Directo | Elevan a 7.000 el número de personas que ya han sido expulsadas o se han ido de Ceuta

Segundo fin de semana sin estado de alarma y segunda vez que se producen aglomeraciones en algunas ciudades. La Guardia Urbana de Barcelona, en un operativo conjunto con los Mossos d'Esquadra, han desalojado a un total de 3.959 personas por formar aglomeraciones en más de 30 puntos de la ciudad la madrugada de este sábado.

Por otro lado, la crisis humanitaria que comenzó el lunes en Ceuta continúa marcando la actualidad, en una jornada en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado el plan Pueblos con Futuro sin la presencia de los alcaldes del PP.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este sábado:

14.10. Un joven migrante muere en Ceuta tras una caída en el puerto y otro es hospitalizado tras ser golpeado con un bate. Un joven migrante ha fallecido este sábado en el Hospital Universitario de Ceuta tras precipitarse al suelo de madrugada desde una altura de unos diez metros en el puerto de la ciudad autónoma. Una ambulancia del 061 se trasladó al lugar de los hechos para estabilizarlo antes de ser evacuado a la Unidad de Cuidados Intensivos del clínico, donde ha perdido la vida, según ha informado la Dirección Territorial del Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) en un comunicado a los medios. En el Área de Traumatología del Hospital Universitario permanece internado tras ser golpeado con un bate de béisbol en la calle poco después de medianoche otro joven que supuestamente también formaría parte de los 8.000 ciudadanos marroquíes que accedió irregularmente a territorio español entre el lunes y el miércoles. El suceso ha tenido lugar en una barriada de la periferia de Ceuta cerca del principal centro comercial. El 112 recibió una llamada de emergencia y movilizó a la Policía Local, que intervino sin que se haya practicado todavía ninguna detención por la agresión, según fuentes de la Jefatura Superior local.

14.02. El TSJCV autoriza las medidas propuestas por la Comunitat Valenciana. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha autorizado las medidas contenidas en la resolución de la Conselleria de Sanidad Universal del 19 de mayo contra el covid-19 que afectan a derechos fundamentales, para el periodo comprendido entre el 24 de mayo y el 7 de junio, entre las que figuran retrasar el toque de queda a la 01.00 horas. Dichas medidas consisten en la limitación, con excepciones, de la circulación de personas entre las 01.00 y las 6.00 horas, la limitación de las agrupaciones o reuniones de carácter familiar y/o social a un número máximo de 10 personas, tanto en espacios públicos como privados y la reducción al 75 por cien del aforo en los lugares de culto. El auto, notificado este sábado y que cuenta con el voto particular de un magistrado que discrepa de la mayoría de integrantes de la sección, reitera algunos de los razonamientos jurídicos expuestos en las anteriores resoluciones del 27 de octubre de 2020 y 7 de mayo de 2021, ha informado el TSJCV en un comunicado.

13.48. Defiende el acceso equitativo a las vacunas para todos los países y rechaza visiones "cortoplacistas". La ministra también ha defendido la necesidad de trabajar por un "acceso equitativo a las vacunas para todos" y ha rechazado las visiones "cortoplacistas". "No puede ser que haya países en el mundo que todavía no han recibido una sola dosis de vacuna. Esto es inaceptable, porque si no protegemos a todos estos ciudadanos, tampoco vamos a estar nosotros protegidos", ha advertido. Ha resaltado lo importante que está siendo la Sanidad pública en "escalar la vacunación a los ciudadanos". "Si vamos a la cabeza de la vacunación en Europa no es porque seamos más listos, sino porque tenemos unos servicios públicos de salud de gran calidad que son capaces de ponerle la vacuna a más de 600.000 ciudadanos en un día", ha remarcado.

13.12. González Laya aboga por un "gran pacto europeo solidario" y por abrir "vías seguras, legales y ordenadas" para migrantes. La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha abogado por un "gran pacto europeo" por la inmigración y asilo responsable y solidario, que "luche sin cuartel contra las mafias que trafican con la desgracia humana" y ha apostado por abrir "vías seguras, legales y ordenadas" para los migrantes. González Laya ha participado este sábado en San Sebastián en una mesa redonda dentro de los actos 'Cumplimos. Sozialisten hitza', organizados por el PSE-EE para celebrar los 135 años de la fundación de la primera agrupación socialista en Euskadi. En el encuentro también han tomado parte la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, y la presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García.

13.06. Galicia plantea celebrar eventos al aire libre de hasta 1.000 personas de pie y alcanzar las 10.000 sentadas. La Xunta ha planteado celebrar eventos culturales al aire libre de hasta 1.000 personas de pie y permitir alcanzar las 10.000 sentadas en recintos de gran tamaño en sendos protocolos "dialogados con el sector". Así lo ha detallado en una rueda de prensa celebrada este sábado en Pontevedra el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, que ha explicado que se han establecido dos protocolos diferenciados en función del número de personas que congreguen los eventos culturales. En todo caso, ha insistido en que el uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento y en que será preciso realizar un registro de asistentes a los eventos independientemente de sin son multitudinarios o de menor tamaño, así como en que se plantea que la celebración tenga lugar al aire libre en ambos casos.

12.56. Elevan a 7.000 el número de personas que ya han sido expulsadas o se han ido de Ceuta. La Delegación del Gobierno en Ceuta ha elevado este sábado a mediodía a 7.000 el número de ciudadanos marroquíes que ya han sido expulsados o han regresado a su país voluntariamente tras acceder irregularmente a la ciudad autónoma entre la madrugada del lunes y la tarde del miércoles en un número que se estima entre 8.000 y 10.000. En los momentos de mayor presión las autoridades calculan que llegaron a entrar bordeando el espigón marítimo del Tarajal hasta 90 personas por minuto. Las Fuerzas de Seguridad comenzaron el jueves, una vez extinguidos los intentos de entrada, a localizar personas migrantes por las calles con el objetivo de expulsar a los adultos, a quienes el Reino alauita se ha comprometido a admitir en grupos de hasta medio centenar de personas para los que abre la frontera cada dos horas, y de gestionar la atención a los menores.

12.49. Illa (PSC): "La autodeterminación no es aplicable a Cataluña porque no es una colonia". El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha afirmado que en la mesa de diálogo entre Ejecutivos solo pueden plantearse cosas posibles, "y la autodeterminación no es aplicable a Cataluña porque Cataluña no es una colonia y España es una democracia plena reconocida". En una entrevista de El País recogida este sábado por Europa Press, ha añadido que la amnistía tampoco es una posibilidad: "No lo permite ni nuestro marco de convivencia ni nuestro Estado de derecho". Ha indicado que el PSC ofrecerá su apoyo al nuevo Ejecutivo, liderado por Pere Aragonès (ERC), "en todo aquello que sea bueno para el país, para los catalanes" y que no les desdibuje como alternativa, pero ha augurado que el Govern no tendrá mucha solidez.

12.40. Darias recuerda que la legislación sanitaria permite la restricción de derechos en casos muy concretos. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha recordado que la legislación sanitaria permite la restricción de derechos fundamentales en casos muy concretos y siempre que la evolución de la pandemia así lo exija. "Ayer, el TS vino a decir algo que ya en el Gobierno de España estábamos convencidos, que es que la legislación sanitaria permite adoptar medidas, en algunos casos de restricción de derechos en supuestos muy concretos y muy justificados", dijo. En declaraciones a los medios de comunicación, Darias apuntó que para restringir derechos fundamentales se hace o bien por el control del legislativo o bien por el judicial. "Por lo tanto —continuó— celebramos la resolución del Tribunal Supremo porque viene a abrir el camino que el Gobierno estaba convencido que era posible".

12.23. Sánchez presenta su plan para los pueblos apostando por afrontar la despoblación como un "reto democrático". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este sábado su plan Pueblos con Futuro: un plan para la cohesión y transformación del país en el que ha planteado la despoblación como un "reto demográfico" y ha apostado por avanzar en un proceso de transformación "que no deje a nadie atrás". Desde un acto en el Palacio de La Moncloa ante centenares de alcalde, la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, emprendedores rurales y personas profesionales del campo, Sánchez ha hecho un alegato en defensa del mundo rural y la lucha contra la despoblación.

12.02. ONG advierten de que es la externalización de fronteras la que permite a Marruecos dejar pasar a los migrantes. La entrada de unos 8.000 migrantes a través de la frontera de Ceuta entre el lunes y el martes ha sido declarada por algunos expertos y políticos como "crisis diplomática" por el consentimiento de Marruecos a que estas personas cruzaran la frontera con España. Esta situación, explican las ONG, es posible por la "externalización de fronteras" que existe y se practica desde la UE y con la que estas organizaciones no están de acuerdo. La externalización de fronteras es una política que "desplaza" la gestión de las fronteras exteriores europeas hacia el sur, a través de la subcontratación del control migratorio a terceros países, creando una zona de freno previa, explica el Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR). Esto se realiza a través de medidas complementarias entre sí que abarcan tanto la disuasión y la contención en tránsito como la devolución tras las llegadas y se realizan a través de firmas de acuerdos bilaterales o multilaterales de readmisión.

10.38. Los alcaldes del PP rechazan acudir a la presentación del plan de Sánchez para los pueblos: "Es una pantomima más". Los alcaldes, presidentes de Diputación, concejales y diputados provinciales del PP han rechazado acudir este sábado a la presentación del plan que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha preparado para los pueblos con el objetivo de luchar contra la despoblación: "Es una pantomima más del Ejecutivo de Sánchez". Estos representantes del PP de las entidades locales han sido invitados al Plan que presentará Sánchez ante varios alcaldes a las 11.00 horas en La Moncloa al ser miembros de la Comisión de Despoblación y de la Comisión de Desarrollo Rural de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Sin embargo, los conservadores han declinado esta invitación y lo han hecho cargando contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Consideran que no acudir hoy a La Moncloa significa demostrar su "hartazgo" hacia un Ejecutivo "que tiene abandonadas a las entidades locales desde el principio de la pandemia"

09.41. Desalojadas 3.959 personas por formar aglomeraciones la madrugada de este sábado en Barcelona. La Guardia Urbana de Barcelona, en un operativo conjunto con los Mossos d'Esquadra, han desalojado a un total de 3.959 personas por formar aglomeraciones en más de 30 puntos de la ciudad la madrugada de este sábado. Las playas de Barcelona han sido de los espacios públicos con más concentraciones masivas, donde se han desalojado a unas 1.200 personas, han informado fuentes municipales a Europa Press. Este es el tercer fin de semana en el que Urbana y Mossos desalojan a centenares de personas de espacios públicos de la capital catalana tras el fin del estado de alarma y el levantamiento del toque de queda decretado para frenar los contagios de covid-19 el pasado 9 de mayo.

08.00. Alemania excluye a Extremadura y Asturias de la lista de zonas de riesgo por el coronavirus. El Gobierno de Alemania ha anunciado este viernes que excluye de la lista de zonas de riesgo por coronavirus a las comunidades autónomas de Extremadura y Asturias a partir del próximo domingo. "El Gobierno Federal de Alemania ha revisado sus recomendaciones de viaje y a partir de este domingo 23 de mayo a las 0:00 horas excluirá a Extremadura y Asturias de su lista de zonas de riesgo", ha indicado la Embajada de Alemania en Madrid en su cuenta de Twitter. Esta medida se ha tomado a partir de las recomendaciones del Instituto Robert Koch argumentado la "baja incidencia de infecciones por coronavirus" en estos territorios.