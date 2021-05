Publicada el 15/05/2021 a las 12:00 Actualizada el 15/05/2021 a las 13:58

Cuando se cumplen 10 años del 15M, la actualidad política estará marcada este sábado por el recuerdo del movimiento indignado pero también por la pandemia y por ser el primer fin de semana completo sin estado de alarma.

13.55. Casado felicita a los premiados en Madrid, "en especial a Ana Botella por su labor como alcaldesa". El presidente del PP, Pablo Casado, ha felicitado a los premiados en Madrid con motivo de la festividad de San Isidro, que se celebra este sábado 15 de mayo. El líder popular ha destacado especialmente a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella, quien ha sido distinguida con la Medalla de Honor de la ciudad. "Enhorabuena a los premiados, en especial a Ana Botella por su labor como alcaldesa", ha dicho. En una publicación en su cuenta de Twitter, Casado ha deseado un feliz San Isidro al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y "a los madrileños, sobre todo a las familias de las víctimas de Covid y los desempleados por la crisis". "Feliz San Isidro a Almeida y a los madrileños, sobre todo a las familias de las víctimas Covid y los desempleados por la crisis. Feliz patrón a los agricultores, fundamentales en la pandemia", ha señalado.

13.25. Cifuentes abraza a Carmena tras recoger la Medalla de Honor: "He venido a verte a ti". La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes se ha abrazado este sábado con la exalcaldesa Manuela Carmena tras recoger esta la Medalla de Honor de la capital con motivo del día de San Isidro. "He venido a verte a ti", le ha trasladado Cifuentes, quien ha acudido a la entrega de medallas acompañada por el también expresidente Ángel Garrido. El encuentro se ha producido al concluir el acto institucional por la festividad de San Isidro, donde tanto Carmena como la exalcaldesa Ana Botella han sido condecoradas con la Medalla de Honor de la capital. "Menos mal que te he pillado antes de que te vayas", se ha dirigido Cifuentes a quien fuera alcaldesa madrileña en el mandato anterior. Carmena también ha tenido un afectuoso abrazo con la portavoz de Más Madrid en Cibeles, Rita Maestre.

13.20. Maestre se aleja de "la política de zasca y Twitter" y coincide con Carmena en que la confrontación daña a España. La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha situado a su formación lejos de "la política de zasca y Twitter" y ha coincidido con la exalcaldesa Manuela Carmena, Medalla de Honor de la ciudad, en que "la confrontación, los insultos, las bromas, los chistes y las descalificaciones no sirven para nada más que para hacer daño a la política, la convivencia y a España". Maestre ha hecho estas declaraciones desde el Palacio de Cibeles después de que Carmena haya invocado a la necesidad de recuperar la escucha, "esencia de la democracia", y dejar de lado en el debate político "el insulto y la descalificación". "Manuela (Carmena) ha dado en el clavo una vez más porque la política tiene que servir para dar soluciones y no para crear problemas", ha sostenido la edil, que ha destacado que hoy, San Isidro, es un "día de esperanza y vida en una crisis que se va dejando atrás pero todavía no", por lo que ha llamado a "la prudencia en la celebración".

13.10. El Gobierno de Aragón no se plantea, por el momento, nuevos confinamientos perimetrales. El Gobierno de Aragón no se plantea, por el momento, nuevos confinamientos perimetrales en la comunidad. "Pensar en nuevos confinamientos, hasta donde yo sé, no forma parte de la hoja de ruta del Departamento de Sanidad", ha aclarado el presidente del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, este sábado, en su visita al Centro de Arte y Exposiciones de Ejea. "En lo que hay que pensar es en el desconfinamiento", ha comentado Lambán, añadiendo que "desearía mucho" que se acabase con el cierre perimetral de la localidad de Ejea de los Caballeros, porque "es ya la tercera vez" que está confinada aunque "seguramente nos lo hemos ganado a pulso", ha puntualizado. En estos momentos están confinadas perimetralmente las siguientes zonas: comarcas de Valdejalón, Ribera Alta, Campo de Borja; los municipios de Calatayud y Jaca, y la zona básica de salud de Las Cinco Villas, que integra a las localidades de Luna, Ejea de los Caballeros, Tauste y Sádaba.

12.55. La delegada del Gobierno en Madrid confirma que la noche ha sido "muy tranquila" con los botellones. La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha confirmado que la noche de hoy ha sido "muy tranquila" en lo que a botellones se refiere por un mayor control y presencia policial. "Hemos comprobado que ha tenido disuasión de cara a la presencia de madrileños en botellones. Ha sido una noche muy tranquila y esta noche lo será más", ha augurado la delegada desde la festividad institucional de San Isidro en declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press. Esta tarde continuará el dispositivo en la pradera, en parques del sureste, en Malasaña, Las Vistillas y otras zonas centrales "para que los madrileños disfruten y festejen San Isidro porque hay muchas cosas que celebrar".

12.50. Lambán cree que el 15M estaba "perfectamente justificado" pero apunta que desde entonces España está sumida en la "inestabilidad". El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha considerado que las manifestaciones del 15M, de las que se cumple este sábado 10 años, y la indignación de los ciudadanos con las medidas que estaba aplicando Europa y España en ese momento para atajar la crisis económica "estaban perfectamente justificadas", pero desde entonces el país "está sumido en la inestabilidad política". Lambán ha hecho estas declaraciones durante su visita al Centro de Arte y Exposiciones de Ejea (CAEE), que ha reabierto sus puertas tras el paréntesis provocado de la pandemia. Para Lambán, las concentraciones del 15 de mayo de 2011 fueron una reacción "hasta cierto punto lógica" a las medidas de ajustes iniciadas en España por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y desarrolladas en todos los países de Europa. "Creo que estaba bastante justificado -el movimiento de los indignados- porque los gobiernos reaccionaron mal, se equivocaron y aplicaron recetas para combatir la crisis absolutamente disparatadas", ha dicho el presidente aragonés, al tiempo que ha defendido que en la crisis de la pandemia "Europa ha reaccionado de una manera totalmente distinta".

12.40. Carmena invoca a recuperar la escucha, "esencia de la democracia", y dejar en política "el insulto y la descalificación". La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, Medalla de Honor de la ciudad, ha invocado a la necesidad de recuperar la escucha, "esencia de la democracia", y dejar de lado en el debate político "el insulto y la descalificación". Carmena ha recogido el reconocimiento de manos de su sucesor, José Luis Martínez-Almeida, agradeciendo la medalla al alcalde, a la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y a la Corporación. "¿Cómo no?", ha preguntado retóricamente a Villacís cuando la vicealcaldesa ha agradecido a los premiados que hayan recogido las medallas. Es un reconocimiento que le ha entregado "un equipo con una visión, una ideología y un partido diferente" y que eso no es obstáculo para no recogerlo. "¿Cómo no voy a aceptar algo que no puede ser más que un gesto de encuentro, de reconocimiento, de acuerdo? Sobre todo en este momento que vivimos en una inútil y desaprovechada confrontación en el debate político", ha planteado la exedil.

12.20. Almeida asegura que Madrid tiene "las mayores cotas de libertad del mundo occidental". El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha alabado este sábado la "valentía" de los madrileños en su día grande, la festividad de San Isidro, así como ha aseverado que la capital del país cuenta con "las mayores cotas de libertad del mundo occidental". La intervención del regidor ha llegado tras conceder las Medallas de Plata, Oro y Honor de la capital en una ceremonia celebrada en la Galería de Cristales del Palacio de Cibeles, donde han asistido exalcaldes como Alberto Ruiz Gallardón, Ana Botella y Manuela Carmena, así como expresidentes regionales, entre los que estaban Cristina Cifuentes, Ángel Garrido o Esperanza Aguirre. Ha comenzado su intervención "recordando a todas y cada unas de las víctimas de esta pandemia, con dolor por su pérdida". "Es nuestra obligación honrarles y convertir esta crisis en una oportunidad para ser una sociedad mejor", ha señalado a continuación.

12.15. Ana Botella, Medalla de Honor, asegura que dejó un Ayuntamiento de Madrid "más preparado". La exalcaldesa de Madrid Ana Botella ha sido distinguida este sábado, con motivo de la festividad de San Isidro, con la Medalla de Honor de la ciudad de Madrid, un reconocimiento que ha agradecido a la Corporación, y ha recordado la labor del Samur Social en la capital así como ha apuntado que tras ser alcaldesa en los años de la crisis económica dejó un Consistorio "más preparado". Tras recibir la Medalla de Honor de manos del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha recordado a "todas aquellas personas que han dejado en la ciudad como consecuencia de la pandemia, y en especial a los que estaban vinculados a este Ayuntamiento de una u otra forma". Botella ha manifestado que siente gratitud por tener el "privilegio de haber servido a los madrileños durante 12 años" así como de haber sido "la primera mujer elegida como alcaldesa, y ocho años como teniente de alcalde". "Es difícil expresar lo que fue para mí la experiencia como alcaldesa, y teniente de alcalde, pero no cabe un honor mayor que servir a la capital de España. Es un honor hacerlo a la cabeza de una institución que siempre ha demostrado estar a la vanguardia, por su capacidad de innovación en la capacidad de respuesta a los ciudadanos", ha señalado.

12.10. Tezanos admite que el CIS erró en las encuestas de las elecciones de Madrid y dice que no es "un adivino". El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha admitido que las encuestas preelectorales que este organismo publicó antes de los últimos comicios en la Comunidad de Madrid erraron a la hora de predecir los resultados, tras lo cual ha abogado por abrir un debate "científico" que ayude a extraer conclusiones útiles para la sociología y dejar a un lado las críticas "ad hominem" contra su persona. "Ante fallos predictivos como los que han tenido lugar en las recientes elecciones de Madrid, lo que conviene es abordar un debate riguroso, objetivo y desprejuiciado, sin descalificaciones ad hominem", dice en un artículo de opinión publicado en el diario El País este sábado, once días después de las elecciones del 4 de mayo. En la encuesta dada a conocer el 5 de abril, el CIS apuntaba a un empate técnico entre los bloques de la izquierda y la derecha, con 68 diputados cada uno, y el sondeo flash del 22 de abril abría la puerta a una mayoría absoluta de izquierdas que podía llegar a los 73 escaños. Finalmente, Más Madrid, el PSOE y Podemos sumaron en las urnas 58 diputados.

11.40. Desalojadas 7.180 personas en aglomeraciones en Barcelona la madrugada del sábado. La Guardia Urbana ha desalojado la madrugada de este sábado a 7.180 personas que formaban aglomeraciones en Barcelona sin respetar las medidas para hacer frente al coronavirus, según ha informado a Europa Press. El operativo ha permitido desalojar a las personas sin registrar incidentes en varios puntos concurridos de la ciudad como playas, plazas, paseos y parques. Este es el segundo fin de semana sin toque de queda en Cataluña tras la finalización del estado de alarma; la primera noche, el 9 de mayo, en la capital catalana se desalojaron a 6.500 personas de 31 espacios de la ciudad.

10.50. Esperanza Aguirre señala sobre las medallas a Botella y Carmena que el "disenso es democrático". La expresidenta de la Comunidad de Madrid y exjefa de la oposición municipal en el mandato pasado, Esperanza Aguirre, ha señalado sobre las medallas de honor a las exalcaldesas Ana Botella (PP) y Manuela Carmena (Ahora Madrid) que el "disenso es democrático". "Cada grupo político puede hacer lo que ellos quieran, para eso somos grupos distintos y el disenso es democrático", ha apuntado en declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press. Ana Botella recibirá la Medalla de Honor de la ciudad este sábado, San Isidro, aunque con el 'no' de los socialistas, reconocimiento que también recibirá la que fuera asimismo primera edil de la capital, Manuela Carmena (Ahora Madrid), aunque con la abstención en este caso de Vox.

10.40. Sánchez asegura que el Gobierno trabajará en la protección de las familias, "uno de los pilares durante la pandemia". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo seguirá trabajando en la protección de las familias, que han sido "uno de los pilares del país durante la pandemia". Así lo ha manifestado este sábado Sánchez en una publicación en su cuenta de Twitter con motivo de la celebración del Día Internacional de las Familias. "Las familias son la base de nuestras sociedades y han sido uno de los pilares del país durante la pandemia", ha resaltado el presidente del Gobierno. En este contexto, Sánchez ha añadido que el Ejecutivo "seguirá trabajando en políticas sociales para mantener y reforzar el escudo que las proteja, especialmente a las más vulnerables".

10.30. Unidas Podemos reivindica el 15M como "brújula" para ampliar los avances sociales y rechaza mirarlo desde la "nostalgia". Unidas Podemos acoge el décimo aniversario del 15M como "brújula presente" para continuar los avances en derechos sociales, en participación democrática, en defensa de los servicios públicos y, sobre todo, en feminismo, que se erige actualmente como motor de transformación social. Desde Podemos e IU rechazan caer en la "nostalgia" a la hora hablar de este movimiento, destacan su "impulso regenerador" y subrayan que su irrupción fue clave para terminar con el bipartidismo, además de frenar en el país el avance que experimentaba la extrema derecha en Europa. Este sábado se cumplen diez años de la gestación de lo que se llamó sentimiento indignado que abanderaron plataformas, como Democracia Real Ya o Juventud Sin Futuro y se plasmó en la acampada de la Puerta del Sol de 2011, que duró casi tres meses y también fue replicada en otras plazas del país. Al respecto, la portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Sofía Castañón, ha indicado que, sin caer en la "idealización", la irrupción de este movimiento fue "muy iluminador" para todas las personas "que se encontraron y se reconocieron" en esa "idea de posibilidad de cambio". En declaraciones a Europa Press, ha recalcado que generó un consenso, sobre todo en los jóvenes, de "dejar de sentirse culpables" y concienciarse de que la crisis que estaba vigente en 2011 se debía al "sistema" basado en "políticas neoliberales", que imperaban esos años y que eran una "estafa".