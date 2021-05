Directo | Sánchez: "Tenemos 32 meses de legislatura para modernizar nuestro país"

Publicada el 12/05/2021 a las 08:06 Actualizada el 12/05/2021 a las 09:32

El fin del estado de alarma continúa marcando la actualidad política y también la primera sesión de control al Gobierno tras los resultados de las elecciones en la Comunidad de Madrid. Asimismo, este miércoles el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se reúne después de que este martes la Comisión de Salud Pública acordase inmunizar también con la vacuna de Janssen a las personas de 50 a 59 años.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este miércoles:

09.32. Díaz, a Vox: "Defienden privatizar la sanidad y la educación pública". Para Yolanda Díaz también tiene una pregunta la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona: "¿En qué beneficia al mercado laboral la presencia de la extrema izquierda en el Gobierno". Díaz responde asegurando que esa pregunta ya la respondió el 21 de abril: "Quedo a la espera por si añade algo más". "No nos extraña que el pasado 1 de mayo, usted saliera a protestar contra usted misma", asegura Olona. "Copia y pega, es lo que hace en el Congreso. A día de hoy, sigue defendiendo que lo españoles puedan ser despedidos cuando estén enfermos, y también defienden privatizar la sanidad y la educación pública", replica la vicepresidenta que concluye asegurando que van a continuar trabajando para "defender la vida de la gente".

09.26. Díaz, al PP: "¿Cómo explican que después de 28 meses, Madrid sea la única comunidad que no tenga presupuestos?". El secretario general del PP, Teodoro García Escudero, pide a la vicepresidenta tercera y ministra de Empleo, Yolanda Díaz, que se pronuncie sobre si cree que los resultados electorales en la Comunidad de Madrid avalan su programa político en el Ministerio de Trabajo. "Lo que avala el programa del Gobierno es la dedicación de la ciudadanía", responde la vicepresidenta tercera. "Ustedes son el Gobierno más radical de Europa", replica Egea que apunta que lo que quiere el Ejecutivo es "subir impuestos para seguir siendo ustedes ricos". "Tienen un problema, se olvidan de que la ciudadanía tiene memoria", asegura Díaz recordando los recortes del Ejecutivo de Rajoy. "A día de hoy, quedan tan solo 200.000 puestos de trabajo que recuperar para estar en la situación de antes de la pandemia. En Madrid, el Gobierno ha desplegado un escudo social sin precedente. Si no hubiera sido por el Gobierno, hubiera sido un caos. ¿Cómo explica su partido que después de 28 meses, Madrid sea la única comunidad que no tenga presupuestos?", asegura Díaz.

09.22. Calvo, al PP: "Su 'plan b' nos inquieta". Turno de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, pregunta si el Gobierno "¿considera la vicepresidenta primera que los españoles se merecen este caos y desgobierno?". "Ni gobiernan, ni legislan", ha asegurado la conservadora. "Hay que ir al BOE y dejar de decir lo de 'poder a toda costa' porque esto es una democracia", replica Calvo refiriéndose a Casado. "La sesión de control es una sesión de desahogo para ustedes", continúa la vicepresidenta que insiste en que los que toman las decisiones son las comunidades. "Su plan b nos inquieta", ha asegurado Calvo.

09.14. Sánchez, a Rufián: "Tenemos 32 meses de legislatura para modernizar nuestro país". Gabriel Rufián insta a Sánchez a detallar los planes que tiene para lo que resta de legislatura, singularmente en lo que tiene que ver con la crisis política catalana. "Tenemos 32 meses de legislatura para modernizar nuestro país", responde el presidente al portavoz de ERC. "Somos lo contrario a ustedes, nosotros creemos en el momento histórico que nos ha tocado vivir", replica Rufián. "No sé si estamos en precampaña electoral en Cataluña", comienza Sánchez, que asegura que el PSOE y ERC que sí son opuestos en materia de como resolver la crisis catalana pero defiende que es posible un Gobierno de izquierdas liderado por Salvador Illa.

09.07. Sánchez, a Abascal: "Dicen ser los defensores de la democracia española, pero también que la dictadura era mejor". Abascal pide a Sánchez que explique las "líneas rojas" que Vox ha cruzado, en referencia a las declaraciones contra su partido el presidente ha venido realizando durante la campaña electoral madrileña: "Usted cruzo una línea el día que pactó con estos (en referencia a Unidas Podemos y los independentistas)". "Con la ultraderecha, el mundo es al revés. Dicen ser los defensores de la democracia española, pero dice que la dictadura era mejor", le ha reprochado Sánchez.

09.04. Sánchez, a Casado: "Se le está poniendo cara de Albert Rivera". "Se le está poniendo cara de Albert Rivera", asegura Sánchez a Casado. "Lo que necesita España es estabilidad política. El estado de alarma es el pasado", le responde el presidente a Casado. "Y a usted se le está poniendo cara de Zapatero", le replica el presidente del PP a Sánchez. Sánchez vuelve a tomar la palabra para explica que lo que quiere el Gobierno es que la legislación sea "lo más justa posible". "La primera semana de junio le garantizo que habrá 10 millones de vacunados con la pauta completa. La economía está a punto de relanzarse", explica Sánchez.

09.00. Casado: "Y ahora dice que la pandemia es cosa del pasado, porque quedan 99 días para alcanzar la inmunidad de rebaño". Arranca la sesión de control al Gobierno. "¿Se considera el Gobierno respaldado por los españoles?", pregunta Pablo Casado tras asegurar que los resultados de las elecciones en Madrid no los tapa ni unas primarias en Andalucía. "Y ahora dice que la pandemia es cosa del pasado, porque quedan 99 días para alcanzar la inmunidad de rebaño", reconoce el presidente del PP que también cuestiona a Pedro Sánchez sobre cuando se celebrará el debate de la nación.

08.10. Ofensiva de la oposición en el Congreso por las subidas de impuestos y peajes del Plan de Recuperación. La oposición se ha lanzado en bloque tras la publicación la pasada semana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y pedirá cuentas al Ejecutivo en la esta sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, que estará centrada en medidas comprometidas con la Comisión Europea como las subidas de impuestos o la generalización de peajes. En el caso del PP, tiene previsto además afear al Ejecutivo su retraso a la hora de hacer público su plan, pues pese a ser aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros el documento remitido no fue publicado hasta este mismo miércoles, una vez celebradas las elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid.

08.00. El fin del estado de alarma y las elecciones en Madrid marcan la sesión de control al Gobierno. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afronta este miércoles un Pleno del Congreso marcado por el "caos jurídico" que ha provocado el fin del estado de alarma y la victoria del PP en las elecciones de la Comunidad de Madrid. Así, el líder del PP, Pablo Casado, aprovechará para preguntarle si se siente respaldado por los españoles tras los comicios autonómicos. "¿Se considera el Gobierno respaldado por los españoles?", reza el interrogante que Casado ha registrado en el Congreso para el jefe del Ejecutivo, según la relación de preguntas a las que tuvo acceso Europa Press. Como suele ser habitual, el presidente atenderá en la misma sesión plenaria otras dos preguntas de la oposición, en este caso del líder de Vox, Santiago Abascal, y del portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). En concreto, Abascal pedirá a Sánchez que explique las "líneas rojas" que Vox ha cruzado, en referencia a las declaraciones contra su partido el presidente ha venido realizando durante la campaña electoral madrileña, mientras Rufián le emplazará a detallar los planes que tiene para lo que resta de legislatura, singularmente en lo que tiene que ver con la crisis política catalana.

Pregunta para Carmen Calvo: Tras Sánchez, será el turno de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, para la que la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha registrado el siguiente interrogante: "¿Considera la vicepresidenta primera que los españoles se merecen este caos y desgobierno?".

Preguntas para Yolanda Díaz: El secretario general del PP, Teodoro García Escudero, volverá a repetir con la vicepresidenta tercera y ministra de Empleo, Yolanda Díaz, a la que pedirá que se pronuncie sobre si cree que los resultados electorales en la Comunidad de Madrid avalan su programa político en el Ministerio de Trabajo. Para Díaz también ha reservado una pregunta la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, en la misma línea que plenos pasados. "¿En qué beneficia al mercado laboral la presencia de la extrema izquierda en el Gobierno", es el enunciado del interrogante.