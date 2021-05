Ocupan la sede de ERC en Barcelona en protesta por un desahucio el primer día del nuevo Govern de Aragonès

Publicada el 25/05/2021 a las 09:52 Actualizada el 25/05/2021 a las 11:16

Activistas vinculados a sindicatos de la vivienda de Barcelona han ocupado la sede de ERC en la calle Calàbria en protesta por el desahucio del bloque Llavors este martes por la mañana, en el que participan agentes antidisturbios de los Mossos d'Esquadra, según informa Europa Press.

En un comunicado, el Sindicat de Barri de Poble Sec ha lamentado que la intervención de los antidisturbios supone "un incumplimiento del acuerdo con la CUP" del nuevo presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para retirar a los antidisturbios de los desahucios.

Los activistas en la sede aseguran que "no se marcharán" hasta que no cese la intervención policial en el bloque Llavors, donde se ha producido una concentración para impedir el paso de la comitiva judicial que debe llevar a cabo el desahucio, según han informado fuentes de los Mossos d'Esquadra a Europa Press. En un tuit de varios publicados este martes, Arran se ha sumado a la acción de protesta: "Seguimos en la sede. No nos moveremos hasta que paren el desahucio del bloque Llavors. #BienvenidoAragonès".

Marina Gispert, portaveu d'@Arran_jovent: "@perearagones deixa d'enganyar la gent amb discursos "progres" de transformació social. Sempre has estat al costat dels interessos del capital". #BenvingutAragones pic.twitter.com/7zVIrkJcoV May 25, 2021

Desahucio en bloc Llavors

El operativo para llevar a cabo el desahucio se ha iniciado antes de las 5.00 horas de este martes, cuando los Mossos se han encontrado con un grupo de manifestantes que "desobedecían" a sus indicaciones para que no impidieran la misión de la comitiva judicial.

Los agentes han tratado de mediar con los representantes de los concentrados, que estaban en varios de los accesos al bloque Llavors, y han lanzado varios avisos sobre el desahucio, que llevan a cabo por orden judicial de un juzgado de Barcelona. El Sindicat d'Habitatge de Poble Sec —barrio en el que está el bloque— ha lamentado que los ocupantes del inmueble "poseen el informe de vulnerabilidad pertinente, que garantiza que no pueden ser desahuciados".

@Esquerra_ERC teníeu l'oportunitat de fer-ho bé complint l'acord de govern però aquesta és l l'actuació que defenseu.



Primer dia de govern, primer desnonament? @perearagones ni avui ni mai, cap més desnonament.#BenvingutAragones#aragonesniñorata pic.twitter.com/OSIfVFG5wO — Sindicat de Barri del Poble Sec (@sindicatdebarri) May 25, 2021

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, el conseller de Interior de la Generalitat en funciones, Miquel Sàmper, ha afirmado que la intervención de los antidisturbios en el desahucio es su "responsabilidad". "Si hay un informe de vulnerabilidad de los servicios sociales para evitar el desahucio, no se debería ejecutar. Pero a menudo estos informes llegan después de la actuación policial", ha lamentado.

Aragonès atribuye al juez la actuación de los antidisturbios

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra intervienen este martes en el desahucio del bloque Llavors de Barcelona por orden judicial. Lo ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, mientras sigue la protesta contra ese desahucio en el barrio del Poble Sec y en la sede de ERC, ocupada por activistas de sindicatos de vivienda.

Preguntado por si esa intervención vulnera el acuerdo de investidura entre ERC y la CUP en el que se pactó retirar a los antidisturbios de los desahucios, Aragonès ha afirmado que "la orden de intervención de la Brimo es muy concreta, hecha por el juez". Así se lo ha trasladado este martes a la diputada de la CUP en el Parlament Dolors Sabater, quien participa en la protesta contra el desahucio ante el bloque Llavors junto a los también diputados Eulàlia Reguant, Carles Riera y Xavier Pellicer. Aragonès ha urgido a trabajar en un nuevo protocolo de desahucios "en estos casos para evitar situaciones como las que se están produciendo hoy" y que involucre a la administración de justicia, además de a la Generalitat.