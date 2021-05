Directo | Madrid aplica restricciones en 11 zonas básicas de salud y cinco municipios con 270.000 habitantes

Publicada el 17/05/2021 a las 09:03 Actualizada el 17/05/2021 a las 10:10

El primer fin de semana sin estado de alarma ha dejado de nuevo imágenes de aglomeraciones, aunque no tantas como la madrugada del pasado 9 de mayo, cuando centenares de personar salieron a celebrar su fin. Ha destacado Barcelona, donde la Guardia Urbana, en actuaciones conjuntas con los Mossos d'Esquadra, desalojó a 9.055 personas desde las 22.00 horas del sábado hasta las 6.00 del domingo por formar aglomeraciones en espacios públicos de la ciudad. En Madrid, donde se ha celebrado la festividad de San Isidro, la delegada del área de Cultura, Andrea Levy informó de que cerca de 7.000 personas han asistido a los conciertos de San Isidro repartidos por tres escenarios (Matadero, Condeduque y Auditorio Parque Forestal de Entrevías).

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este lunes:

09.45. Casado asegura que la legislatura del Gobierno está "en vía muerta" y que ahora comienza "un cambio de ciclo". El actual presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha afirmado en una entrevista en El Confidencial que la legislatura del Gobierno "entra en vía muerta", a pesar de que Pedro Sánchez, presidente del Ejecutivo, haya expresado su intención de extender su mandato hasta 2023. "Es la sensación de un avión que tiene una avería en un motor y nadie dice que vaya a estrellarse. Ojalá no se estrelle y haré lo posible para que no se estrelle, porque por encima de todo está España. Pero ese avión ya no puede llegar a destino y tiene que aterrizar en el aeropuerto más cercano y no poner en riesgo a la tripulación", ha afirmado el líder del PP al ser preguntado por el sentido de esta legislatura. "Me da la sensación de que la legislatura hace mucho tiempo que ha perdido la razón de ser en el proyecto que tenía el Partido Socialista", así lo ha pronunciado Casado dos semanas después de las elecciones autonómicas de Madrid (4M), las cuales acabaron con Isabel Díaz Ayuso como la candidata más votada en la capital y, según el líder del PP, abren un nuevo ciclo político.

La legislatura entra en vía muerta. Sánchez tiene grietas en Gobierno, partido y socios, que tras el pacto en Cataluña seguirán mandando.



Su agenda es estrafalaria. Habla de 2050 y es incapaz de dar soluciones hoy a 6 millones de desempleados.



Entrevistahttps://t.co/jP0NJr7RPt — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) May 17, 2021

09.00. Madrid aplica restricciones en 11 zonas básicas de salud de la capital y cinco municipios con 270.000 habitantes. La Comunidad de Madrid aplica restricciones de entrada y salida, salvo por causa justificada, a partir de este lunes en un total de 11 zonas básicas de salud (ZBS) de la capital y otros cinco municipios de la región que concentran a 271.442 ciudadanos. Así, a partir de este lunes y hasta las 00.00 horas del lunes 31 de mayo, estas restricciones afectarán al 4% de la población regional que reside en estas once zonas básicas de salud, que suponen 940 casos, el 5,1% de los diagnosticados en los últimos 14 días. De esta forma, las restricciones de movilidad afectarán en la capital a Daroca (Ciudad Lineal), General Fanjul (Latina), Castelló (Salamanca), Barajas (Barajas) y Chopera (Arganzuela). Además, habrá limitaciones de movilidad en otras las zonas básicas de salud de Reyes Católicos, en San Sebastián de los Reyes; en Las Ciudades y Las Margaritas, en Getafe; en Majadahonda, en la localidad del mismo nombre; en La Princesa, en Móstoles; y en Leganés Norte, en el municipio de Leganés.

Situación de pacientes con COVID-19 ingresados en los hospitales madrileños.



1.409 permanecen en planta.



462 están en UCI.



‼ Extrema la precaución para acabar definitivamente con el virus. — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) May 16, 2021

08.31. India notifica menos de 300.000 casos de coronavirus por primera vez en cerca de un mes. El Gobierno de India ha confirmado este lunes más de 280.000 casos de coronavirus durante el último día, el primero en el que el país cae por debajo de los 300.000 contagios desde el 21 de abril, en un momento en el que roza los umbrales de los 25 millones de positivos y los 275.000 muertos. El Ministerio de Sanidad de India ha indicado a través de su cuenta en la red social Twitter que durante las últimas 24 horas se han confirmado 281.386 casos y 4.106 decesos, lo que eleva los totales a 24.965.463 y 274.390, respectivamente, desde el inicio de la pandemia. Asimismo, ha apuntado que en estos momentos hay 3.516.997 casos activos en el país, 101.461 menos que el día anterior, y ha cifrado en 21.174.076 las personas recuperadas.