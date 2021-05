Directo | Sánchez, sobre los indultos: "Hay un tiempo para el castigo y otro para la concordia"

Publicada el 26/05/2021 a las 08:05 Actualizada el 26/05/2021 a las 09:48

Tres años y medio después de la entrada en prisión de los líderes independentistas catalanes, el debate sobre sus indultos vuelve a marcar la agenda política. Desde Bruselas, Pedro Sánchez remarcó el martes que ha llegado la hora de "mirar al futuro y aprender de los errores del pasado. Y eso no pasa ni por la venganza ni por la revancha, sino por la convivencia. Eso es lo que va a hacer el Gobierno de España". Este miércoles, le tocará responder sobre este tema en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso que también estará protagonizada por la crisis diplomática abierta con Marruecos, los planes del Gobierno para la presente legislatura y la evolución de la pandemia.

Las comunidades autónomas notificaron este martes al Ministerio de Sanidad 5.359 nuevos casos de coronavirus, de los que 2.100 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, y 90 fallecidos.Respecto a la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días, el informe muestra que sigue reduciéndose, situándose en los 128,12 casos por cada 100.000 habitantes.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este miércoles:

09.48. El ministro de Justicia, al PP: "Ustedes si que faltan el respeto a la ley y al Supremo". "Todos los medios de comunicación han estado estos últimos días de acuerdo en que van ustedes a traicionar al pueblo español indultando a los presos del procés ¿Cuándo han decidido ustedes que van a indultar a los presos condenados por el proces?", ha preguntado el parlamentario del PP Luis Santamaría Ruíz al ministro de Justicia. A lo que este le ha replicado que "la intención es esperar a que lleguen los informes del tribunal Supremo y cuando lleguen analizarlos uno por uno para llevar una propuesta al Consejo de Ministros". "Al pueblo español se le respeta yendo con la verdad por delante. Indultar a los presos del procés es traicionar a España y ponerse al margen de la ley", ha asegurado el diputado del PP durante su turno de pregunta."Ustedes si que faltan el respeto a la ley y al Supremo. Utilizan las leyes a su antojo", ha añadido el titular de Justicia.

09.35. El Gobierno Vasco cree que el indulto a los presos del 'procés' demostraría "una disposición al acuerdo". El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado este miércoles que un posible indulto a los presos del procés demostraría "otra actitud" en la relación entre los gobiernos central y catalán y "una disposición al acuerdo". En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, Erkoreka ha señalado que, tras la investidura de Pere Aragonès como nuevo presidente de la Generalitat, "lo que toca ahora es dar por finalizado el malestar de los últimos años" y "llegar a una fase de estabilidad".

09.25. Espinosa de los Monteros, a Calvo: "Lo que quieren es ilegalizar a Vox". "Imposible la indolencia atravesando una pandemia", ha asegurado Calvo ante la pregunta de Iván Espinosa de los Monteros. "Ustedes lo que quieren es ilegalizar a Vox", ha asegurado el portavoz de la formación de ultraderecha a Calvo que también ha afirmado que el "verdadero peligro para la democracia" es el actual Gobierno. "Ustedes y el PP no han aceptado todavía la realidad histórica de este país que hace que tengamos una estructura territorial diversa. El día que la acepten, este país entrará en una vía de mucha tranquilidad política. ¿A qué han ayudado ustedes contra la violencia yéndose a Ceuta? En nada", le ha respondido la vicepresidenta a Espinosa de los Monteros.

09.19. Calvo: "Son un PP desconocido". "Con este Gobierno solo se puede tener seguro dos cosas: que nos miente y que nos sube impuestos. Y ahora una tercera, que van a indultar a los golpistas", ha asegurado Cuca Gamarra a Carmen Calvo. "Son un PP desconocido", ha respondido la vicepresidenta primera que le ha recriminado que en "16 meses de pandemia" no han ayudado "ni una sola vez". "Los Gobierno salen de las urnas, ¿lo ha entendido? No cuando usted lo diga", le ha recriminado Calvo a la portavoz conservadora.

09.13. Sánchez: "Estamos cumpliendo los hitos y objetivos del Gobierno progresista, y en medio de una pandemia, sin el apoyo de la bancada conservadora". "Estaba repasando lo que hemos hecho en este año y medio, este Gobierno está implantando una agenda progresista. Yo creo que este Gobierno está implementando una agenda reformista, una agenda progresista y precisamente lo está haciendo en un contexto enormemente difícil como es la pandemia", ha asegurado Sánchez a la pregunta de Mertxe Aizpurua que le ha recordado que "aún queda mucho por hacer". "Cada espacio que la izquierda cede, lo gana la derecha y el autoritarismo", ha asegurado la portavoz de Bildu que le ha pedido al presidente del Gobierno que derogue la reforma laboral, que acabe con la ley mordaza, que dignifique las pensiones y que apueste por una fiscalidad justa. "Estamos cumpliendo los hitos y objetivos, y en medio de una pandemia. Sin el apoyo de la bancada conservadora. No me diga que no estamos defendiendo una agenda progresista", ha asegurado Sánchez.

09.07. Sánchez: "Este Gobierno reconoce las competencias de cada una de las Administraciones". "Lo que ha hecho el Gobierno es la cogobernanza con las comunidades. Ha habido un ejercicio sin precedentes en la cogobernanza, y puedo garantizar que esa es la tónica habitual que tendremos hasta 2023, cuando termine la legislatura. Este Gobierno reconoce las competencias de cada una de las Administraciones. Esta va a ser la tónica habitual", ha asegurado Sánchez. El presidente del Gobierno ha respondido así a la pregunta de Aitor Esteban sobre el plan del Gobierno para 2021 y 2022. "Tenemos por delante muchos meses para materializar los acuerdos", ha admitido Sánchez al portavoz del PNV.

09.03. Sánchez, sobre los indultos: "El Gobierno tomará la decisión en conciencia, tomaríamos la misma decisión si el Gobierno tuviera 300 escaños". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a dar a entender este miércoles que es proclive a conceder el indultos a los independentistas condenados por el procés, al reafirmarse en que la decisión que tome será "a favor de la convivencia entre todos los españoles", porque "hay un tiempo para el castigo y otro para la concordia". "Antes del 14 de febrero recordaba que la gestión que hizo su Gobierno fue un desastre. Mantenga esa palabra. La Constitución recoge el castigo y la concordia. El Gobierno tomará la decisión en conciencia. Tomaríamos la misma decisión si el Gobierno tuviera 300 escaños", ha respondido Pedro Sánchez a Pablo Casado. "Los indultos se tienen que acabar en nuestro país", ha asegurado el presidente del PP que ha asegurado que el Gobierno "quiere indultar a los que han atacado las leyes, han reventado la concordia y han dinamitado la convivencia"

09.01. Arranca la sesión de control al Gobierno con la pregunta de Casado sobre los indultos.

08.55. Yolanda Díaz se ausenta de la sesión de control en el Congreso y cancela su agenda por motivos de salud. La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no acudirá a la sesión de control que se celebra este miércoles en el Congreso después de que el médico le haya prescrito cancelar su agenda. "Este miércoles tenía una intensa jornada de trabajo que el médico me ha prescrito cancelar por motivos de salud. Hay días en los que nuestro cuerpo nos exige parar y que nos cuidemos para poder seguir. Espero recuperarme pronto con toda la fuerza", ha escrito en su cuenta de Twitter.

08.45. Gobierno y agentes sociales se reúnen este miércoles para abordar la reforma laboral, con los ERTE pendientes de acuerdo. El Gobierno y los agentes sociales se reunirán este miércoles para continuar negociando la reforma del mercado laboral al tiempo que seguirán manteniendo contactos para intentar cerrar la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre. El encuentro de la mesa de la reforma laboral, que se reúne todos los miércoles, se produce en medio de las negociaciones sobre la prórroga de los ERTE y después de que los agentes sociales hayan rechazado la última propuesta presentada por el Ejecutivo que, aunque mejoraba la anterior, no fue suficiente para alcanzar el visto bueno de sindicatos y empresarios.

08.00. Los indultos del procés y la crisis con Marruecos centran la sesión del control al Gobierno. La crisis diplomática abierta con Marruecos, los planes del Gobierno para la presente legislatura, y no para dentro de 30 años y los indultos de los presos del procés coparán este miércoles las preguntas que los grupos de la oposición formularán al Ejecutivo en el Pleno de control. Así, el líder del PP, Pablo Casado, ha registrado una pregunta genérica para su habitual duelo dialéctico con Sánchez pero que le servirá como percha para hablar de nuevo sobre la crisis con Marruecos. "¿Está el Gobierno defendiendo los intereses de nuestro país?", reza el interrogante que Casado dirigirá al presidente. A la situación que se vive con Marruecos también hará alusión el portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, quien en su caso quiere que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se pronuncie sobre si cree que el Gobierno está respetando los derechos humanos en la frontera. Otro de los asuntos que también saldrá en la sesión será el proyecto estratégico España 2050 que el propio presidente presentó el pasado jueves. Así, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, quiere que Sánchez, en lugar de hablar de propuestas para dentro de 30 años, explique cuáles son sus planes para 2021 y 2022, mientras que su homóloga de Bildu, Mertxe Aizpurua, le pedirá que aclare si piensa desarrollar en los próximos dos años "la agenda de izquierdas y progresista que prometió". También echará mano de este Plan 2050 la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, quien pregunta a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, con ese proyecto el Ejecutivo pretende "tapar la ineficacia" de su gestión en lo que va de legislatura. Otro de los asuntos que el PP llevará a debate del Pleno será los indultos a los presos independentistas implicados en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 después de conocerse que esta semana el Tribunal Supremo pueda emitir su informe sobre la idoneidad de concederles o no esta medida de gracia. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pidió ver "con naturalidad" los indultos del procés y, por eso, el PP ha decidido incluir una nueva pregunta en la sesión de control de este miércoles para pedirle que aclare si cuáles son las intenciones del Gobierno en este sentido.

07.00. El PP advierte que la concesión de los indultos es un "motivo más" para no llegar a un acuerdo sobre el CGPJ. El vicesecretario de Territorial del Partido Popular, Antonio González Terol, ha advertido al Ejecutivo de que si concede los indultos a los presos independentistas tienen un "motivo más" para no llegar a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "¿Ahora somos unos chantajistas por pedir que se respeten las decisiones del Tribunal Supremo?", se ha cuestionado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en referencia a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que ha asegurado que la decisión de si concede los indultos a los presos independentistas la tomará guiándose por la "concordia" y el "diálogo" y no por venganza. "Y nos han llamado chantajistas por decir: 'Oiga, si usted decide utilizar la ley para perdonar a aquel que la incumple, nosotros tenemos un motivo más para no llegar a un acuerdo sobre el CGPJ'", ha añadido el diputado.