Directo | Melilla registra su tercera noche de presión migratoria de cientos de jóvenes, pero todos son rechazados

Han continuado las aglomeraciones durante este fin de semana. La Guàrdia Urbana de Barcelona, en un operativo conjunto con los Mossos d'Esquadra, ha desalojado a 3.495 personas por formar aglomeraciones en distintos espacios públicos de Barcelona la madrugada de este domingo. Además, durante la noche de este sábado, más de 2.500 personas se reunieron para celebrar el título de Liga del Atlético de Madrid cerca de la fuente de Neptuno, según los datos ofrecidos por la Delegación del Gobierno recogidos por Europa Press. Hubo que lamentar el fallecimiento de un menor de 14 años como consecuencia del golpe recibido al impactar contra un muro del aparcamiento subterráneo de Santa Ana cuando celebraba desde la ventanilla de un vehículo el título.

Por otro lado, la crisis humanitaria que vivió Ceuta esta semana continúa teniendo consecuencias políticas. El presidente de Vox, Santiago Abascal, participará este domingo 23 de mayo, en Sevilla, en una manifestación convocada por el partido bajo el lema En defensa de nuestras fronteras, que se desarrollará frente al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

13.27. España tardará 89 años en volver al nivel de deuda pública anterior a la pandemia, según un estudio. El retorno a una situación fiscal habitual, es decir, al crecimiento nominal medio y al saldo primario registrados durante el periodo 2000-2019, no se producirá de igual modo en las principales economías europeas, y en el caso de España no se volvería a los niveles de deuda anteriores al Covid-19 hasta dentro de 89 años, según señalan los expertos de Euler Hermes en un estudio. En comparación con el resto de países de la UE, mientras que Alemania volvería a los niveles de deuda anteriores al covid-19 en 2028, otros pesos pesados de la eurozona necesitarían mucho más tiempo: Italia 26 años y Francia 67 años.

12.57. Melilla registra su tercera noche de presión migratoria de cientos de jóvenes, pero todos son rechazados. Melilla ha registrado este sábado su tercera noche de intensos movimientos en la valla fronteriza con Marruecos. Según ha informado a Europa Press un portavoz de la Delegación del Gobierno de España, durante la madrugada del domingo "no se han producido entradas irregulares en Melilla gracias a la labor de impermeabilización que se ha llevado a cabo por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en colaboración con las Fuerzas Armadas, así como la participación activa de las Fuerzas de Seguridad marroquíes en la contención y disuasión de los migrantes". Al respecto, ha detallado que sobre las 1.25 horas se ha producido un intento de entrada de un grupo de unas 50 personas por la zona de Palma Santa; y a las 4.20 horas, otro de 20 por la zona del río de Oro.

12.56. Manuel Valls renunciará "en breve" a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Barcelona. El presidente del grupo municipal de BCN Canvi, Manuel Valls, ha anunciado que "en breve" hará pública su renuncia a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Barcelona. "Mi etapa de concejal se ha acabado. En breve haré pública mi renuncia", ha afirmado Valls en una entrevista en El Mundo este domingo recogida por Europa Press, en la que asegura se siente mayormente francés por sus valores y por su manera de pensar y hacer política. Por otro lado, ha defendido que la propuesta de Jaume Giró como conseller de Economía del nuevo Govern es "el símbolo espectacular de una sociedad contaminada".

12.50. La Delegación del Gobierno en Ceuta prohíbe el mitin de Abascal este lunes y las concentraciones paralelas. La Delegación del Gobierno en Ceuta ha prohibido el mitin que el presidente de Vox, Santiago Abascal, había convocado para este lunes en la Plaza de los Reyes a las 20.00 horas y las movilizaciones que, en paralelo, se estaban promoviendo a través de redes sociales en la ciudad autónoma para "dar la cara contra tanto facha". En un comunicado, la autoridad gubernativa ha precisado que "tras conocerse la existencia de varias concentraciones convocadas para la próxima semana y ante la posibilidad de que estas movilizaciones supongan un riesgo para la seguridad ciudadana da la actual situación de nuestra ciudad se ha resuelto prohibirlas". A juicio de la Delegación, en la coyuntura en la que se encuentra Ceuta, con casi mil menores marroquíes de los que entraron irregularmente entre el lunes y el miércoles acogidos y cientos de personas deambulando aún por las calles, "todos debemos aunar esfuerzos para recuperar la normalidad".

12.16. Susana Díaz cree que Moreno debe aclarar si "rompe" con Vox pero "duda" que lo haga: "Es presidente por la ultraderecha". La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha considerado este domingo que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), debería aclarar "si rompe o no de una vez" con Vox, aunque ha apostillado que "duda" de que lo haga porque "es presidente por el voto de la ultraderecha", algo que "van a recordárselo a él y a toda Andalucía" los del partido de Santiago Abascal en la manifestación convocada para las 20,00 horas ante el Palacio de San Telmo. En una atención a medios durante una visita a Tomares (Sevilla), Susana Díaz ha aludido así a la manifestación convocada por Vox "en defensa de nuestras fronteras" ante la sede de la Presidencia de la Junta, y a la que está previsto que asista el líder nacional de dicho partido, Santiago Abascal. La también precandidata en las primarias del PSOE-A para elegir candidato a la Junta ha señalado que ve en esa manifestación "una escenificación de la llamada de atención de Vox a Moreno diciéndole gracias a quién está hoy en San Telmo".

11.08. El PP busca apoyos en el Congreso para que Sánchez convoque ya la Conferencia de Presidentes tras el estado de alarma. El PP someterá esta semana a votación del Pleno del Congreso una proposición no de ley exigiendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque ya la Conferencia de Presidentes autonómicos para coordinar medidas contra el coronavirus tras el fin del estado de alarma. Los conservadores, por boca de su presidente, Pablo Casado, ya reclamaron el pasado 9 de abril a Sánchez la convocatoria de este cónclave, y semanas después registraron la correspondiente iniciativa, que se debatirá este martes en el Pleno de la Cámara Baja. En su propuesta, recogida por Europa Press, el PP recuerda que el decreto ley por el que el Gobierno declaró en noviembre el segundo estado de alarma recogía que, pasados cuatro meses, "la Conferencia de Presidentes autonómicos podrá formular al Gobierno una propuesta de levantamiento del estado de alarma, previo acuerdo favorable del Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud a la vista de la evolución de los indicadores, sanitarios epidemiológicos, sociales y económicos".

10.42. El PP activa un equipo en el Congreso para controlar los fondos europeos y que no se "tire el dinero por el agujero". El PP ha activado un grupo de trabajo en el Congreso para controlar los 140.000 millones de fondos europeos que va a recibir España con el objetivo de que el uso de esos recursos sea "más eficiente", no se "tire el dinero por el agujero" o se malgaste en iniciativas similares al plan E que lanzó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Más adelante, cuando ya empiece a ejecutarse el plan de recuperación, el partido impulsará también un comité de expertos que implique a la sociedad civil para supervisar esos proyectos. Así lo ha asegurado a Europa Press la vicesecretaria de Sectorial del PP y responsable económica del partido, Elvira Rodríguez, quien ya ha comenzado a coordinar los trabajos de ese equipo parlamentario que llevará a cabo esa tarea de fiscalización, ejecución presupuestaria y control de las subvenciones.

09.02. Abascal participa este domingo en una manifestación en Sevilla "en defensa de nuestras fronteras". El presidente de Vox, Santiago Abascal, participará este domingo 23 de mayo, en Sevilla, en una manifestación convocada por el partido bajo el lema En defensa de nuestras fronteras, que se desarrollará frente al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Según ha informado Vox a través de las redes sociales, la manifestación se desarrollará a partir de las 20.00 horas. Se da la circunstancia de que esta manifestación se producirá después de que Vox anunciara el pasado jueves, tras conocerse que Andalucía acogerá finalmente a trece menores migrantes procedentes de Ceuta, que no apoyará iniciativa o proyecto procedente del Gobierno autonómico de PP-A y Ciudadanos (Cs) que no lleve su firma o que no esté vinculado con los acuerdos de investidura, presupuestarios o el relativo a los tributos cedidos a la comunidad.