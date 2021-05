La presidenta de la ANC: "Los indultos son una decisión inteligente del Gobierno para acabar con el independentismo"

Publicada el 28/05/2021 a las 08:45 Actualizada el 28/05/2021 a las 08:46

La presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, ha asegurado este jueves que si el Ejecutivo de Pedro Sánchez concede los indultos a los presos del 1-O no sería "ningún éxito" porque, a su juicio, políticamente desarmarían al independentismo y tendrían consecuencias a nivel internacional. "De hecho, serían una decisión política inteligente del Gobierno español contra el independentismo. No sólo porque quedarían fuera de estos los exiliados y los 3.000 represaliados, sino porque políticamente nos desarmarían e internacionalmente son nefastos", ha sostenido en diversos mensajes en su cuenta de Twitter recogidos por Europa Press.

L’indult “pardon” en anglès, “grâce” en francès, mostra l’Estat com a benevolent, i pot tenir l’efecte pervers de retardar les causes a Estrasburg, un tribunal sobrepassat de recursos i que ha de prioritzar. Si ja són lliures, la causa no és tan urgent. (2) — Elisenda Paluzie (@epaluzie) May 27, 2021

Para Paluzie, el indulto muestra al Estado "como benevolente y puede tener el efecto perverso de retrasar" las causas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo porque, a su juicio, está sobrepasado de recursos y debe priorizar. "Si ya son libres, la causa no es tan urgente", ha añadido la presidenta de la ANC, que tampoco cree que una ley de amnistía por sí sola resuelva nada.

Si no va acompanyada d’un referèndum d’autodeterminació acordat que resolgui el conflicte polític, una llei d’amnistia, que igualment no hi serà, posaria el comptador a zero, sí, però no impediria condemnar de nou qualsevol dirigent o activista que tornés a intentar-ho. (4) — Elisenda Paluzie (@epaluzie) May 27, 2021

En su opinión, una ley de amnistía si no va acompañada de un referéndum de autodeterminación acordado que resuelva el conflicto político "pondría el contador a cero, sí, pero no impediría condenar de nuevo cualquier dirigente o activista que volviera a intentarlo".

Según Paluzie, el Estado, empezando por el PSOE, la judicatura y la derecha española, comparte el objetivo de "acabar con el movimiento independentista" después del 1-O. Por ello, defiende que la ANC mantiene su determinación en la lucha por la independencia: "Será la República Catalana la que nos traerá la amnistía para todos los represaliados", ha zanjado.

Per tot això, des del realisme, i des del coneixement de la dificultat enorme del repte, a l’@assemblea ens mantenim determinats en la lluita per la independència. Serà la República Catalana la que portarà l’amnistia per a tots els represaliats. #IndependènciaÉsLlibertat (6) — Elisenda Paluzie (@epaluzie) May 27, 2021

Estos tuits de la presidenta de la ANC, que es una de las asociaciones clave del independentismo junto con Òmnium Cultural, llegan en pleno debate sobre los indultos tras el informe negativo del Supremo. Y se producen también en la misma semana en la que el nuevo president de la Generalitat, Pere Aragonès, haya tomado posesión de su cargo gracias al acuerdo para la formación de Govern entre ERC y Junts. Unas negociaciones que en, caso de Carles Puigdemont, llevó el secretario general, Jordi Sànchez, que anteriormente fue presidente de la ANC.

Este pacto incluye, entre otros elementos, la creación de un espacio de dirección estratégica independentista con estos dos partidos y la CUP, pero también con la propia ANC y Òmnium. Estas formaciones se coordinaran con el Consell per la República (CxRep), un órgano presidido por Puigdemont que se reformulará para que tenga el consenso de todos los actores del independentismo.