Los interinos se movilizan este sábado para acabar con el “fraude de ley” de la temporalidad

Publicada el 22/05/2021 a las 06:00

Diferentes plataformas en representación de los interinos contratados en “fraude de ley” que hay en España han convocado una manifestación estatal este sábado en Madrid en la que piden la regularización de sus puestos de trabajo. Bajo el lema #FijezaYaEsConstitucional, las entidades convocantes reclaman al Ministerio de Política Territorial y Función Pública que se excluyan de las convocatorias de oposiciones todas las plazas ocupadas por personal que se encuentren en "abuso de temporalidad" hasta que no se compruebe si los contratos son ilícitos. También reclaman que se recoloque a las personas que estaban en situación de temporalidad abusiva y que han sido cesadas de sus puestos si previamente han denunciado su situación. Según las entidades convocantes el número de interinos que se encuentran en una situación irregular se eleva a 800.000 empleados públicos.

La portavoz a nivel nacional del Movimiento independiente 15-F, Nazaret Caballer, ha explicado que el fraude de ley afecta a aquellos trabajadores cuyas plazas no han sido sacadas en una oferta pública de empleo en el tiempo legal establecido por la normativa europea y nacional. Además, añade que la temporalidad afecta sobre todo a mujeres mayores de 55 años con cargas familiares. “Lo que no es razonable es que después de haber superado un proceso justo para optar a tu puesto de trabajo, de libre concurrencia, cumpliendo con los requisitos de igualdad, mérito y capacidad establecidos por la legislación española y haber demostrado tu capacidad plena durante años en la administración pública, ahora te pidan pasar por otro proceso selectivo de resultado incierto, el cual está expresamente descartado como solución al abuso por parte del Tribunal de Justicia Europeo", explica Caballer. Por ello, desde la plataforma MI 15F piden a la administración que realicé una inspección de autoría externa para determinar el número de trabajadores que se encuentren en esta situación de abuso de temporalidad.

En muchos casos son mujeres mayores de 55 años

Muchas de las personas afectadas son mujeres mayores de cincuenta años, con más de veinte años en su puesto de trabajo y con hijos y personas mayores a su cargo. Ahora temen que con la convocatoria de los procesos selectivos se queden sin empleo, ya que denuncian que no tienen tiempo para poder preparar los exámenes. Un ejemplo de ello es Isabel Puig, profesora interina de música que lleva 22 años trabajando para la Conselleria de Educació de la Comunitat Valenciana y siete cursos seguidos en la misma plaza. Ahora con 59 años está preocupada por perder su empleo si se convocan finalmente oposiciones libres para su especialidad. “Me veo en los últimos años de vida laboral cobrando un subsidio de 400 euros. No hay derecho después de haber estado cubriendo un puesto estructural tantos años”, denuncia.

Una situación similar a la de Puig, es la que vive Diana Borja, profesora de piano en un conservatorio desde hace 23 años. La interina se presentó a varias convocatorias, pero denuncia que en aquel momento solo aprobaba la oposición quien conseguía hacerse con las plazas ofertadas, el resto suspendía. Esto le ha supuesto que en la actualidad no disponga de una plaza fija y pueda perder su empleo cuando se convoquen las oposiciones de piano. “No puedo competir con gente joven que dispone de las 24 horas para estudiar, o me cojo una baja y me dedicó a memorizar o dejo a mi familia de lado y me olvido que tengo hijos”, ironiza Diana.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en su resolución del 19 de marzo de 2020 y las posteriores sentencias derivadas de prejudiciales elevadas a dicho órgano judicial, señalan que concatenar contratos de interinos de manera interrumpida para cubrir puestos estructurales y permanentes vulneraba la normativa europea que prohíbe el abuso de la atemporalidad. Tras haberse infringido una normativa comunitaria, los manifestantes exigen al Gobierno que la sanción al fraude de ley consista en asegurar un lugar de trabajo de carácter permanente para el personal que haya sido víctima de abuso de temporalidad, tal y como indican las líneas generales de la STJUE. Aunque el fallo, deja en manos de las autoridades nacionales si lo adecuado es cubrir las plazas mediante procesos selectivos, conversión a indefinido no fijo o pagar una indemnización por despido improcedente, no descarta la fijeza como medida sancionadora.

Una huelga de hambre para solidarizarse con sus compañeras

Para solidarizarse con las miles de compañeras afectadas y exigir que el Gobierno cumpla con la directiva europea, María Jesús Casado tomó la decisión de empezar una huelga de hambre hace cuarenta días. Aunque a Casado no le afecta el problema de la temporalidad, es funcionara de carrera con plaza administrativa en la Agencia Tributaria valenciana desde 1993 y ha vivido en primera persona cómo este colectivo "ha sido machacado, ninguneado y despedido". "En mi época yo creo que entré porque hacía falta mucho personal para construir las autonomías, cuando me presenté había más de doscientas plazas, pero a los dos años siguientes estas se redujeron a unas cincuenta plazas de administrativo. Cómo no voy a solidarizarme con mis compañeras cuando esto está teledirigido a hacer la administración al gusto del que manda", concluye la sindicalista de CGT. Como María, dos mujeres más se han sumado a la causa, entre ellas Coro Alonso, que lleva más de 36 días, e Irune Sainz que lleva más de 29 en huelga de hambre.

Hay gente que lleva 35 años trabajando y nunca ha podido opositar a su plaza

En la actualidad, un 30,4% de las plazas públicas en España son de carácter temporal según los datos de la primera EPA de 2021. Esto sitúa a nuestro país a la cabeza de los Estados miembros de la Unión Europea en contratación temporal en la Administración. Según Nazaret Caballer, las elevadas tasas de temporalidad pública se deben a que en los últimos años las administraciones no han sacado oposiciones en muchos sectores. “Aquí en España hay gente que lleva 35 años trabajando en la administración pública como temporal y nunca ha podido opositar a su plaza y ahora los van a echar a la calle sin ninguna indemnización”. Por ello, piden que a las personas ya cesadas habiendo sido víctimas del abuso de temporalidad y que hayan previamente denunciado su situación les sean ofertadas todas las plazas que no hayan sido cubiertas con los procesos convocados y finalizados.

El Gobierno se ha comprometido a reducir el porcentaje de interinos en las administraciones por debajo del 8%, tal y como se incluye en el Plan de Recuperación y Resiliencia enviado a Bruselas. Para ello el departamento de Miquel Iceta ha anunciado la ampliación de los procesos de estabilización iniciados en 2017 y 2018 con el objetivo de que se incluyan todas las plazas estructurales ocupadas por temporales de forma ininterrumpida durante los tres años anteriores al 31 de enero de 2020. Caballer dice que " no hay que olvidar que estos procesos han sido expresamente descartados como solución por el Tribunal de Justicia Europeo y a pesar de saltarse la normativa europea de obligado cumplimiento, el gobierno español lo anuncia como 'oposiciones más blandas' porque en estos procesos selectivos sí les cuenta la antigüedad, cuando en la práctica si no apruebas el examen teórico los méritos no se valorarán y aun así igualmente, por diferentes motivos, te pueden arrebatar tu plaza", aclara la portavoz de MI 15F.

Además, añade que en algunos casos están introduciendo plazas de trabajadores que llevan más de veinte años en su puesto a oposición libre (los méritos se valoran muy poco). Hasta el momento, el Ejecutivo no ha especificado cómo se organizarán estos procesos de estabilización a la hora de valorar la experiencia de las personas interinas que llevan mucho tiempo en su puesto de trabajo.

La manifestación tendrá lugar a las 12 horas y partirá del Paseo del Prado para dirigirse hacia Recoletos y finalmente terminar en la plaza Colón. La convocatoria está organizada por diferentes plataformas que apoyan a los interinos.