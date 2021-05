Organizaciones LGTBI denuncian un "bloqueo ideológico" de la Ley Trans y piden una reunión urgente con el Gobierno

Publicada el 20/05/2021 a las 20:38 Actualizada el 20/05/2021 a las 20:52

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), la Fundación Triángulo y Chrysallis, han solicitado este jueves una reunión urgente con los ministerios de Presidencia, Justicia e Igualdad para resolver el bloqueo de la Ley Trans. Las entidades niegan, como ha argumentado el PSOE, que el bloqueo que sufre estas leyes sea por falta de seguridad jurídica y denuncian que se trata de un "bloqueo ideológico". Mientras, indican las organizaciones, España sigue sin "soluciones legislativas que garanticen los derechos" del colectivo y proteja a sus miembros frente "a la discriminación y la violencia", según informa Europa Press.

La presidenta de FELGTB, Uge Sangil, ha recordado que las entidades sociales han mantenido "siempre una actitud de responsabilidad, de compromiso denodado y constante con el diálogo, la pedagogía y las soluciones de consenso". Sin embargo, lamenta, los derechos de las personas LGTBI "siguen bloqueados con argumentos ideológicos que no soportan la comparación internacional y que están alimentando el odio hacia las personas trans con efectos reales sobre sus vidas".

El presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez, no ha ocultado su "decepción" y la de todo el colectivo tras el trabajo que han realizado estos meses con un Gobierno que, ha apuntado, les "dio esperanza". Especialmente, ha indicado, esta decepción recae en el "bloqueo impuesto por la vicepresidenta Carmen Calvo".

Por su parte, la presidenta de Chrysallis, Ana Valenzuela, incide en que "han transcurrido muchos meses desde que se inició este trabajo, primero con el Ministerio de Igualdad y, posteriormente, con el Ministerio de Presidencia" y, tras el rechazo que ha sufrido el texto en el Congreso, entienden que el desbloqueo por parte del Ejecutivo debe ser ya "una cuestión inaplazable" y "una prioridad ineludible".

"Recordamos que legislar los derechos trans y LGTBI fue un compromiso del actual Gobierno y los compromisos se deben cumplir", ha declarado Valenzuela, antes de pedir "honestidad y valentía" a PSOE y Podemos para cumplir con el pacto que realizaron.

Desde Federación Plataforma Trans y Euforia.Familias Trans-aliadas, exigen por su parte al PSOE la aprobación de esta norma en el Consejo de Ministros antes del 18 de junio, vísperas del Orgullo LGTBI. "Si no es así", indican, "solicitamos a los organizadores del Orgullo y eventos LGTBI que este partido no sea invitado y no ocupen espacios de visibilidad en ellos".

Estas entidades han destacado el trabajo realizado junto al Gobierno y los grupos parlamentarios para sacar adelante este texto que reconoce la libre determinación del género y la despatologización de las personas trans y que, recuerdan, está avalado por "varios expertos en derecho constitucional de distintas universidades" españolas.

"Transgender Europe, ILGA Europe, Human Rights Watch e incluso la Comisaria de Igualdad de la Unión Europea, Helena Dalli han coincidido en que la autodeterminación del género no solo forma parte de los estándares europeos sino que es la herramienta para superar la discriminación que sufren las personas trans", recuerdan las organizaciones trans.

La presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, advierte de que, según el último informe de ILGA Europe, el país "ha retrocedido décadas en derechos LGTBI" y, por eso, considera "urgente" poner freno "a los bulos que están propiciando altos índices de violencia hacia las personas trans, sus familias y entorno" y que están viviendo "la auténtica inseguridad jurídica y la desprotección por parte del Estado".