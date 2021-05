Teresa Rodríguez: “Yolanda Díaz quiere políticas valientes y liderazgos menos verticales, otra cosa es que la dejen”

Publicada el 26/05/2021 a las 06:00

Teresa Rodríguez (Rota, Cádiz, 1981) ha estado esta semana en Madrid presentando una moción en el Senado para exigir al Gobierno la defensa de los puestos de trabajo de Airbus que están en peligro en la bahía de Cádiz. Tras salir de Podemos junto a su corriente Anticapitalista explotó el grupo parlamentario de Adelante Andalucía que ella lideraba. La batalla, que acabó con su expulsión de ese grupo durante su baja maternal, sigue su curso en los tribunales. Ahora cuenta que vendrá a la capital “de vez en cuando” para ir dando forma a un nuevo proyecto político andaluz, andalucista y que se presentará también a las elecciones generales.

Pregunta. Ha venido a trasladar una queja al Gobierno ¿No le gusta la propuesta de Pedro Sánchez para la planta de Airbus en Puerto Real?

Respuesta. El Gobierno ha hecho una propuesta a Airbus que supone un cierre en diferido de la planta de Puerto Real. Lo que plantean es que dentro de un año se unifiquen las plantas de El Puerto de Santa María y Puerto Real y eso es inasumible. Una vez que se salga de la crisis de demanda que pueda tener la multinacional por la pandemia, esa demanda va a volver. Y la fabricación de esos aviones se seguirá haciendo en Francia, Gran Bretaña o Getafe. Y las cosas no están en Andalucía como para perder 700 puestos de trabajo que podrían llegar a ser más. Es la única planta de Europa que Airbus plantea cerrar y no puede ser que eso ocurra en una de las comarcas con más paro de toda la UE.

P. ¿Ha tenido interlocución con el Gobierno sobre este tema?

R. El Alcalde de Cádiz le pidió una reunión a Pedro Sánchez pero ha habido poca receptividad.

P. ¿Y usted ha tenido o tiene algún nivel de interlocución con la ministra de Trabajo?

R. También lo intentamos en su momento pero no hubo respuesta. Solicitamos formalmente una reunión a Yolanda Díaz y a María Jesús Montero y las respuestas han sido nulas. ¿Quién defiende entonces los intereses de los andaluces? Me hubiera gustado que la misma iniciativa que tuvo Yolanda Díaz con muchas empresas en Galicia la hubiera tenido también con Cádiz.

P. En ese proceso de reconstrucción que parece que se abre en Unidas Podemos tras la salida de Pablo Iglesias, ¿usted se siente interpelada de algún modo?

La reconstrucción de la izquierda del PSOE pasa obligatoriamente por la confederalidad

R. La reconstrucción de la izquierda del PSOE pasa obligatoriamente por la confederalidad y la relación de igual a igual entre los territorios. Están en auge los proyectos de izquierdas muy implantados en el territorio. Más Madrid tiene que ver con eso, con ser la fuerza que en la campaña ha salido del rollo de los grandes eslóganes y se ha centrado en los problemas de la gente. Está pasando eso con el BNG, el PRC, Teruel Existe...Casi todo el mundo tiene representación en el Congreso como territorio. La reconstrucción tiene que pasar por esa ruptura del centralismo. La izquierda tiene que asumir un papel de respeto a los territorios que rompa una dinámica de poder centralista muy potente.

P. Si la reconstrucción de Unidas Podemos pasara por esa confederalidad, ¿su proyecto se podría reencontrar con el que lidera Yolanda Díaz?

R. Hay muchas formas de encuentro político y yo estaría dispuesta a explorarlo. Eso sí, no vamos a ser nunca más la delegación andaluza de una organización estatal. Es el compromiso que hemos adquirido con los votantes: ser una fuerza andaluza que aspira a tener representación en todas las instituciones del estado. Pero desde ahí queremos relacionarlos con el resto de las izquierdas del país, siempre de igual a igual. Ahora vamos a tener una organización independiente y autónoma que se puede relacionar con otras.

P. ¿Adelante Andalucía se presentará a las generales?

R. Sí, confirmado.

P. ¿Será usted la candidata?

R. Falta mucho para eso.

P. ¿Qué balance hace de la legislatura en Andalucía? ¿Habrá elecciones pronto?

R. Yo no lo creo. El PP no ha podido desplegar su programa político por la pandemia, pero cada vez que pueden enseñan la patita. Es cierto que Juanma Moreno ha sabido leer que necesita crecer con votantes de centro. Está bien asesorado para mostrar una cara amable y centrada. Lo que no ha metido es la pata, no se ha metido en camisas de once varas y no ha hecho seguidismo del discurso de Casado y Ayuso. Lo que pasa es que tampoco ha hecho nada y la poca política que ha hecho es antisocial. Su estrategia ha sido andar con cuidado y no hacer demasiadas cosas hasta consolidar su poder.

P. ¿Usted será la candidata en Andalucía?

R. No se ha tomado la decisión, ya veremos.

P. ¿Me podría hacer un croquis con el panorama electoral de la izquierda en Andalucía?

R. Como mínimo va a haber tres papeletas: PSOE, Adelante Andalucía y Unidas Podemos.

P. ¿Y Más País?

R. No lo sé. Lo que sé es que nosotros vamos a construir un proyecto andalucista que se presentará a las elecciones y que puede llegar a alianzas con otras izquierdas

P. ¿Alianzas incluso para presentarse juntos a las elecciones?

R. ¿Por qué no? Insisto: teniendo muy claro que nosotros queremos ser un partido autorreferenciado en Andalucía y que vamos a presentarnos a las generales con voz propia para que Andalucía se escuche en el Congreso. Porque tengo claro que si lo de Airbus pasa en Cataluña o en Euskadi la fábrica no se cierra porque el Gobierno depende de los votos catalanes y vascos para la legislatura. Nosotros vamos a construir ese espacio y desde ahí nos relacionaremos con los demás partidos con alianzas postelectorales y puede que también preelectorales en algunos casos, sí.

P. No es descartable por tanto que Adelante Andalucía llegue a algún acuerdo con Más País para presentarse juntos a las elecciones.

R. No es descartable con nadie.

P. Con Unidas Podemos parece complicado por el momento ¿no?

Con Unidas Podemos aspiramos a la convivencia, después ya veremos

R. Ojalá lleguemos a algún tipo de acuerdo en algún momento, pero a nosotros nos echaron y me echaron al grupo mixto estando de baja maternal. Pero eso pasó y a partir de ahora hay que buscar espacios de respeto mutuo que no tiene que ser ir en la misma papeleta. Aspiramos a la convivencia, después ya veremos.

P. ¿Es posible construir esa convivencia y ese respeto mutuo si ustedes siguen peleándose en los tribunales?

R. Eso es como cuando una pareja se separa, pues eso está en los tribunales y ya se empieza a desconectar del conflicto…

P. Lo que pasa es que si una pareja llega a los tribunales difícilmente puede pensar en irse de veraneo juntos…

R. Ya, bueno, pero se pueden sentar a hablar de los niños. Hay determinados temas que están en los tribunales, pues ya podemos pasar página. Con normalidad.

P. ¿Hace alguna autocrítica? Se estuvieron peleando por una marca y por una subvención.

R. No es un proceso por el que sentirse orgulloso, pero cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Nosotros no nos hubiéramos salido del grupo. Teníamos posturas diferentes en muchas cosas: en gobernar o no con el PSOE, en muchas posiciones estratégicas...Pero podríamos haber seguido trabajando porque teníamos un programa electoral común. Jamás hubo un voto discordante en el grupo parlamentario.

Andalucía no es Madrid. Yo pienso que sociológicamente es de izquierdas

P. ¿Qué le diría al que piense que ante este panorama de la izquierda le quedan 20 años de Gobierno a Juanma Moreno?

R. Pues le diría que no. Andalucía no es Madrid. Yo pienso que sociológicamente es de izquierdas, hay muchos pueblos y ciudades medias progresistas. Hay memoria de la lucha que se tuvo que dar para conquistar determinadas cosas. La derecha ganó allí por incomparecencia de la izquierda. No fuimos capaces de trasladar una alternativa a años de PSOE, corrupción y recortes. Los progresistas no votaron a la derecha, se quedaron en su casa. Lo que tenemos que ofrecer es un proyecto que ilusione a la gente y el nuestro es el andalucista, el de orgullo de lo andaluz. Politizar eso en sentido positivo y tener nuestra propia voz creo que puede aportar algo nuevo al proceso electoral.

P. ¿Con quién vería más factible entenderse, con Susana Díaz o con Juan Espadas?

R. Se parecen mucho. Me han dicho alguna vez que se había trasladado la idea de que mi relación con Susana era mala, pero es que ella dijo que aunque su rival era el PP el enemigo de verdad era Podemos. Se escoró mucho a la derecha y ahora creo que habrá aprendido de aquello. Ojalá rectifique aunque solo sea porque le salió mal.

P. Usted siempre estuvo en contra de gobernar con el PSOE. ¿Cuál es su fórmula entonces para un gobierno alternativo a la derecha en Andalucía? ¿Bajo ningún concepto entraría en un gobierno presidido por los socialistas?

Siempre pasa lo mismo: cuando gobiernas con el PSOE se desdibuja tu proyecto porque eres copartícipe de las contradicciones

R. Hoy por hoy yo creo que no porque no le hace bien a la izquierda ese escenario. Siempre pasa lo mismo: cuando gobiernas con el PSOE se desdibuja tu proyecto porque eres copartícipe de las contradicciones y los incumplimientos de ellos. Mira los ojos en blanco de Nadia Calviño en el Congreso cuando Yolanda dijo que derogará la reforma laboral. Pone esos ojos en blanco porque sabe que no va a pasar.

P. A lo mejor esos ojos en blanco significan que hay alguien dentro del Gobierno intentando que pase y que si no estuviera igual no existía ni la posibilidad…

R. Pero es que también puedes condicionar una legislatura o una investidura con eso y no tienes que aguantar que una compañera te ponga los ojitos en blanco cuando tú hablas. A veces desde fuera del Gobierno se puede influir más en la política salvaguardando tu proyecto. ERC, Bildu y PNV han arrancado muchas políticas. La subida del salario mínimo más importante se hizo con un Podemos en la oposición. Desde fuera uno tiene capacidad de preservar su autonomía, poder señalar con el dedo al Gobierno cuando no cumple sus compromisos electorales y poder influir en ese gobierno.

P. ¿Eso no es asumir que la izquierda del PSOE nunca podría ser fuerza de Gobierno?

R. Al revés, lo que hay que demostrar es que se puede gobernar sin estar sometidos al PSOE en minoría

P. ¿Cuál es su valoración del Gobierno de coalición?

R. Pues depende de para qué. Si me preguntas si prefiero que gobiernen las derechas pues la respuesta es que no. Pero es lo que te comentaba antes: el PSOE siempre es capaz de apropiarse de tus logros y de hacerte partícipe de sus contradicciones. Y cuando el Gobierno sale bien, el PSOE saca mayoría absoluta. Y cuando sale mal, quien sale castigada es toda la izquierda dejando todo el espacio de impugnación al PSOE a la derecha, con el peligro que eso tiene ahora con una fuerza como VOX. Quien está descontento con la política del Gobierno no mira ahora a Unidas Podemos, mira al PP o a VOX. Y es necesario que el marco de impugnación tenga un referente en el espacio de izquierdas.

P. ¿Le escribió algún mensaje a Pablo Iglesias cuando dimitió?

R. No. Nosotros rompimos de forma abrupta. Yo no soy hipócrita y creo que Pablo tampoco. Yo siempre he dicho las cosas de frente. Cuando he tenido que defenderlo lo he defendido y cuando he tenido que denunciar una traición lo he dicho. Intenté ponerme en contacto con él cuando pasó lo de Andalucía y no fue posible. Ahora no pegaba decirle nada. Eso no quita para reconocer que Pablo ha sido víctima de un ataque furibundo de los poderes fácticos del país.

P. ¿Y qué balance hace de su figura política?

Hay que ser capaces de pensar en proyectos políticos que nos sobrevivan

R. Ha tenido un papel muy importante en el proceso rupturista del bipartidismo, en llevar la voz durante mucho tiempo del 15M, en construir un movimiento que ha ilusionado a mucha gente, en impedir que la extrema derecha fuese alternativa como ha sido en Europa...Todo eso es atribuible a su trabajo. Lo que pasa es que hay que ser capaces de pensar en proyectos políticos que nos sobrevivan, que no se conciban como la aventura política personal de nadie. También me lo digo a mi misma. Hay que pensar en hacer cosas que supongan pasos hacia delante a medio plazo. Y para eso a veces es buena idea ir dando pasos atrás poco a poco…

P. ¿Usted se podría llegar a entender con Yolanda Díaz?

R. ¿Por qué no? Yo creo que ella quiere hacer políticas valientes en defensa de las mayorías sociales y también trabajar en liderazgos menos verticales, más colectivos. Otra cosa es que pueda o la dejen.

P. ¿En alguna ocasión se ha arrepentido de no desinstalar el tuiter del teléfono?

R. Sí, me he arrepentido. Es peligroso. Y yo he cometido errores.