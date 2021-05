Movilización de los médicos MIR para denunciar la adjudicación de plazas de 2021 en un solo día y "en diferido"

Publicada el 14/05/2021 a las 19:17 Actualizada el 14/05/2021 a las 20:59

La plataforma FSE Unida, que engloba a miles de aspirantes a una de las plazas de Formación Sanitaria Especializada para 2021, han convocado una manifestación al frente del Ministerio de Sanidad, el próximo martes 25 de mayo, para denunciar las "irregularidades" el nuevo sistema de adjudicación de plazas. La decisión se produce después de que el Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad hiciera pública la resolución en la que se convocan los actos de adjudicación de las plazas correspondientes para el año 2021. Entre ellas, están las plazas de Medicina (MIR), Farmacia (FIR), Enfermería (EIR)y el ámbito de Psicología (PIR), Química (QIR), Biología (BIR) y Física (RFIR). La plataforma que engloba a más de 15.000 aspirantes a los puestos del Sistema Nacional de Salud pone de manifiesto que cientos de plazas de Medicina de Familia y otras especialidades podrán quedar vacantes por el nuevo sistema de selección.

En el manifiesto, los opositores denuncian que el protocolo del pasado examen del día 27 de marzo, en el que había 30.000 inscritos, se discriminaba aquellos aspirantes que habían estado en contacto estrecho con algún positivo, dejándolos sin alternativa para presentarse al examen. Además, seanunciaba una multa de 600.000 euros en el caso de acudir a la prueba si no se cumplían las condiciones nombradas anteriormente. Desde FSE Unida acusan al Ministerio de Sanidad de vulnerar el derecho fundamental recogido por la Administración de proporcionar los medios y recursos necesarios para que el aspirante/opositor pueda realizar la prueba. Según han explicado la fecha del examen se anunció a finales de noviembre y se celebró tres meses más tarde de lo habitual.

Los aspirantes también han mostrado su rechazo al sistema de elección de las plazas del FSE, que les obliga a hacer listas de opciones de más de 8.000 puntos y con una adjudicación telemática de un solo día. En el texto explican que este sistema les deja “sin posibilidad de cambios y con la incertidumbre de no saber que plazas quedan vacantes ni cual se es asignada”. Además, señalan “la falta de transparencia” que se puede derivar de un proceso que esta vez será en diferido y no sujeto a posibles modificaciones, ya que puede ser "manipulable y no garantista ni transparente". Tradicionalmente la elección era de carácter público y el aspirante tenía la capacidad de ver en directo qué plazas eran escogidas con anterioridad a su turno, pudiendo recalibrar su propia lista y las prioridades de esta según la marcha.

En ese sentido, los opositores argumentan que este nuevo sistema de elección favorece que queden plazas vacantes, debido a que muchos aspirantes acabarán rellenando listas de plazas que en ningún momento llegaron a considerar por miedo a quedarse sin plaza o por el mero hecho de completar el listado. La organización cuenta con el apoyo de la mayor parte de sindicatos, colegios y asociaciones de profesionales de la Salud del Estado.

Las adjudicaciones tendrán lugar en junio, a partir del día 11 se iniciarán los actos de adjudicación de plazas para Farmacia, Química, Biología y Psicología; a partir del 15 para Enfermería y a partir del 17 para Medicina. Así, se podrá solicitar plaza desde las 9:30 horas del día 20 de mayo hasta las 17.00 horas del 10 de junio, para la titulación de Farmacia y para las titulaciones del ámbito de la Química, Física, Biología y Psicología. Para Enfermería se podrá hacer desde las 9:30 horas del 24 de mayo hasta las 17.00 horas del 14 de junio. Y para Medicina desde las 9:30 horas del 26 de mayo hasta las 17.00 horas del 16 de junio.

Comunicado íntegro de la plataforma FSE Unida: