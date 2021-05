Primera parada, reunirse con el Gobierno: la plataforma estatal de familiares de residentes echa a andar

Publicamos esta información sobre el coronavirus en abierto gracias a los socios y socias de. Sin su apoyo, nuestro proyecto no existiría. Hazte con tu suscripción o regala una haciendo click aquí . La información de calidad es la mejor vacuna contra cualquier virus.

Publicada el 12/05/2021 a las 13:55 Actualizada el 12/05/2021 a las 14:12

laPlataforma. O Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias. Así han bautizado a la nueva organización que, a nivel nacional, luchará por hacer de la vida en las residencias de mayores algo digno, donde se respeten los Derechos Humanos de los mayores y donde nunca más se repitan las situaciones vividas durante la pandemia. laplataforma se ha presentado este miércoles a los medios de manera telemática, dando el pistoletazo de salida a su lucha. La crisis sanitaria ha obligado a hacerlo así, pero también ha tenido que ver el hecho de que los tres portavoces de la organización se encuentran en distintos puntos de España porque es desde allí desde donde denuncian la situación de los geriátricos. Son Paulino Campos, presidente de la Asociacións de Usuarias e Familiares de Residencias (Rede, en Galicia), María José Carcelén, de la Coordinadora Familiares de Residencias 5+1 (en Cataluña) y Miguel Vázquez Sarti, de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare, en Madrid).

"Debemos encarar el futuro, y no podemos hacerlo con una mochila cargada de violaciones de derechos fundamentales de los mayores y laborales de los trabajadores de las residencias. Por eso nos hemos unido 15 organizaciones de 10 territorios diferentes", ha dicho Campos. Liderada por la gallega, la catalana y la madrileña, la plataforma cuenta también con presencia de organizaciones de Euskadi, de Andalucía, de Aragón, de Canarias, de Castilla y León, de la Comunitat Valenciana y de Illes Balears. Juntas, perseguirán diez objetivos. Y para ello, ha afirmado Campos, empezarán por pedir un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y con responsables del poder judicial. "No se puede empezar a hablar de un nuevo modelo de residencias sin tener en consideración el pensamiento de sus usuarias, de las familias y de las trabajadoras. Además, denunciamos que la justicia no ha entrado en las residencias, y eso es algo muy grave", ha denunciado Campos.

Pero es sólo un primer paso. Los miembros de laPlataforma tienen claro lo que quieren. Y su motor, dicen, son las familias que han perdido a sus seres queridos y las propias víctimas. "Son la energía que nos ha dado fuerzas. Si después de esto no aprendemos ni encauzamos un nuevo modelo humano, digno, justo, profesional, de calidad y cercano, este país y la democracia están seriamente enfermos", lamenta el presidente de REDE.

Hacerlo pasa por ese decálogo presentado este miércoles, que incluye:

Mejorar las ratios, estableciendo un gerocultor por cada cuatro residentes en turno de mañana y de tarde, uno por cada diez en el de noche y un servicio médico y de enfermería presente en el centro las 24 horas del día, según ha especificado Carcelén. Además, el personal debe tener una "formación reglada en auxiliar de enfermería con especialidad en geriatría" y una formación específica "en pandemias". Atención sanitaria desde la sanidad pública, garantizando que los residentes no tengan dificultad para acceder a los servicios sanitarios. Más inspecciones, puesto que ahora son "totalmente insuficientes para efectuar un control real de los servicios prestados", según su manifiesto, y poco transparentes, ha denunciado Vázquez Sarti. Acabar con las privatizaciones para entender con las residencias como un servicio público. Acabar con el modelo "hotelero y mercantilista" y primar los centros pequeños con un máximo de 60 plazas y habitaciones individuales, ha especificado Carcelén. Impulsar la Ley de Dependencia, acabar con las listas de espera y dotar a las comunidades autónomas del presupuesto necesario para ofrecer la adecuada atención. Establecer protocolos contra el maltrato, garantizando que las faltas muy graves comportarán la retirada de la gestión del responsable y el cierre del centro en el caso de los geriátricos privados, ha especificado Vázquez Sarti. "Las sanciones económicas no disuaden nada, las acaban pagando disminuyendo la calidad de los servicios", ha lamentado. Representación y capacidad de decisión de los familiares y residentes, que deben tener una participación activa en cualquier aspecto de la vida interna del centro, ha dicho Carcelén. Flexibilización de las visitas y las salidas de los centros, garantizando la libertad de movimiento y el respeto a los derechos fundamentales de los mayores de igual forma que a los del resto de la población, ha demandado Vázquez Sarti. Que la justicia entre en las residencias, atendiendo a denuncias presentadas por los familiares, ha dicho Carcelén.

Por ahora, los miembros de laPlataforma descartan exigir la aprobación de una ley estatal de residencias que ayude a cumplir con estos diez objetivos. Basta, dicen, con cumplir con la normativa autonómica que tiene cada comunidad, que ha sido vulnerada constantemente. Pero piden también responsabilidades al Estado que, según clama el manifiesto fundacional de la organización, ha ahorrado costes con las ratios insuficientes, sin controlar la gestión de los centros y ofertando un número de plazas por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece la oferta en un 5% en relación a la población mayor de 65 años. En España, han cifrado desde la organización, faltan 76.622. "Las negligencias, las malas prácticas que se observaron en las residencias desde los primeros días de la hecatomb, con 40.000 fallecidos entre cifras oficiales más síntomas compatibles, requiere de un desagravio por parte de la sociedad y un reconocimiento por parte de las instituciones de que algo no se ha hecho bien", lamenta el manifiesto.

Aquí puedes leer el manifiesto fundacional:

Y aquí su decálogo de objetivos: