Gobierno de la Nación no puede seguir enrocado", ha apuntado.

Almeida también ha recordado que los tribunales superiores regionales han emitido sentencias diferentes bajo supuestos idénticos y "todas las comunidades están diciendo al Gobierno de la Nación que ha de atender reivindicaciones". "Y dentro del Gobierno también tienen discrepancias, ya que unos se abrirían a un plan b y otros no. En definitiva, quien tiene el lío es el Gobierno de la Nación y el problema lo tienen los españoles", ha apostillado. A juicio del regidor madrileño, este "baile de opiniones" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, "con hasta 5 opiniones diferentes" hace que las comunidades autónomas "no se muevan en un marco de seguridad jurídica" y están "en un marco más débil para luchar contra la pandemia" que antes.

Ante ello, Mercedes González ha respondido que quien tiene ese "lío severo" es la Comunidad de Madrid porque "cuando hay una Covid a la madrileña se tienen que tomar decisiones de acuerdo a esta región y a implicar decisiones de su alcance". "El consejero Enrique López fue quien dijo que la Comunidad de Madrid se planteó muy seriamente establecer el toque de queda y que fue la propia Comunidad quien lo desechó. El carajal lo tiene entonces la Comunidad de Madrid. Y como no hay toque de queda en Madrid vamos a gestionar lo que tenemos por delante", ha indicado.

González: "Quien siembre vientos, recoge tempestades"

La representante del Gobierno central en Madrid también ha mantenido sus declaraciones sobre el "libertinaje" que a su entender se produjo el pasado fin de semana. "Cuando uno siembra una falsa libertad tantos meses, recoge libertinaje. O como dice el refrán, quien siembra vientos recoge tempestades", ha recalcado.

A lo que el alcalde ha añadido que lo que pasó en Madrid también ocurrió en otras ciudades como Salamanca, Barcelona o Sevilla. "Conviene no olvidar que fueron las mismas escenas. Hablar de libertinaje es injusto hacia Madrid y los madrileños", ha subrayado.

La delegada del Gobierno cree que la Comunidad de Madrid "no ha querido aplicar todas las medidas a su alcance porque hace muchos meses ya lanzó la idea de que las medidas eran restrictivas y que lo que quería era libertad". En ese punto ha acusado a Almeida de actuar más como portavoz nacional del PP que como alcalde de Madrid "sacando el espantajo de seguridad jurídica". "Me gustaría más parecerme a Valencia, que las cosas van mejor", ha añadido González.

El primer edil madrileño le ha replicado afirmando que él está como alcalde para defender "los intereses de todos los madrileños" y que en un Estado de Derecho "hay que mantener la seguridad jurídica". "Navarra que tiene peores cifras que Madrid ha acudido a su Tribunal Superior de Justicia para que permitiera el toque de queda y cierre de hostelería y ha dicho que no procede en el actual marco jurídico. Y ese es el problema, porque cada uno un criterio distinto según lo que diga su tribunal. Necesitamos un plan para todos", ha esgrimido. "Estamos en un estado de las autonomías y no se puede usar la excusa del Gobierno de España para no adoptar las medidas que no queréis adoptar. Y dejar de utilizar la pandemia como arma contra el Gobierno de Pedro Sánchez", ha arremetido en ese punto la delegada.

Almeida: "Los españoles piensan que es un cachondeo"

Almeida, por su parte, ve un "cachondeo que ante el caos" el Gobierno de España recuerde a las comunidades que pueden pedir un estado de alarma propio para su territorio. "No hay un covid a la madrileña o a la valenciana. Hay un Ccovid que nos afecta a todos como la nación", ha corregido a González. Además, el regidor ha criticado que el Gobierno central "salga a dar buenas noticias sobre la vacunación y a continuación desaparezca". "Porque hay que dar un mensaje de credibilidad, certeza y confianza y los españoles deben de pensar que esto es un cachondeo. Parece que las comunidad tienen la culpa solo de lo malo. ¿Por qué tiene que dar las buenas noticias el Gobierno central de la vacunación cuando es la competencia de las comunidad?", se pregunta.

A ese respecto, la representante del Ejecutivo de Pedro Sánchez en Madrid le ha respondido aseverando que el estado de alarma "forma parte del pasado" y que es el Gobierno de España quien suministra las vacunas y los datos de vacunación, "que son extraordinarios y una buena noticia para todos". "Se ha utilizado el virus mucho tiempo para echarlo los unos a los otros. Ahora la competencia de las comunidades y lo que no se puede hacer es escurrir el bulto. El problema es que esta comunidad no tiene claro cuáles son las medidas que quiere aplicar", ha agregado.

Por último, Martínez-Almeida se ha referido a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, quien ha achacado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que el Reino Unido haya excluido a España de los países a los que es seguro viajar debido a la alta incidencia de la pandemia. Así, Almeida ha tachado estas declaraciones de "ridículas y grotescas" y ha criticado el "discurso de estigmatización continua del PSOE hacia Madrid y los madrileños" y la "política errática" del Gobierno de la Nación. "Si creen que van a ganar la confianza de Madrid insultando, el 4M los madrileños se lo demostraron. No todo lo que pasa en Madrid es culpa de Ayuso. ¿Hay algún español que piense que de verdad que lo que decida el Gobierno británico es por culpa de Ayuso? ¿Hasta que extremos están dispuestos a llegar para culpar a Madrid y desviar la atención. Los madrileños les han dado la espalda. Dejen de insistir en esa estrategia", ha solicitado.

A pesar de todos estos rifirrafes y enfrentamientos dialécticos, se han desarrollado en un tono cordial y a veces jocoso, afirmado la delegada que parecían "Pimpinela" y que tendrían que cobrar entrada por el show.