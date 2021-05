ERC pide de nuevo a Junts investir a Aragonès y seguir negociando "sin la presión" de las elecciones

Publicada el 15/05/2021 a las 17:32 Actualizada el 15/05/2021 a las 17:33

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha vuelto a pedir este sábado apoyar la investidura del vicepresidente y candidato republicano a la Presidencia, Pere Aragonès, para seguir negociando con los partidos "sin la presión de una convocatoria electoral". En declaraciones en Barcelona junto a representantes municipales del partido, ha defendido "formalizar un Govern en solitario de ERC y dejar la puerta abierta para seguir trabajando, hablando, negociando", según informa Europa Press.

Para eso, ha reclamado evitar la convocatoria automática de elecciones en 10 días, tras 90 días sin acordar una coalición, por lo que la solución ahora es "un Govern en solitario para desbloquear la investidura ya y seguir trabajando con la puerta abierta para poder sumarse al Govern tanto Junts como la CUP".

Ha instado a Junts a cumplir con su palabra, ya que según ella plantearon ceder los votos necesarios para investir a Aragonès, aunque no ha cerrado la puerta a otras opciones: "Si alguien tiene otra propuesta alternativa eficaz y viable, que la plantee". "Nadie se levanta de ninguna mesa ni rompe ninguna negociación", pero ha afirmado que ERC y Junts han tenido 90 días para explorar un gobierno en coalición y no ha sido posible, por lo que ya no se plantea esta opción.

Ha descartado que el PSC apoye la investidura de Aragonès, porque no cree que compartan un mismo proyecto: "Mucho tendría que cambiar el PSC, reconocer la autodeterminación y la amnistía, para que pudiéramos sumar complicidades".

Vilalta ha reclamado la necesidad de un Govern "en plenas funciones y que deje de estar en funciones" para que tenga la máxima capacidad de estar a disposición de la ciudadanía, y ha añadido que no quieren renunciar a cualquier instrumento que permita hacer avanzar a Cataluña. "Quien sabe más que nadie lo necesario que es tener unas instituciones son los representantes locales", por lo que ha pedido un Govern fuerte y que tenga complicidad con los ayuntamientos para poner en marcha proyectos y superar la actual situación de crisis.

Junts: "Queremos un acuerdo y sabemos que el acuerdo es posible"

Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Sánchez, ha reiterado la intención del partido de alcanzar un pacto de gobernabilidad con ERC: "No dejaremos de trabajar para que el acuerdo llegue".

Durante su intervención en el Consell Nacional de Demòcrates este sábado, ha recordado que Junts, CUP y ERC se comprometieron a evitar la repetición electoral en Cataluña y ha añadido: "Queremos un acuerdo y sabemos que el acuerdo es posible". Ha asegurado que Junts cumple sus compromisos y que harán que Cataluña "tenga un Govern independentista, tal y como quisieron los ciudadanos el 14 de febrero".

Illa reclama poder "obtener la confianza" del Parlament e intentar formar Govern

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha reclamado este sábado que se le permita "intentar obtener la confianza de la Cámara e intentar hacer un Govern" para evitar la repetición electoral en Cataluña. En declaraciones a los medios en el barrio de Ca n'Anglada de Terrassa (Barcelona), ha criticado que ERC, después de proponer un Govern en minoría por el desacuerdo con Junts, rechace pactar con los socialistas, "el partido que quedó en primer lugar en las elecciones".

También ha replicado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, que le reprochen no ser proactivo para alcanzar un pacto de gobernabilidad con los republicanos: "Es ERC quien no quiere pactar con el PSC". "Yo estoy siempre dispuesto a dialogar con todos, y quien no quiere dialogar conmigo es quien me ha puesto un veto", ha añadido en alusión a ERC.

Ha lamentado que Cataluña siga sin Govern tres meses después de los comicios, y que ERC y Junts todavía no hayan podido desbloquear las negociaciones a 11 días para el 26 de mayo, fecha límite para investir un presidente y evitar unos nuevos comicios en verano.