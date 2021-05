El Congreso rechazará la petición de Villarejo de declarar bajo secreto para contar "todo" lo que sabe sobre 'Kitchen'

Publicada el 25/05/2021 a las 18:00 Actualizada el 25/05/2021 a las 19:55

La comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la operación Kitchen rechazará la petición del comisario jubilado José Manuel Villarejo de declarar el próximo jueves bajo secreto, una solicitud que ha dirigido a la Mesa para, según dice, poder contar sin las "restricciones" que le impone la Ley de Secretos Oficiales, lo que le impediría explayarse sobre "todo" lo que sabe del operativo parapolicial que se puso en marcha en 2013, sufragado con fondos reservados, para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y robarle documentación comprometedora para el partido que se habría llevado al ser despedido. El expolicía, que está citado a las cuatro de la tarde del 27 de mayo, deberá comparecer con luz y taquígrafos ante las preguntas que le dirijan los portavoces de los distintos grupos parlamentarios.

En el escrito que Villarejo dirigió a la Presidencia de la Cámara Baja, al que ha tenido acceso infoLibre, Villarejo confirma que ha recibido la citación de la comisión y que, "como no podía ser de otra manera", muestra "la más firme y decidida voluntad de colaborar en esclarecer la verdad de los hechos" que son objeto de investigación, ya que considera que es "una oportunidad" poder ofrecer su "versión" ante los "representantes de toda la ciudadanía", a los que define como "los máximos garantes, no sólo de la soberanía popular, sino de la Constitución y, con ello, del Estado de Derecho".

No obstante, remarca que pese a su "voluntad de total colaboración", el Ministerio del Interior ha determinado que "todo el contenido de las notas informativas" que elaboró está considerado secreto. Según el comisario jubilado, su actuación cuando era policía y que está siendo investigada se enmarcaba en su actuación como "agente de inteligencia" y que las pesquisas abiertas en la Audiencia Nacional, que constan de casi una treintena de piezas separadas, son una "causa general" en su contra.

"Puesto que en su día elaboré diversas notas sobre la materia objeto de esta comisión, difícilmente podré hablar de ello sin que en adelante pese sobre mí otra acusación de violación de secretos", explica Villarejo en su escrito, en el que apunta que "al existir restricciones que colisionan" con su "firme decisión de declarar sobre todo" lo que conoce, solicita que su testimonio se lleve a cabo "bajo el protocolo de la Comisión de Secretos, salvaguardando así los intereses de las instituciones y, en suma, de la soberanía nacional". Aceptando su petición, añade, se cumpliría el "máximo respeto" a todos los diputados que forman parte de la comisión, al poder declarar sin esas "restricciones", así como la "protección de los intereses" del país al que se debe "como leal servidor del Estado" que, asegura, "siempre" fue.

El expolicía, investigado por la Audiencia Nacional desde noviembre de 2017, momento en el que fue encarcelado de forma provisional aunque desde el pasado marzo ya se encuentra en libertad condicional a la espera de juicio, también pide al Congreso que en su declaración en la comisión se le permita a su abogado estar sentado junto a él en la mesa de los comparecientes, con el objetivo de poder asesorarle "sobre las consecuencias" de sus respuestas y evitar que éstas puedan tener "reproche penal", ya que su intención, según afirma, es "seguir colaborando en la instrucción judicial y también en la actividad parlamentaria".

Otras peticiones similares no han prosperado

El escrito de Villarejo entró en el registro del Congreso este martes y la comisión de investigación aún no ha adoptado una postura oficial sobre la petición. Sin embargo, los antecedentes no son nada favorables a las pretensiones del comisario jubilado: anteriores comparecientes también presentaron una solicitud en esos términos y en todos los casos fue denegada. Hasta la fecha, han declarado los policías que habrían formado parte o habrían tenido algún conocimiento sobre el operativo de seguimiento a Bárcenas y su familia, según la instrucción de la Audiencia Nacional, y todos lo han hecho en abierto.

Eso sí, algunos no han querido responder ninguna de las preguntas que se le han formulado –como el que fuera chófer del extesorero del PP, Sergio Ríos–, otros se han mostrado muy esquivos y apenas han hecho alguna valoración –caso del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino–, mientras que otros se han explayado con algunas reticencias a la hora de hablar del uso de los fondos reservados –como los comisarios jubilados Enrique García Castaño y Felipe Lacasa–.

Fuentes parlamentarias consultadas por infoLibre explican que aún tienen que ponerse de acuerdo los grupos sobre la petición de Villarejo, pero dan por hecho que la pretensión del comisario jubilado será rechazada y que, por lo tanto, tendrá que declarar ante las cámaras. Según recuerdan, los trabajos de la comisión de investigación culminarán con un informe que debe ser aprobado en el Pleno del Congreso, pero ese documento no puede incluir cuestiones sujetas a la Ley de Secretos Oficiales ni afirmaciones que un compareciente ha dicho con reserva sin poder citar a esa persona, ya que las conclusiones han de ir bien documentadas, al menos citando la fuente, lo que no podría ocurrir si algo se ha manifestado bajo secreto. Desde la defensa del comisario jubilado apuntan a este periódico que sea como sea, en abierto o en cerrado, la intención del expolicía es declarar.

Villarejo será el último policía implicado en la operación Kitchen en declarar en el Congreso. Tras él, quedarán los platos fuertes: el ex director general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido Ignacio López del Hierro, así como el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. A todos ellos se les irá citando en las próximas semanas, ya que la sesión de este jueves con Villarejo será monográfica.